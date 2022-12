El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de diciembre Lánzate a conquistar aquello que deseas y apuesta a los nuevos inicios. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 20 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz martes! Les cuento que la Luna hará una cuadratura en Saturno, así que nuestro estado de ánimo estará bastante neutral. Paralelamente, Júpiter, el gran benefactor, ingresará en Aries donde permanecerá por cinco meses. A lo largo de este periodo, esta influencia te hará confiar en tu potencial individual y te ayudará a tomar conciencia de que eres el héroe de tu propia vida. Lánzate a conquistar aquello que deseas y apuesta a los nuevos inicios. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CONOCERME A MI MISMO ES MI MAYOR FORTALEZA". Si hoy, 20 de diciembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo el pasado tendrá mucha relevancia, así que prepárate para reencontrarte con seres que han sido importantes en tu camino y que dejaron en tu memoria su huella indeleble. Además, tendrás un criterio muy certero para hacer negocios y para elegir a tus socios comerciales. La Copa de la Suerte: 21, 37, 42, 56, 58, 77 Aries: Ojo con ventilar tus intimidades, contar secretos o develar tus estrategias ocultas a personas que apenas conoces porque corres el riesgo de sentirte juzgado. En cambio, será una buena ocasión para que investigues sobre las ciencias ocultas como son la astrología y el tarot. Tauro: Recuerda que en una relación de pareja ambas personas tienen el mismo peso, así que evita las actitudes autoritarias. Si te encuentras soltero ponerte demasiado exigente o aferrarte a un modelo de perfección solo te llevará a aislarte más. Sé más flexible. Géminis: Una mirada de la vida un tanto pesimista podría provocarte aburrimiento o desgano y afectar tu rendimiento cotidiano. Si realizas tus actividades diarias con devoción obtendrás la recompensa que te mereces. Tus esfuerzos no serán en vano, ni pasarán desapercibidos. Cáncer: Las tensiones podrían estropear momentos que para ti deberían ser de gratificación personal. Por eso, será importante que desarrolles una mayor confianza en ti y que te guíes por sensaciones más optimistas. A través de la fe irás venciendo los fantasmas del temor. Leo: Dentro de tu círculo más íntimo hay códigos muy profundos y un lazo de unión afectivo sumamente importante. No permitas que personas externas juzguen tu vida privada como si estuvieran en una tribuna de opinión. Recuerda esa frase que dice "los de afuera son de palo" Virgo: Si manejas tu agenda con rigidez te volverás un verdadero autómata y perderás la capacidad de diversión. Recuerda que cada tanto tomarse un recreo para encontrarse y conversar con una persona querida funciona como terapia para distraer la mente. Libra: Las necesidades económicas se volverán prioritarias por lo que podrías encontrarte haciendo horas extras para ganar un plus de dinero. Es posible que una persona que amas se sienta ofendida o desatendida. Por mucho que quieras no tienes tiempo para curar orgullos heridos. Escorpio: Este es un momento para que antepongas tus deseos, ya que priorizarte te conducirá directo a la felicidad. Si te dedicas a cumplir con todos los mandatos, demandas y exigencias familiares solo estarás ignorando los designios de tu propia voz. Sagitario: La clave para encontrarte contigo mismo radica en que pienses menos y sientas más. Tus seres de luz te enviarán señales y mensajes claros que te ayudarán a sanar. Levanta las barreras de la duda y conéctate con una dimensión más profunda. Capricornio: Si quieres que tus amistades salgan a flote deberás aprender a compartir. Cuando estés en grupo haz tu aporte sin estar midiendo, ni calculando lo que ponen los demás. Conéctate con una vibración de afecto y complicidad. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Persigues grandes ilusiones, pero a menudo tu anhelo de vivir en un mundo ideal te llevará a accionar de manera intransigente. Si te empecinas en corregir a los demás solo lograrás dañar tu imagen pública. En cambio, sí aplicas la inteligencia emocional obtendrás mejores resultados. Piscis: Quiero que dejes de mirar el pasado, que cortes con las relaciones karmáticas y que salgas del estado de melancolía. Hoy tendrás la oportunidad de superarte. Será tu característico sexto sentido el que te guiará por el camino indicado.

