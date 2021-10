El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de octubre ¡Ojo! Evita las peleas y recuerda que si ambas partes tensan la cuerda es más factible que ésta se corte. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 20 DE OCTUBRE ¡Y eso mi bella gente! Les cuento que hacia medio día habrá Luna Llena y Marte estará ejerciendo una fuerte influencia. Por eso, el desafío estará en que aprendamos a ejercer nuestro deseo en confluencia con los seres que nos rodean. Para que tus relaciones prosperen será importante que el deseo de avanzar juntos sea mutuo. Recuerda que si ambas partes tensan la cuerda es más factible que ésta se corte. Evita las peleas y aprende a interactuar con las proporciones justas de pasión y respeto. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ELIJO EL AMOR COMO META DE FELICIDAD". Si hoy, 20 octubre, estás de cumpleaños… Cumples años con luna llena así que prepárate para un año intenso en el que los vínculos tendrán preponderancia. La interacción subirá la temperatura y esto te resultará excitante pero también podría provocarte tensiones. Busca el punto de conexión con el ser que tienes en frente. La Copa de la Suerte: 15, 22, 60, 74, 87, 99 Aries: En esta Luna Llena tus dones naturales estarás exaltados y tendrás un gran protagonismo. Las iniciativas que tomes a nivel personal repercutirán en el ámbito del amor. Habrá alguien al que te sentirás fuertemente atraído y al que con solo acercarte echarás chispas. Tauro: Te encuentras propenso a absorber las vibraciones del entorno y debes preservarte porque con la Luna Llena la mecha podría encenderse de un momento a otro. El escenario laboral será caldo de cultivo para confrontaciones así que evita al máximo los conflictos. Géminis: Tu simpatía y creatividad te colocará en el centro de las miradas. Pero ten cuidado al expresar públicamente tus opiniones porque sin darte cuenta podrías poner el dedo en la llaga y desatar peleas. Si sientes que se eleva la temperatura modérate por el bien del grupo. Cáncer: En esta Luna Llena podrías recibir algunos reclamos o cuestionamientos por parte de tus familiares. Te sentirás un poco tironeado entre las responsabilidades de trabajo y los compromisos afectivos. Pide un poco de compresión, no es justo que todo el peso caiga en tus hombros. Leo: En esta Luna Llena estarás muy lúcido y sentirás deseos de ampliar los canales de diálogo. Será una oportunidad excelente para que converses con personas de otras culturas y te interiorices sobre otros estilos de vida. Trasmitirás confianza y optimismo. Virgo: En esta Luna Llena debes estar preparado para enfrentar una crisis. Todo indica que en las profundidades de tu interior las emociones estarán en ebullición, pero tendrás que neutralizarlas para poder funcionar socialmente. En los momentos de enojo compénsate dándote algún gusto. Libra: Esta Luna Llena puede volverte presa de una atracción fatal. Las leyes de la física y de la química te pondrán frente a alguien con el que podrías pasar del amor al odio y del odio al amor en menos de un segundo. Mantén un punto de equilibrio. Escorpio: Esta Luna Llena pondrá en manifiesto algunos desequilibrios emocionales que afectan tu salud. Los astros te alientan para que comiences a alivianar tu carga asumiendo desaciertos anteriores y resolviendo dilemas inconclusos. Se disiparán las nubes, pero debes ayudarte a ti mismo. Sagitario: Si buscas resolver las cosas de una manera rápida no lograrás hacerlo de la mejor forma. El debate motivará a la reflexión y te librarás de actuar de forma autoritaria. Escuchar el punto de vista de tus amigos te ayudará a esclarecer tú corazón. Capricornio: En esta Luna Llena las demandas familiares te tendrán cautivo y por momentos te costará cumplir con todas tus obligaciones profesionales. Pero en lugar de sobre exigirte busca colaboración y trata de repartir las responsabilidades con otras personas. Acuario: Habrá buena química con los seres que te rodean y podrás charlar, filosofar e intercambiar opiniones sobre temas trascendentales. Pero ten mucho cuidado con esas frases que se dicen sin pensar porque podrías ofender a alguien. Sé honesto, pero ponte un filtro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Esta Luna Llena echará luz sobre tu situación financiera y tus alianzas comerciales ¿Está claro el tema del dinero con tu pareja o tu socio? Aclara cualquier duda y recuerda que mantener cuentas claras conserva las relaciones. Apunta hacia una mayor transparencia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.