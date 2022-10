El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de octubre ¡Ojo! Este día habrá una vibración muy proclive para los romances y abundarán las declaraciones de amor. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 20 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que durante la mañana la Luna hará un sextil con el Sol y con Venus, así que habrá una vibración muy proclive para los romances y abundarán las declaraciones de amor. Por la tarde, la Luna ingresará en Virgo creando las condiciones ideales para que nos ocupemos de nuestro organismo y bienestar corporal. Incorpora a tu rutina el hábito de comer de forma saludable y trata de practicar yoga o hacer ejercicios de estiramiento regularmente. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME DOY EL TRATO QUE ME MEREZCO". Si hoy, 20 de octubre estás de cumpleaños… A partir de hoy aflorará tu gracia, tu belleza y tus encantos naturales. Tendrás un sequito de admiradores, pero tú te decidirás por alguien que logrará llenar todas tus expectativas. Prepárate para vivir uno de esos romances de portada de revista. La Copa de la Suerte: 1, 19, 46, 60, 63, 84 Aries En el ámbito amoroso sólo te interesará relacionarte con quien te valore y te haga sentir importante y querido. Por la tarde, tendrás que resolver cuestiones de trabajo. Para obtener los resultados esperados será fundamental que emplees el sentido común y que te manejes objetivamente. Tauro Comenzarás el día de buen ánimo y recordando momentos alegres que viviste en la infancia. Por la tarde, el cambio de luna te ayudará a desarrollar un proyecto personal y a despegar tus habilidades. También puede llegar la resolución de un asunto vinculado a tus hijos. Géminis Comenzarás el día con una cuota extra de lucidez y sentirás que tu opinión es especialmente considerada. Por la tarde, los temas hogareños cobrarán relevancia, así que te ocuparás de tus mascotas, de tus plantas y de otras cuestiones de orden doméstico. Cáncer Las horas de la mañana serán ideales para que te consientas comprándote alguna prenda u objeto de lujo. Por la tarde, tendrás que resolver algunos dilemas. Busca la asistencia y la opinión de personas que puedan aportarte una visión objetiva de las cosas. Leo Estarás lleno de energía y con un fuerte grado de confianza en ti mismo. Por la tarde, será conveniente que te sientes a hacer cuentas y te ocupes de ordenar tus finanzas. Si tu salario no te rinde lo suficiente, considera la posibilidad de pedir un aumento. Virgo Luego de haber aprendido algunas lecciones te desprenderás de tu orgullo y eso te generará una fuerte sensación de alivio. En la tarde, con el ingreso de la Luna en tu signo tu ingenio e inteligencia natural se agudizarán y podrás resolver todos tus problemas. Libra Tendrás mucho más claros los pasos a seguir para alcanzar un sueño o un proyecto personal que es sumamente importante para ti. Por la tarde, comenzarás a percibir que necesitas más momentos de descanso, serenidad y orden en tu interior. Escorpio En el trabajo tendrás que ponerte firme para mantener tu autoridad y obtener el respeto de tus colegas. Por la tarde, te interesarás por causas sociales y te pondrás al servicio de tu comunidad. El intercambio renovará tu enfoque a futuro. Sagitario Hoy verás la vida desde una perspectiva más alegre y tendrás más claro el rumbo a seguir. Por la tarde, estarás preparado para asumir mayores responsabilidades. Lograrás tus objetivos profesionales gracias a que harás buen uso de todos tus recursos y herramientas. Capricornio Las recientes experiencias fueron difíciles, pero te permitieron conocerte más a fondo y descubrir tu potencial oculto. Si estás involucrado en algún asunto legal tendrás más claro el rumbo a seguir y podrías definir si quieres llegar a un arreglo o no. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario En el amor tendrás el rol activo y elegirás a quien te acepte tal como eres. En la tarde, las circunstancias te exigirán mantenerte reservado sobre algunos asuntos que manejas. Contarás con un dinero extra que te permitirá ponerte al día con las cuentas. Piscis Levántate bien temprano y carga tus baterías con la luz y el calor del sol, viste ropa de colores brillantes y bebe jugos de frutas cítricas para levantar tu ánimo y potenciar la fuerza que tienes. Finalizarás el día con una declaración de amor o una cita romántica.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.