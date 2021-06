El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de junio Tu fe será tu principal poder y la confianza en las energías superiores, te volverá invencible. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir DOMINGO, 20 DE JUNIO ¡Feliz domingo, mi bella gente! Les cuento que en este día la Luna transitará por el signo de Escorpio desde donde hará un maravilloso trígono con Júpiter. Este aspecto movilizará nuestra energía emocional y nos llevará a crear lazos de unión muy profundos con nuestros afectos. Será un día en el que nuestro sexto sentido y nuestros poderes psíquicos nos permitirán a acceder a lugares donde la razón no llega. Tu fe será tu principal poder y la confianza en las energías superiores, te volverá invencible. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCUENTRO UN TESORO DE AMOR EN LA PROFUNDIDAD DE MI SER". Si hoy, 20 de junio, estás de cumpleaños… En este día tan especial te sentirás ligado a fuerzas muy poderosas. Tendrás una catara de vitalidad y harás lazos afectivos muy profundos. Sentirás que puedes avanzar gracias a que cuentas con una red de contención invisible. Estarás conectado con tus ancestros y seres de luz. La Copa de la Suerte: 11, 22, 58, 64, 87, 94 Aries Gracias a que tomarás una actitud más compasiva podrás resolver un conflicto que te venía inquietando. Te darás cuenta que es mejor renunciar a las posturas demasiado intransigentes. Lograrás una transformación profunda que aquietará tus emociones y te proporcionará paz. Tauro La Luna ingresará en el signo de Escorpio creando confluencias favorables en el plano romántico y sentimental. Tu pareja sabrá acoplarse a tus proyectos. Si estás soltero, podrías conocer a alguien especial en una fiesta o una reunión de amigos. Ábrete al intercambio. Géminis Realizarás tus tareas cotidianas con profundo esmero. Tu dedicación no pasará inadvertida para tus superiores que sabrán recompensar tus esfuerzos. Si estás desempleado dirígete a alguien que esté en un puesto de poder. Encontrarás una persona dispuesta a ayudarte. Cáncer Estarás motivado para abrir y traspasar las capas que envuelven tu ser y revelar los tesoros que anidan en tu interior. Si tienes hijos recuerda inculcarles fe y confianza en las energías superiores, será el mejor legado que puedes brindarles. Leo Si estás tramitando una herencia o gestionando un negocio inmobiliario prepárate porque contarás con un plus de buena suerte. A nivel afectivo, se limarán muchas asperezas y tendrás una actitud mucho más comprensiva con tus familiares. Mirarás tu pasado con buenos ojos. Virgo Las personas que te rodean generarán un clima de confianza que te motivará a hablar. Lograrás ponerle palabras a tus más profundos sentimientos. Abrirte al dialogo te ayudará a descomprimir tensiones y a ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Libra Los asuntos económicos se volverán prioritarios y pensarás en diferentes estrategias para incrementar tus ingresos. Administrar tus recursos con un criterio de abundancia será clave para que puedas prosperar. Tu sexto sentido te ayudará a detectar las mejores oportunidades. Escorpio La Luna transitará por tu propio signo exaltando tu magnetismo personal y tus poderes psíquicos. Las leyes de atracción traerán a tu vida a las personas claves para que puedas cumplir con tus propósitos. Darás a inicio a una nueva etapa con la corriente a favor. Sagitario Ahora te tocará zambullirte en las profundidades de tu interior para restaurarte. Tus familiares mostrarán tu cara más generosa y colaborarán para que puedas tener un merecido descanso. Esta tregua te permitirá conectar con tus emociones y descubrir tus motivaciones ocultas. Capricornio Se darán las condiciones ideales para cambies los aires y te encuentres con tus amigos. Surgirán conversaciones interesantes en las que tendrás la oportunidad de escuchar distintos puntos de vista. Cuando te toque hablar di tu verdad sin ejercer ningún tipo de censura. Acuario Sentirás deseos de dejar tu huella y de que tus esfuerzos queden plasmados en un bien material. Considerarás la posibilidad de invertir tu capital en un negocio, que en un futuro, sea un legado para tus seres queridos. Antes de desembolsar dinero pide asesoramiento profesional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis Una corriente de inspiración envolverá tu ser y te guiara hacía un destino más próspero. Sentirás la necesidad de expandirte y de explorar nuevos territorios. Te planearás la posibilidad de estudiar algo nuevo o de proyectar un futuro en otra región.

