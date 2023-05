El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de mayo Marte ingresará en Leo donde permanecerá hasta el 10 de julio: es hora de que te conviertas en líder pero ¡cuidado! en las sombras acechan enemigos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 20 DE MAYO La Luna andará por Géminis, así que será importante que cultivemos el diálogo y la comunicación. Por otro lado, les cuento que Marte ingresará en Leo donde permanecerá hasta el 10 de julio. Este será un periodo ideal para que te conviertas en un líder y muestres tu potencial. Sigue tu corazón y lucha por lo que quieres, pero recuerda que a medida que te destaques, también habrá sombras que intenten opacarte. Sé astuto y aprende a ser estratégico para mantener tu brillo sin herir a los demás. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LUCHARÉ POR EL DESEO DE MI CORAZÓN" . Si hoy, 20 de mayo estás de cumpleaños… Si aprovechas la oportunidad de estudiar y capacitarte, podrás acceder a trabajos mejor remunerados. Además, es posible que te mudes a otro vecindario o hagas algunos viajes cortos con diferentes propósitos. La comunicación precisa será clave para el éxito de tus planes. La Copa de la Suerte: 3, 11, 20, 23, 36, 64 Aries:¿Recuerdas aquellas situaciones difíciles del pasado? Pues mira, te tengo una buena noticia: puedes superarlas hablando con alguien que te entienda bien. Verás que muchas de esas broncas están basadas en miedo y si las sacas al aire, se esfuman como briza fresca Tauro:A veces por trabajo o en situaciones sociales, uno se topa con gente que solo piensa en el estatus y la plata que tienes en el banco. Pero ojo, no dejes que su forma de mirar te oprima ni te haga sentir menos por la forma en que ganas el pan de cada día. Géminis:A veces nos ponemos metas y nos exigimos mucho para conseguir lo que queremos, pero también es importante que aprendas a distinguir cuándo es preciso darte un respiro y liberarte de tensiones. No te olvides de mantener esa chispa divertida que te hace único. Cáncer:No te cierres solo en el conocimiento teórico y presta atención a las señales. A veces, encontramos seres celestiales que nos guían en el camino de la vida, como ángeles que nos susurran al oído. Es algo que no se aprende en ningún libro, pero que está presente si estamos atentos. Leo:Los rencores son barreras que nos impide avanzar en la corriente de la vida. Te propongo algo: deja atrás esas cargas que te impiden fluir libremente y comienza un nuevo capítulo en el libro de la amistad. Relaciónate con los seres que te rodean sin prejuicios. Virgo:No dejes que estos asuntos del corazón te desvíen de tus objetivos. Recuerda que es importante mantener una actitud profesional en todo momento. Si necesitas tomar un tiempo para procesar tus sentimientos, hazlo, pero no permitas que te afecte en tus responsabilidades. Libra:La rutina a veces puede volverse tediosa y hacerte sentir como que la vida se te escapa por entre los dedos. No te conformes con andar por la banquina, cuando puedes pisar la carretera principal. Haz un ejercicio de gratitud y verás cómo tu percepción cambia. Escorpio:No te preocupes si sientes que el hielo cubre tu corazón, porque el diálogo verdadero es el antídoto perfecto para derretirlo. Si tienes algún temor o preocupación, es mejor abordarlo y hablar de ello abiertamente, en lugar de guardarlo dentro de ti y crear un muro entre tú y tu pareja. El Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario:Si tienes algún complejo o inhibición, no te quedes callado como un pez en el fondo del mar. Habla claro con tu pareja, porque eso es lo que va generando la confianza entre ustedes. Aprende de tus experiencias pasadas y utilízalas para crecer y mejorar en tus relaciones actuales. Capricornio:Si te sientes un poco taciturno, te sugiero que te tomes un tiempo para salir a caminar y disfrutar del entorno que te rodea. Puedes ir solo o acompañado, lo importante es que te muevas. Verás que te sentirás mucho mejor después de un buen paseo al aire libre. Acuario:Mi querido Acuario, como bien sabes, el amor verdadero es libre y no se basa en la posesión. Anda como un niño, con inocencia y libertad. Si confías en ti y en la vida, todo fluirá. ¡No te preocupes tanto, relájate y disfruta del romance! Piscis:Tienes que entender que no es fácil cargar con una mochila tan pesada todo el tiempo. Últimamente te has sentido un poco cortante con tus seres queridos y sé que les está generando dudas y preocupación. Necesitas explicarles lo que está pasando.

