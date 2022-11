El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de noviembre ¡Ojo! Este no es un momento para relaciones superficiales o insustanciales. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 20 DE NOVIEMBRE ¡Feliz domingo, mi gente! Les cuento que habrá un gran trígono entre la Luna, Saturno y Marte que nos ayudará a generar alianzas potentes que perdurarán a través del tiempo. Para que tus vínculos sean verdaderamente efectivos será importante que seas muy directo y que no adornes la realidad. Este no es un momento para relaciones superficiales o insustanciales. Pon tus reglas de entrada y fíjate si estás dispuesto a aceptar las condiciones de los demás. Define el tipo de persona que deseas que esté a tu lado. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY RESPETADO POR LAS PERSONAS QUE ME RODEAN". Si hoy, 20 de noviembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo estarás más permeable a las energías del ambiente y podrías experimentar mayor cansancio, así que no te sobre exijas. Trata de ser selectivo con la compañía y evita las personas demasiado conflictivas. Dale mayor importancia al romanticismo. La Copa de la Suerte: 12, 23, 28, 43, 70, 89 Aries: Centrarás tu atención en los asuntos románticos, estarás más colaborador y tendrás en cuenta al otro antes de tomar una decisión. Si estás soltero conocerás a alguien que te devolverá la fe en la pareja. Quiero que apuestes al amor. Tauro: Le prestarás más atención a tu cuerpo y a tu estado físico. Te recomiendo que vayas al gimnasio para quemar calorías y canalizar las tensiones acumuladas. También será un buen momento para emprender actividades independientes y aprender nuevos oficios. Géminis: Este será un día maravilloso para que dejes aflorar tu espíritu romántico. Si estás soltero alégrate ya que tendrás grandes posibilidades de encontrarte con el príncipe o la princesa azul. Reparte tu atención equitativamente entre los seres que amas. Cáncer: Hoy, el sentirte unido a tus familiares y seres queridos será lo que te brindará más placer y lo que te hará más feliz. Te recomiendo que hagas un ritual de purificación en tu casa y que armonices los ambientes con velas, inciensos y ricos aromas. Leo: Los astros te volverán más inquieto y volcarás toda tu energía en estudiar, curiosear y explorar tu entorno. Despertarás inspiración y estimularás las fantasías románticas de las personas que te rodean. Recibirás cartas, poesías y declaraciones de amor que le darán un nuevo color a tu vida. Virgo: Se presentarán condiciones favorables para que lleves adelante negocios en conjunto. Se te acercarán personas que se complementarán muy bien con tu carácter y te ayudarán a colocar tus ideas en el lugar indicado. Las alianzas comerciales que efectúes serán muy productivas. Libra: Esta lunación te traerá una energía armónica que te equilibrará psíquica y emocionalmente. Los temas que te preocupaban quedarán atrás y verás las cosas con mayor claridad. Quiero que expreses toda la sensualidad que hay en ti y que hagas aflorar tus encantos ¡tú sabes cómo hacerlo! Escorpio: Vibrarás en una sintonía muy pacifica que te equilibrará psíquica, afectiva y espiritualmente. La unión con tus seres queridos se volverá muy sutil y trascenderá todas las fronteras. Retomarás contacto con gente que no veías hace largo tiempo. Sagitario: Tu ánimo será sociable y acudirás a eventos o reuniones donde interactuarás con mucha gente. Tus encantos aflorarán y tu grupo de amigos se fascinará con tu glamour y buen gusto. Se dará el clima ideal para intercambiar opiniones y debatir sobre los temas que te interesan. Capricornio: Alguien influyente estará dispuesto a colaborar para que puedas alcanzar tus objetivos. La ambición de progreso te llevará a asociarte con otras personas, hacer relaciones públicas e involucrarte en nuevos desafíos profesionales. Lograrás mucho prestigio. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Te conectarás con personas extranjeras, desearás aprender otros idiomas o surgirá la oportunidad de realizar un viaje romántico. Tus vínculos te traerán bienestar y encontrarás fácilmente con quien compartir tus intereses más elevados. El clima astral será óptimo para solucionar asuntos legales. Piscis: Es tiempo de hacer una limpieza de tu closet interior para despedirte de relaciones tóxicas. Deja atrás lo que te hace daño y liberarte de lo que ya no sirve. No sientas pena por las personas que no te hacen bien y confía en tu energía transformadora.

