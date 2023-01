El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de enero Este será un mes favorable para conocer gente nueva e impulsar nuevos ideas y proyectos. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 20 DE ENERO ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que hoy es el día en que veneramos a Nuestra Señora de la Altagracia, patrona de los dominicanos. Por otro lado, la Luna hará un trígono con Urano, por lo que haremos cambios estructurales que nos permitirán avanzar. Además, el Astro Rey ingresará en Acuario, que es el signo de la amistad y del pensamiento creativo, así que será un mes muy favorable para conocer gente nueva y para impulsar nuevas ideas y proyectos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DEJO QUE LOS VIENTOS DE CAMBIO RENUEVEN MI VIDA". Si hoy, 20 de enero estás de cumpleaños… Deseos de revivir tiempos pasados te llevarán a contactar personas que han significado mucho en tu vida y que hace tiempo no comparten contigo. Tu sentido de servir y de ayudar a otros será un alimento para el alma. Te convertirás en el ángel guardián de muchos. La Copa de la Suerte: 18, 23, 25, 37, 76, 80 Aries Tú sabes lo que significa ganarse un lugar con esfuerzo y no le quitas el cuerpo al trabajo. Gracias a tu desempeño en tu ámbito profesional, brillarás como una pieza única. Te organizarás y lograrás darle una vuelta positiva a tu economía. Tauro Será un momento óptimo para que te concentres en estudios superiores y hagas cursos con el fin de capacitarte profesionalmente. Tendrás un golpe de suerte y todo indica que sabrás aprovecharlo. Además, recibirás buen asesoramiento legal y consejos sabios. Géminis No permitas que gente tóxica te contamine. Toma la iniciativa en todo, en lugar de dejarte manipular por los que dicen quererte y solo buscan aprovecharse de ti. Un sueño te iluminará y te dará pistas para que puedas continuar con este proceso de transformación personal. Cáncer Promoverás la solidaridad en tus vínculos y te desprenderás de viejos estereotipos que te condicionan y te impiden relacionarte libremente. Si tu relación de pareja se tornó rutinaria, necesitarás renovarla. Si estás soltero, aparecerán propuestas de todo tipo que deberás analizar. Leo Mejorarán tus condiciones de trabajo y se te presentarán oportunidades para ascender. Respecto a tu salud, sentirás la necesidad de purificar tus hábitos e iniciarás tratamientos que te harán sentir como nuevo. Mantente atento para que el cúmulo de obligaciones no se instale en tu espalda. Virgo Las estrellas te dicen que te dediques a ser tú mismo sin preocuparte por las consecuencias. Seca tus lágrimas y ríete mucho y, por ningún motivo sigas sufriendo por quien ya ni se acuerda de ti. Disfruta de hacer lo tuyo y muestra ese toque de originalidad. Libra La relación con tu familia te brindará múltiples satisfacciones. Será un momento ideal para poner al día tu hogar desprendiéndote de lo que esté roto o inservible. Haz espacio para cosas lindas y nuevas que llegarán en un futuro muy cercano a tu vida. Escorpio Te liberarás de pensamientos rígidos y anticuados para abrir tu mente a ideas nuevas y más originales. Lograrás lo que quieras a través de la palabra y tendrás éxito en los estudios. Aprovecha para reavivar el vínculo con tus hermanos, parientes y vecinos. Sagitario La buena suerte en el dinero llegará por sorpresa y tomarás los beneficios que han sido obtenidos en buena ley. No te has escondido cuando hubo esfuerzos por realizar, así que no seas tímido a la hora de cosechar. Pero controla los gastos extravagantes. Capricornio Nunca has permitido que otros tomen decisiones por ti y manejen tu destino a su antojo. Pero, ahora redoblarás la apuesta y te importará muy poco el qué dirán. Tendrás valor para hacer lo que siempre quisiste como nunca antes te atreviste. Ahora la cita es contigo mismo. Acuario Estarás cerrando un ciclo lunar, así que evaluarás lo sucedido en el último mes. Tu perfil será más bajo que de costumbre, por lo que preferirás alejarte de los grupos de gente, las muchedumbres y el bullicio. Conéctate con tu esencia a través del silencio y la meditación. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis Llegarán a tu vida personas de mente abierta. Buscarás todas las oportunidades posibles para concurrir a eventos y fiestas. Estás más conversador que nunca y desarrollarás la capacidad de estar en varios lados al mismo tiempo. Tus amigos deberán correr si quieren seguirte.

