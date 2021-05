El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de mayo ¡Encontrarás nuevas herramientas que te permitirán ganar más tiempo y dinero! Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir JUEVES, 20 DE MAYO ¡Feliz jueves, gente linda! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Virgo desde donde hará un trígono con Urano. Este aspecto nos ayudará a dar un gran salto en lo que se refiere al cuidado de nuestro cuerpo y a nuestro desempeño cotidiano. Si quieres mejorar tu salud, te recomiendo que te informes porque en la actualidad hay muchos avances y tecnologías que te permitirán superar más rápido cualquier malestar crónico. En relación al trabajo, también encontrarás nuevas herramientas que te permitirán ganar más tiempo y dinero. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MEJORO MI RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD". Si hoy, 20 de mayo, estás de cumpleaños… Tendrás mucha claridad mental y esto te ayudará a encontrar la solución perfecta para todo. Te importará el bienestar de las personas que te rodean y te ocuparás de que no les falte nada. Contarás con las mejores herramientas para encarar esta etapa que comienza. La Copa de la Suerte: 4, 36, 48, 62, 73, 91 Aries Contarás con nuevos recursos y herramientas que te permitirán mejorar tu rendimiento. Si estás desocupado encontrarás la manera de insertarte en el mercado de trabajo. También será un buen momento para que inviertas en electrodomésticos o en nuevas tecnologías. Tauro Los astros indican que llegó la ocasión perfecta para que te liberes del que dirán y para que actúes con total autonomía. Si tienes deseos de mejorar tu imagen no lo postergues más y muéstrale al mundo quien eres. No temas ponerte en primer plano. Géminis Hoy tu sexto sentido estará exaltado y tendrás visiones o sueños premonitorios. Las experiencias del pasado jugarán a tu favor y te sentirás muy amparado por tus familiares y ancestros. Te surgirá la oportunidad de subsanar un antiguo error ¡aprovéchala! Cáncer En el terreno de la amistad cualquier puerta que estuvo cerrada se abrirá y tendrás mucho más claro a quien quieres a tu lado. Las opiniones constructivas y las buenas ideas estarán sobre la mesa listas para emplearlas en cualquier plan que tengas en mente. Leo En el plano de tu economía se viene una fase muy próspera. Tendrás una lectura acertada del porvenir que te ayudará a reconocer oportunidades y capitalizarlas. Si recibes ingresos extras, en lugar de gastarlos, guárdalos para más adelante o inviértelos de forma responsable. Virgo Hoy la Luna transitará por tu signo asique estarás muy enérgico y decidido. Recibirás una ayuda muy importante que te permitirá avanzar mucho más rápido y ahorrarte un montón de molestias. Te animarás a salirte del libreto y a vivir experiencias diferentes. Libra Ahora dejarás que tus emociones encuentren su cauce natural y muchas de tus ansiedades se apaciguarán. Te hará muy bien replegarte sobre ti mismo y abrir las compuestas de tu interior. La soledad te ayudará a asimilar mejor tus experiencias. Escorpio Será un momento ideal para que participes de eventos y actividades en los puedas sociabilizar. Si estás en pareja se dará la ocasión perfecta para que limen asperezas y disfruten juntos de un momento de esparcimiento. Si estás soltero tendrás una propuesta sorprendente. Sagitario Te llegarán formidables propuestas de trabajo y negocios, que te llevarán más lejos de lo que en algún momento soñaste. El esfuerzo personal te ayudará a lograr tus objetivos pero nada será tan efectivo como tus deseos de avanzar y progresar. Capricornio Pensarás en concederte unas vacaciones. Te recomiendo que planees tu futuro con entusiasmo y que no temas correr algunos riesgos porque la suerte estará de tu lado. Este es un momento óptimo para explores nuevas opciones y te animes expandirte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario A la hora de compartir el lecho con otro ser trata de bajar los niveles de crítica porque podrías provocar inhibiciones. Si apagas las voces de la mente aflorarán algunas sensaciones y emociones que permanecían dormidas. No temas perder el control. Piscis La Luna transitará por Virgo, tu signo opuesto, creando las condiciones ideales para que te relaciones y conozcas gente. Si quieres entablar un dialogo con alguien nuevo muéstrate autentico. Si estás en pareja invítalo a salir y a renovar los aires.

