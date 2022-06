El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de junio Esta semana será el Solsticio de Verano en el Hemisferio Norte. Presta atención a lo que te espera, según los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 20 DE JUNIO Feliz y bendecido comienzo de semana, mi gente bella. Les cuento que este martes 21 de junio ocurrirá el Solsticio de Verano en el Hemisferio Norte. Presta atención a lo que te espera. Aries: Esta nueva estación del año te encontrará lleno de vitalidad y con una enorme confianza en ti mismo. Ocuparás un rol muy importante en tu círculo social e inspirarás mayor respeto. Serás más selectivo a la hora de elegir tus amistades. Tauro: En el plano profesional cosecharás importantes frutos y te sentirás orgulloso de los logros obtenidos. No le temas a las despedidas, ni te resistas a la hora de quemar etapas. Contarás con la protección y la guía de un ser muy luminoso. Géminis: Te comprometerás con tus ideales y actuarás de acuerdo a tus convicciones. Recogerás importantes lecciones de vida y encontrarás la senda que te permitirá evolucionar. Además, prepárate porque incrementarás notablemente tu vida social. Cáncer: Tendrás una vida sexual más estable y esto te permitirá conocerte más a fondo y definir con mayor claridad tus preferencias. En el plano profesional se te presentarán oportunidades únicas. También es posible que cobres un legado o una herencia. Leo: En esta etapa lograrás relacionarte de una manera más madura y realista con las personas que te rodean. Este cambio de actitud te permitirá establecer lo que esperas de tu pareja, tu socio o tus amistades. Surgirá un viaje o una oportunidad inigualable en otra región. Virgo: Lograrás mayor independencia en la esfera del trabajo y posiblemente adquieras un puesto de mayor jerarquía. En lo que respecta a tu vida amorosa será como un nuevo renacer y experimentarás niveles de goce muy intensos. Alguien te hará un regalo o una donación importante. Libra: Si estás soltero prepárate porque en este verano el amor golpeará a tu puerta. Si estás en pareja, sin duda, vivirás una etapa maravillosa junto a tu media naranja. Además, podrías comprometerte con una actividad que hasta el momento solo tomabas como un pasatiempo. Escorpio: Durante esta temporada tomarás el papel de cabeza de familia, establecerás tu lugar de residencia o finalmente te decidas a echar raíces. También es posible que logres mayor independencia en la esfera de trabajo. Tu vida cotidiana te ofrecerá grandes alegrías. Sagitario: Serás más cauteloso a la hora de comunicarte y clasificar la información. Utilizarás la lógica, correrás el velo del engaño y asimilarás la realidad con adultez. Tendrás un enorme carisma y las personas que te rodean te demostrarán veneración. Capricornio: Te modernizarás y aprovecharás las herramientas que te ofrece la tecnología para capitalizarte y consolidar tu negocio. Serás mucho más indulgente y permisivo con las personas que quieres. Podría agrandarse tu familia o mejorar tu situación habitacional. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: La estación más cálida del año te encontrará más sólido y arraigado que nunca. Te volverás un referente para los seres que te rodean y eso te proporcionará una profunda satisfacción. Además, te sentirás libre para hablar y manifestar tus ideas. Piscis: En esta estación tendrás la posibilidad de reconocer antiguos errores, saldar cuentas e incorporar importantes lecciones de vida. Será un período excelente para que medites, reces o le des una mano a los más necesitados. En la esfera económica serás muy afortunado. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 3, 29, 46, 61, 77, 80 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego

