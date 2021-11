El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de noviembre Es importante que un día como hoy escuches atentamente lo que tienen que decirte los demás. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 20 DE NOVIEMBRE ¡Y eso, mi bella gente! ¡Feliz sábado! Les cuento que en este día la Luna transitará por la constelación de los gemelos desde donde hará un magnífico trígono con Saturno, por eso primará la racionalidad y habrá un gran respeto por las opiniones ajenas. Si tienes que efectuar viajes por trabajo, realizar mudanzas o rendir exámenes todo avanzará correctamente, especialmente si te organizas. Te recomiendo que a la hora de hablar te bases en la experiencia y que si desconoces algún tema escuches a los que más saben. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "APRENDO A ESCUCHAR Y A APRECIAR LA EXPERIENCIA DE LOS DEMÁS". Si hoy, 20 de noviembre, estás de cumpleaños… Pondrás en práctica las lecciones que has aprendido y aplicarás la inteligencia en todo. En el plano sentimental se vienen cambios favorables y novedades que volverán tu vida más excitante. No esperes más para renovar el peinado y modernizar tu estilo de vestimenta. La Copa de la Suerte: 4, 21, 33, 47, 51, 74 Aries:Hoy te darás cuentas que hay dilemas e interrogantes que se resuelven aplicando la lógica. Necesitarás hablar abiertamente de las cosas que te preocupan para encontrarles una vía de solución. Buscarás el consejo de los amigos que te superan en edad y experiencia. Tauro: Al fin disfrutarás de un momento de estabilidad financiera que te permitirá afrontar los compromisos, saldar todas las deudas y aun así quedarte con un resto. Será buena idea informarte sobre un plan de ahorro que con el tiempo te permita adquirir intereses. Géminis: Con la Luna en tránsito por tu signo darás comienzo un nuevo ciclo en el que aprenderás a actuar con mayor determinación y a moverte de acuerdo a convicciones más firmes. Estarás menos disperso y te concentrarás en ser feliz y evolucionar. Cáncer: Alguien te hará llegar información útil que te permitirá reparar una falta del pasado y subsanar cualquier herida que haya quedado abierta. Trata de crear una atmósfera para mirar hacia adentro y buscar respuestas en un camino espiritual. Leo: Disfruta de un día agradable lleno de intercambios constructivos. No permitas que las diferencias culturales o económicas se conviertan en un obstáculo a la hora de relacionarte. Confío en que aprenderás algo valioso de cada persona con la que te vincules. Virgo: Implementarás cambios en el ámbito del trabajo. Llegó la hora de ponerte firme y de demostrar tus habilidades. Si quieres ascender en tu posición y alcanzar el éxito tendrás que trabajar duro, pero tus esfuerzos no serán en vano. Libra: Superarás una pena de amor ya que abrirás la puerta de la jaula donde tu corazón estaba aprisionado. Al fin te sentirás preparado para transitar el camino de la libertad, pero no te apresures porque las bendiciones se irán presentando paulatinamente. Escorpio: Es posible que recibas una herencia, un préstamo de un familiar o que realices operaciones comerciales con inmuebles. En los momentos de elaborar estrategias o negociar mantén los pies bien firmes sobre la tierra y trasmite una sensación de aplomo. Sagitario: Serás más conciso a la hora de hablar con tu media naranja y le dirás tus opiniones sin rodeos. Si estás soltero te atraerán personas más experimentadas y no estarás dispuesto a perder el tiempo en tonterías, las relaciones vanales no resistirán. Capricornio: La posibilidad de mejorar tú operatividad estará al alcance de tus manos. No escatimes en gastos a la hora de adquirir cosas que ayuden a desenvolverte. Llegó el momento de cambiar tu ordenador, tu carro o de comprar ese mueble que tanto necesitas. Acuario: Le darás importancia a tu look personal e invertirás en prendas de calidad que te ayuden a distinguirte. Todas las experiencias que has adquirido últimamente te ayudaron a descubrir aquello que es esencial para ti. Estarás en eje y te comprometerás con tu propia felicidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Los lazos afectivos se estrecharán y contarás con el apoyo de tus familiares para efectuar algunas modificaciones en tu hogar. Cambiarás el tapizado del sillón, reacomodarás tus muebles y regalarás esas prendas que ya no usas. Este ritual de limpieza te ayudará a cerrar un ciclo.

