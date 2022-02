El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de febrero Asegúrate de construir tus relaciones sobre una base de respeto y compromiso mutuo. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 20 DE FEBRERO ¡Y eso mi bella gente! ¡Bendiciones en este domingo! Les cuento que hoy la Luna continúa su recorrido por el signo de Libra recordándonos lo importante que es cultivar la armonía, la seducción y el romanticismo en nuestros vínculos. Embellécete por dentro y por fuera, ponte adornos que exalten tu elegancia y sofisticación. Y si te encuentras en una relación estable sonríele a tu pareja y ten gestos de especial consideración y amabilidad. Asegúrate de construir tus relaciones sobre una base de respeto y compromiso mutuo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "OFREZCO AL OTRO LO MEJOR DE MÍ". Si hoy, 20 de febrero estás de cumpleaños… El campo de las relaciones te presentará algunos desafíos interesantes. Es tiempo de que definas que tipo de vínculos quieres construir. Asóciate con personas con las que tengas objetivos en común. Deja a atrás las confrontaciones inútiles. La Copa de la Suerte: 5, 14, 34, 68, 86, 97 Aries:Eres un conquistador nato, pero no podrás armar nada duradero si sigues persiguiendo sólo una cara bonita. No te mientas más con respecto al amor. Si diste con la persona indicada, deja de ponerte excusas, comprométete y toma tus relaciones con el respeto que merecen. Tauro:Nuevas oportunidades se asomarán en tu horizonte y elaborarás grandes planes, pero esto no te debe llevar a descuidar tu salud, ni a malograr tu equilibrio corporal. Ingiere alimentos naturales, duerme las horas aconsejadas y realiza una actividad física regularmente. Géminis:Hoy tendrás una cierta tendencia a la auto crítica y querrás modificar algunos aspectos de tu personalidad. Pero esto no debe impedir que expreses tus dones o que actúes con espontaneidad. Permite que la inspiración creativa fluya a través de ti. Cáncer:Sentirás deseos de rodearte de tus afectos y de permanecer más tiempo en tu nido. Recuerda que tú conoces mejor que nadie tu dinámica familiar y que ningún ajeno tiene derecho a inmiscuirse ¡protégete a ti y a los tuyos del mal de ojo y de la envidia! Leo:Tu mente estará muy activa buscando soluciones viables para resolver algunos descalabros o desajustes cotidianos. Tendrás la chance de hablar de tus preocupaciones con una persona de un amplio criterio. Recuerda que dos cabezas piensan más que una. Virgo:Los tránsitos planetarios incrementarán tu interés por las posesiones materiales. Tendrás deseos de adquirir cosas nuevas y aumentará tu sed de consumo. Pero piensa bien en que gastas tu dinero y no te dejes llevar por las ansias de ostentación. Libra:Tu belleza, tus dotes diplomáticas y tus talentos artísticos estarán exaltados así que aprovecha para tomar iniciativas de la mano de otras personas. Que los reclamos de tus familiares no frenen tus nuevos emprendimientos, nadie puede pedirte que te apartes de tu camino. Escorpio:Las moralinas y juicios de los demás te resultarán intolerables e inoportunos. Necesitarás estar sólo para asimilar las novedades y reflexionar sobre los últimos sucesos, y encontrarás muchas respuestas si te dedicas a la meditación y refuerzas el dialogo interno. Sagitario:Dirigirás tu mirada hacia el futuro. Sigue apostando a tus ideas y a tus proyectos aunque surjan trabas y las condiciones económicas no sean las mejores porque pronto llegará la ayuda y los medios que necesitas para que tus sueños se conviertan en realidad. Capricornio:Eres una cabrita ambiciosa y siempre estás dispuesto a trabajar duro con tal de subir posiciones. Pero cuidado porque en tu afán de ascender podrías estar equivocando el camino. En lugar de avanzar solo relaciónate con personas influyentes que te ayuden a cumplir tus objetivos. Acuario:Quiero que te guíes por los pensamientos positivos y que te apartes de cualquier idea que pueda atemorizarte o confundirte. Recuerda que es tu mente la que diseña tu destino ¡sintonízate con la vibración cósmica del optimismo y la abundancia! ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Atravesarás por algunas instancias de crisis, cambios profundos y transformaciones. Pero debes preservarte y mantener tu vida privada lejos de las influencias de terceros. No caigas en la tentación de exponerte o ventilar tus intimidades dentro de tu círculo social.

