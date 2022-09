El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de septiembre ¡Cuidado! Pueden venir posibles enfrentamientos o crisis en tu hogar. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 20 DE SEPTIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz martes! Les cuento que la Luna transitará por el signo de Cáncer y hará una oposición con Plutón, por eso estaremos un poco revueltos a nivel afectivo y hasta es posible que enfrentemos algunas crisis de orden doméstico. Tu olfato e instinto te llevará a desenterrar algunos secretos familiares. También es posible que hagas un negocio inmobiliario o que te ocupes de temas vinculados a una herencia. Mi sugerencia es que hagas una especie de purga o catarsis a nivel emocional. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS EMOCIONES SON INTENSAS, PROFUNDAS Y TRANSFORMADORAS". Si hoy, 20 de septiembre estás de cumpleaños… A partir de hoy los astros te alentarán para que te relaciones con personas positivas. Atraerás las miradas y te convertirás en centro de atención ya que contarás con una dosis extra de magnetismo. Encontrarás el apoyo que necesitas para llevar adelante tus proyectos. La Copa de la Suerte: 8, 22, 31, 66, 70, 75 Aries: Estarás un poco estresado con tus obligaciones familiares y tus ambiciones de ascender profesionalmente. Sentirás que el clima en el hogar se pone un poco intenso. Descarga las energías negativas ordenando, cambiando muebles de lugar y limpiando a fondo Tauro: Conversarás con alguien que pondrá a prueba tus creencias más fuertes. Será importante que escuches y que cuando des tu opinión vayas al fondo de la cuestión en lugar de dar rodeos. Si tienes un problema con un hermano o pariente cercano es tiempo de resolverlo. Géminis: Te encontrarás con competidores muy hábiles en los negocios, así que recurre a una buena estrategia para que no te superen. Por otra parte, si estás esperando un préstamo por parte de algún familiar, ten paciencia porque esta ayuda podría demorarse. Cáncer: Si tienes que firmar un contrato o llegar a un acuerdo presta mucha atención porque no todo es tan transparente como parece. Deberás mantener en reserva algunos asuntos para resguardarlos de la competencia desleal. Has valer tu poder de decisión. Leo: Estarás concluyendo un ciclo lunar, así que estarás más sensible de lo normal. Deberás poner punto final a algún asunto familiar o relacionado con propiedades. Será una buena ocasión para profundizar en tu inconsciente por medio de terapia y de lecturas psicológicas o espirituales. Virgo: Comenzarás a interesarte en proyectos solidarios, destinados a mejorar el bienestar de tu comunidad. Además, tu vida social se intensificará y vivirás reencuentros conmovedores. Permítete moverte en forma más independiente y salir con tus amigos sin culpas porque esto aliviará la presión. Libra: Puede haber alguien dentro de tu núcleo familiar que cuestione o dispute tus facultades de mando. También se te presentarán grandes desafíos y algunos choques con personas de autoridad, pero te sobrará poder de determinación para superar los problemas. Escorpio: Un alto nivel de confianza en tus propias creencias te ayudará a superar ese pesimismo que muchas veces te impide avanzar en la vida. También se activarán los asuntos legales, aunque podrían surgir conflictos con la justicia. Si eres estudiante, será un día de intensa concentración. Sagitario: Es probable que recibas la embestida de alguien, que te tocará justo en tus puntos más débiles y, aunque no lo expreses, podrías sentirte dolido y quedarte con algo de rencor. Iniciar una terapia te ayudará a cerrar cualquier herida que haya quedado abierta. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Dejarás de hacerte el misterioso en tus relaciones y darás a conocer tus facetas ocultas. Tendrás la oportunidad de descubrir la reacción que genera en el otro tu verdadera manera de ser. Aprovecha para transformar los aspectos de tu personalidad que podrían resultar hirientes. Acuario: Busca alguna actividad que te permita olvidar los problemas, porque solo ocupándote de otras cosas conseguirás solucionarlos. Por otro lado, te sugiero que cuides tu alimentación porque podrías sufrir trastornos digestivos. No te vayas a dormir con la panza llena. Piscis: Tu magnetismo estará en su máximo nivel y tendrás la oportunidad de exponer más abiertamente algunos asuntos que hasta hace poco tiempo mantenías en reserva. Si tienes hijos, surgirán fricciones porque cuestionarán tu autoridad, así que domina tus temores e inseguridades.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de septiembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.