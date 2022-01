El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de enero Un día ideal para expresar tu originalidad y creatividad. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 20 DE ENERO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz jueves! Les cuento que el Sol está dando sus primeros pasos por Acuario y eso significa que en este momento te tocará sacudir tus estructuras y desprenderte de aquello que te impide evolucionar. Será importante que establezcas contacto con tus amistades y que te involucres en grupos en lugar de actuar por cuenta propia. Toma conciencia de que eres parte de una gran red humana. Busca un lugar dentro de la sociedad en el que puedas expresar tu originalidad e inventiva. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "UN VENDABAL EVOLUTIVO RENUEVA MI VIDA". Si hoy, 20 de enero estás de cumpleaños… Será un año excelente para que retomes tus estudios o para que vuelvas a entablar el dialogo con amigos que hace tiempo no veías. Si dejaste cabos sueltos en el pasado ahora es el momento de poner las cosas en orden. Sanarás las heridas de amor. La Copa de la Suerte: 8, 19, 33, 57, 72, 84 Aries:Las actitudes poco claras podrían provocar malos entendidos en tu ambiente laboral. Apunta a la coherencia. No caigas en la trampa de creer que ya no tienes nada que aprender. Realiza tus tareas con amor y cultiva en tu interior una actitud más servicial. Tauro:Los pequeños gestos románticos no pasarán inadvertidos y tu delicadeza llegará al corazón de tu ser amado. Si estás soltero alegrarte porque llamarás la atención de alguien muy especial en una fiesta o celebración. La oportunidad de ser dichoso estará al alcance de tus manos ¡Aprovéchala! Géminis:Llegó la hora de concederte un descanso. Defiende tus espacios de intimidad porque si no te agotarás muy rápido. Cuando cierres la puerta de tu casa no olvides dejar afuera los asuntos de trabajo. Permanecer más tiempo con tus seres queridos te ayudará a relajarte. Cáncer:Si tenías algún trámite bloqueado, alégrate porque gracias a la intervención divina obtendrás una respuesta positiva. Ocúpate de renovar el pasaporte, tu visa o el permiso para conducir porque un viaje está en puertas. Tus pensamientos se tornarán más positivos. Leo:Ahora habrá mayor flujo de dinero debido a que recibirás donativos y financiamientos. Aprovecha este momento de vacas gordas y adminístrate con criterio para generar un colchón de ahorro. Será un buen momento para cerrar tratos comerciales, pero aclara las condiciones de entrada. Virgo:La Luna ingresará en Virgo ofreciéndote un panorama a favor. Ahora estarás listo para enfrentar tus actividades y llevarlas a cabo con la eficiencia que te caracteriza. Tus habilidades naturales serán evidentes. Muchas personas te buscarán para que las ayudes a resolver sus problemas. Libra:Es tiempo de que mires en retrospectiva y poco a poco vayas encargándote de tus asuntos pendientes. Termina todo lo que ya has empezado y no dejes ningún detalle al azar, ni nada inconcluso si quieres encontrar un estado de calma y serenidad interior. Escorpio:En este momento aumentarán tus deseos de establecer relaciones. Una fuerza en tu interior va a salir y manifestarse, y tus amigos estarán interesados en ver y oír lo que anida en tu alma. Recuerda que la vida también consta de sueños, anhelos e ilusiones. Sagitario:Aumentarán tus responsabilidades, así como las probabilidades de ascender en tu carrera. Pero a ti no te importará hacer méritos porque estarás muy sensible y empático. Fomenta la solidaridad en tu lugar de trabajo y contempla el aspecto humano en todas las situaciones. Capricornio:Te surgirá la oportunidad de realizar un viaje o de participar en actividades que te aporten mayores conocimientos. El anhelo de cultivarte y estudiar crecerá dentro de ti. Muévete en ámbitos que favorezcan tu desarrollo y mantente activo tanto a nivel intelectual como espiritual. Acuario:Los tránsitos planetarios agudizarán tu instinto para hacer negocios. Dedicarás tu tiempo a pensar nuevas estrategias comerciales para obtener mayores créditos. No descartes ninguna idea que atraviese por tu mente, separa las piezas y luego arma tu rompecabezas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Júpiter magnificará tus atractivos naturales y esto te ayudará a ampliar tu círculo social. No desaproveches oportunidades quedándote solo y aburrido. Este es un día para salir y buscar nuevos horizontes allí afuera. Organiza salidas con tu pareja o tu grupo de amigos.

