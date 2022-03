El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de marzo Si estás soltero ¡sal de conquista! Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 20 DE MARZO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que hoy el Sol hará su ingreso triunfal en la constelación de Aries dando inicio a la primavera en el hemisferio norte. Sentirás en tus venas esa energía vibrante, pujante y apasionada y que salgas a la conquista. A la vez, la Luna andará por Escorpio y eso te dará una visión muy profunda y estratégica, estoy seguro de que si luchas con tenacidad y utilizas todas las herramientas que tienes obtendrás aquello que tanto deseas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UN GUERRERO DE LA LUZ". Si hoy, 20 de marzo estás de cumpleaños… La esfera de las relaciones te llevará por un carrusel de sensaciones. Vivirás experiencias que te ayudarán a descubrir maneras más evolucionadas de relacionarte con los demás. Recuerda la frase que dice "si amas a alguien déjalo libre". Reinvéntate a cada segundo. La Copa de la Suerte: 1, 21, 38, 67, 82, 95 Aries:Se incrementará tu deseo y se crearán las oportunidades de encuentros apasionados. Quiero que liberes todo el fuego que hay en ti, que te sueltes y que te animes a todo. Si te dejas llevar por el instinto llegarás a grados mucho más profundos de entrega y placer. Tauro:El día de hoy se presentará ideal para organizar una salida con tu pareja y para profundizar los lazos de unión. Si estás sólo no te quedes en casa porque estarás muy magnético y existen muchas posibilidades de que conozcas a alguien afín contigo. Géminis:Tu vida cotidiana se volverá más atrayente y te interesarás en las pequeñas cosas. Cuidarás tu cuerpo con dedicación y pondrás una cuota extra de compromiso para optimizar tu salud. Seguir una dieta a base de frutas y hortalizas te ayudará a desintoxicarte. Cáncer:Tu magnetismo se incrementará y atraerás todas las miradas. Habrá un escenario propicio para que tengas encuentros románticos. Ese ser que tanto te atrae te prestará más atención así que trata de ser generoso también, recuerda que en el amor hay que dar y recibir. Leo:Las estrellas te situarán en el ámbito hogareño para que puedas estrechar los lazos que te unen a tus seres queridos. Si el destino ha decidido que hoy estés lejos de tus familiares no te aflijas porque permanecerás unido a ellos de una forma u otra. Virgo:Estarás más comunicativo y te vincularás con personas con ideas parecidas a las tuyas. Este será un día ideal para informarte, leer, estudiar o debatir sobre los temas que más te interesan. Quiero que manifiestes lo que piensas aunque genere controversias. Libra:Hoy el Sol ingresará en tu sector de la pareja asique quiero que aproveches la fuerza que te otorga el astro rey para mejorar tu vida romántica y sentimental. Si estás comprometido ponle pimienta al vínculo y si estás solo prepárate porque recibirás una propuesta interesante. Escorpio:Sentirás que llegó el momento de hacer un cambio de planes y de liberarte de algunas cosas que te tenían atado. Tomarás decisiones que conducirán tu vida por un nuevo rumbo, en especial en el terreno del trabajo, ya que ahora necesitarás mayor independencia. Sagitario:Las lunaciones traerán a tu vida algunas situaciones que ya creías olvidadas para que las revises de nuevo y las termines definitivamente. Recuerda que a veces es necesario cortar con todo lo que te ata al pasado para seguir creciendo. Quítate las espinas. Capricornio:Te aguardan momentos de intercambio en los que mostrarás tu faceta oculta y te animarás a contar algunos secretos que tenías guardados. Descubrirás todo lo que tienes en común con tus amigos y verás la vida desde una perspectiva más humana. Acuario:Se presentarán compromisos extras y tendrás tu mente ocupada pensando en estrategias para llegar a la cima. Las personas que te rodean te tomarán como un ejemplo y un modelo a seguir. Tu familia depositará un gran poder sobre tu figura. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Lo que ayer parecía complicado hoy comenzará a resolverse. Si has superado las pruebas que se te presentaron en el camino fue gracias a tu fe inquebrantable y a tu profundo compromiso con las fuerzas superiores ¡continua avanzando y apostando en lo que crees!

