El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de febrero Las energía de Venus, el planeta del amor, se dejarán sentir con fuerza esta semana ¡así impactarán a tu signo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 20 DE FEBRERO 2023 ¡Y eso mi gente bella! ¡Feliz inicio de la semana! Les cuento que Venus, la estrella del amor, muy pronto estará dando sus primeros pasos por la constelación de Aries. Este tránsito comenzará hoy y se prolongará hasta el 16 de marzo, así que ahora te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: Con el ingreso de Venus en tu signo estarás más coqueto y con tus armas de seducción activas. Tu fogosidad derretirá corazones y tus admiradores arderán en las llamas de tus encantos. Se dará la oportunidad de un nuevo comienzo en plano romántico y sentimental. Tauro: En este período podrías sentir que la tentación de embarcarte en romances furtivos es fuerte y está latente. No permitas que tus ilusiones te alejen de la realidad y resérvate siempre un momento para estar a solas contigo e indagar sobre tus verdaderos anhelos románticos. Géminis: El vínculo con tus amigos te resultará estimulante y surgirán propuestas y proyectos grupales. Podría ser una buena idea hacer rumbaterapia en tu tiempo libre. Los ritmos más calientes como la salsa encenderán tu pasión y revolucionarán tu carga hormonal. Cáncer: En esta etapa los contactos y relaciones públicas serán claves para alcanzar tus objetivos profesionales. Deja atrás tus temores, date a conocer y anímate a pedir entrevistas con personas que ocupan puestos claves. Una mujer te ayudará a obtener lo que tanto ambicionas. Leo: Venus, el astro del amor y la felicidad, te traerá buenos momentos en el campo del romance. Es posible que generes relaciones con personas extranjeras o docentes. Es un período óptimo para realizar viajes en compañía y para conectarte con las energías trascendentales. Virgo: Venus, el astro de los romances, renovará tu vida amorosa y tu sexualidad. Ahora estarás mucho más atractivo y magnético, y cautivarás a tu pareja con tus encantos ocultos. Es una etapa óptima para realizar negocios en sociedad, prepárate para obtener regalos e ingresos extras. Libra: Venus, tu astro regente, ingresará en Aries, tu signo opuesto y complementario. Si estás casado volverá el deseo y comprobarás que tu pareja sigue amándote con la misma pasión del primer día. Si aún estás soltero conecta tus radares porque un nuevo romance llamará a tu puerta. Escorpio: Una energía armónica influenciará en tu salud y en tu vida cotidiana, así que incorporarás hábitos positivos para sentirte mejor. Si estás pensando en llevar adelante un tratamiento de belleza este es el momento ideal, no esperes. Pueden surgir atracciones o romances breves en el trabajo. Sagitario: Venus intensificará tu vida amorosa y te llevará a experimentar romances sumamente apasionados. Proyectarás una imagen mucho más atractiva y seductora. Aprovecha este período para desarrollar tus talentos creativos, dedicarte a tus pasatiempos preferidos y conectarte con tu verdadera vocación. Niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Venus, el planeta de las conciliaciones, influenciará el área de los afectos y la de tu vida privada así que notarás mejoras en tus relaciones familiares y te ocuparás de acondicionar tu vivienda a fin de mejorar la convivencia. Tu círculo íntimo se mostrará más amoroso y comprensivo. Acuario: Hallarás intenso placer si inicias un curso y satisfaces tu sed de aprendizaje. Te sentirás fuertemente atraído por alguien de tu entorno cercano y por momentos actuarás como un adolescente travieso. Si estás en pareja reaviva la chispa del romance. Piscis: Venus indica que llegó el momento de reglarte algunas gratificaciones y de concederte algunos lujos, aunque sea por un día. El inicio de una nueva sociedad comercial te ayudará a generar mayores ingresos. Ahora las decisiones en materia económica deberán ser consensuadas. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 8, 22, 26, 58, 65, 97 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

