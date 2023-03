El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de marzo Equinoccio de Primavera en el hemisferio norte ¡se acercan grandes transformaciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 20 DE MARZO Hoy es el Equinoccio de Primavera en el hemisferio norte. Además, durante esta semana sentirán un cambio muy profundo debido a que Plutón, el astro de las grandes transformaciones, ingresará en Acuario. Aries: Comenzarás esta nueva estación del año renovando tu círculo social y transformando tu manera de relacionarte con tus amistades. En los grupos que participes pueden surgir conflictos y luchas de poder. Tendrás mayor potencia si actúas en conjunto, así que aprende a sacar provecho de diversidad. Tauro: En esta primavera, tu ambición crecerá y alcanzarás un lugar destacado en tu ámbito profesional. Tendrás una imagen pública implacable y esto mantendrá a raya a tus rivales. No tolerarás que te den ordenes, así que, si trabajas en relación de dependencia, seguramente te independizarás. Géminis: Se avecina un cambio de mentalidad que transformará tu sistema de valores éticos y morales. Muchas creencias e ideologías que sostenías sin lugar a discusión quedarán sin efecto. A través de un viaje o del contacto con personas de otras etnias modificarás tu visión del mundo. Cáncer: Plutón te otorgará poder de transformación y te dará fuerza para llevar adelante cambios de gran envergadura. Quiero que limpies tu closet interior de temores, rencores y tristezas. Tu manera de vivir el sexo cambiará por completo, enfrentarás temas tabúes y te renovarás en cuerpo y alma. Leo: Tu vida sentimental cambiará de pies a cabeza, tus relaciones se volverán más intensas y el amor se convertirá en tu principal reto. Si estás casado, tu pareja hará un cambio personal profundo. Si estás soltero, te sentirás atraído por personajes muy cercanas a ti. Virgo: Tu vida cotidiana se modificará por completo y en tu trabajo saldrán a relucir algunas verdades que se mantenían ocultas y te estaban afectando. Es posible que te plantees cambiar de empleo o aprender un nuevo oficio. En beneficio de tu salud se impone que evites los ámbitos tóxicos. Libra: Al fin te animarás a mostrarte con tus luces y sombras, y sacarás a relucir algunos aspectos de tu personalidad que mantenías ocultos por temor a desagradar. Te plantarás la posibilidad de hacer teatro o te permitirás enamorarte de un ser que va en contra de los estándares sociales. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: El ámbito del hogar estará muy convulsionado durante esta primavera y saldrán a la luz muchos secretos familiares que se mantuvieron ocultos por varias generaciones. Es posible que te mudes a otro barrio, estado o país o que recibas una herencia que te cambie la vida. Sagitario: Se caerá la venda de los ojos, cuestionarás ideas que dabas por sentadas y cambiarás radicalmente tu manera de pensar. Presta atención porque pueden presentarse viajes de negocios, de estudios o de investigación. Tendrás un confidente con el que podrás hablar sin tapujos ni reservas. Capricornio: Desarrollarás estrategias comerciales sagaces y obtendrás considerables ganancias explotando tus recursos. Los servicios y productos que ofrezcas estarán muy bien posicionados. Acumularás mayor poder a través de los negocios y el manejo de dinero. Transformarás las reglas del mercado. Acuario: Plutón moverá los cimientos de tu ser y de tu vida, y principalmente te convertirá en una persona mucho más profunda y más humana. Cumplirás una misión transformadora a nivel social y te involucrarás a fondo con aquellos seres que sufren o que se encuentran desplazados por el sistema. Piscis: Durante esta primavera, Plutón removerá el mundo de tus sueños y del inconsciente y te traerá "recuerdos" de otras vidas. Prepárate porque tu sexto sentido se agudizará. También sentirás el anhelo de ayudar de manera completamente desinteresada a personas que pasan por crisis profundas. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 8, 22, 53, 68, 71, 94 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

