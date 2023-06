El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de junio Un día de sentimientos encontrados: por un lado quieres aferrarte a la seguridad y por otro buscas transformarte. ¡Soltar, de crecer y de renacer será tu mantra! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño Prodigio Credit: Getty Images MARTES, 20 DE JUNIO Hoy la Luna en Cáncer se enfrentará a Plutón en Capricornio, creando un torbellino de emociones. Habrá choques entre la necesidad de seguridad y el deseo de transformación y poder. ¡Prepárense para sentir intensidad y desenmascarar los patrones de control! Imaginen un arroyo tranquilo que fluye sereno por el paisaje, pero de repente, la tierra tiembla con fuerza, como un poderoso terremoto que nos desafía a abrazar cambios profundos. ¡Es hora de soltar, de crecer y de renacer! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "FLUYO CON LA TRANSFORMACIÓN Y ME HAGO MÁS FUERTE". Si hoy, 20 de junio, estás de cumpleaños… Se acerca un torbellino de pasión en tu vida de pareja, ¡va a ser una fiesta llena de emociones! Pero ten cuidado, no te dejes llevar por la prisa y evita tomar decisiones apresuradas. Para manejar esa ansiedad, te pueden ser de gran ayuda técnicas alternativas como el yoga o las flores de Bach. La Copa de la Suerte: 5, 17, 28, 39, 42, 63 Aries: Te recomiendo que no seas demasiado insistente con tus familiares. Si tienes en mente realizar algunas reformas en tu hogar, este puede ser un buen momento para llevarlas a cabo. Aprovecha para transformar el espacio y crear un ambiente más acogedor. Tauro: Puede que se presenten debates en los que tus ideales sean cuestionados, pero no caigas en la trampa de victimizarte o dejarte dominar. Sin embargo, no subestimes el poder de tu intuición. Tu actitud perspicaz te permitirá tener conversaciones interesantes y profundizar tus pensamientos. Géminis: Mira bien con quien haces negocios y asesórate para mejorar tus estrategias financieras. Recuerda que el mundo empresarial está lleno de personas que buscan sacar provecho, ¡así que protege tu dinero! No escatimes en tomar medidas para resguardar tus recursos. Cáncer:Será beneficioso que te enfoques en tus propios intereses y mantengas el control de tus decisiones. Es probable que conozcas a personas magnéticas y cautivadoras. Sin embargo, mientras buscas complacer a los demás, no olvides atender tus propias necesidades y prioridades. Leo:Las tensiones acumuladas pueden manifestarse en síntomas físicos, por lo tanto, será importante que prestes atención a tu espalda y articulaciones, evitando malas posturas. Sin embargo, nada será tan efectivo como brindarte un merecido descanso y darte un baño de inmersión relajante. Virgo: Vas a caminar con firmeza y al momento de definir tu camino, no serás uno más en la multitud. Pero, oye, ten cuidado de no caer en actitudes mandonas. No trates de imponer tu voluntad todo el rato, ¡porque solo te ganarás el rechazo de tus amistades! Libra:Te tocará tomar decisiones que tendrán un impacto en tu familia. Puede que enfrentes preguntas y encuentres obstáculos al ejercer tu autoridad. Viejos asuntos del pasado podrían surgir, pero no dejes que eso te desvíe de tus metas principales ni te impida alcanzar el éxito. Escorpio: Vas a encontrarte con almas soñadoras que compartirán contigo su visión del universo. Puede que sientas que las creencias de los demás son un poco ingenuas y despierten tu escepticismo. Sin embargo, te recomiendo que en lugar de criticar, te dediques a escuchar y observar. Sagitario: Si estás compartiendo tu dinero con otras personas, te recomiendo que consultes antes de realizar compras importantes o inversiones. Recuerda que hay decisiones que deben tomarse en conjunto. Si estás por recibir ganancias, asegúrate de obtenerlas de manera honesta. Capricornio: Irradiarás un gran magnetismo, logrando captar el interés en tus relaciones y moverte con destreza desde las sombras. No obstante, ten en cuenta que en una relación la influencia debe ser equilibrada. Observa tu necesidad de control y permite que el flujo natural de la conexión se desarrolle. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Muchos de tus malestares físicos pueden ser producto de la falta de descanso y las tensiones acumuladas. Por eso, te recomiendo que te vayas a dormir temprano, sin olvidar esperar un poco después de haber hecho la digestión. Además, te invito a poner una música que te ayude a armonizar tu cuerpo. Piscis: Serás bendecido con la magia del encanto y sin darte cuenta atraerás todas las miradas hacia ti. Pero ten cuidado, porque en medio de tanto brillo, podría haber alguien en tu entorno que se sienta amenazado y trate de poner obstáculos en tu camino. No bajes la guardia y mantén tus ojos bien abiertos.

