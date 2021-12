El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de diciembre Venus está retrógrado en Capricornio. Mira cómo esto impactará en tu signo, según los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 20 DE DICIEMBRE Y eso mi gente bella, en el día de ayer 19 de diciembre Venus se puso retrógrado en el signo de Capricornio. Este aspecto astrológico sucederá hasta el 29 de enero del 2022, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: Esta será una etapa en la que las relaciones profesionales pasarán por un periodo de examen. Te recomiendo que en el ámbito del trabajo te tomes tu tiempo para evaluar las decisiones y que elijas muy bien las personas con las que te asocias. Reformularás tu imagen pública. Tauro: Si estás atravesando por un proceso legal elige con cuidado quien va a asesorarte y no trates de saltearte pasos. Si tienes un amor o amistades en otras tierras el contacto podría enfriarse un poco. Aprovecha esta pausa para evaluar tus próximos pasos. Géminis: En esta etapa examinarás muy bien a tu compañero sexual. Te darás cuenta que en tu lecho necesitas a un ser que sepa cómo hacerte sentir atractivo y que sea capaz de proporcionarte placer. Toma algunos recaudos antes de abrir las puertas de tu intimidad. Cáncer: Es posible que retomes el contacto con un antiguo amor. Llevarás a cabo una especie de examen en el que te preguntarás si tus relaciones actuales están a la altura de tus aspiraciones. Si estás soltero revisarás los motivos por los que aún no has formalizado un vínculo. Leo: Si tu empleo no es de tu agrado o sientes que el clima no es muy colaborativo te planearás la alternativa de hacer algo diferente. Además, te volverás más exigente con el cuidado de tu cuerpo. Será una buena etapa para implementar un tratamiento de belleza. Virgo: Si están en pareja te cuestionarás si realmente estás enamorado. Si estás soltero, entonces, es posible que te plantees la posibilidad de darle un formato más comprometido a una relación pasajera. Muchos Virgo ahora pensarán seriamente en la posibilidad de tener descendencia. Libra: Estarás más introvertido y revisarás algunos eventos del pasado que marcaron tu vida. Además, evocaras recuerdos y volverá a tu mente un antiguo amor. Probablemente te cuestiones si estás conforme con el sitio donde vives. Hay temas familiares que deberás reconsiderar. Escorpio: En esta etapa estarás muy reflexivo y solo hablarás lo justo y necesario. Si estabas pensando en mudarte con otra persona o en realizar un viaje es posible que surjan demoras. Si tienes que firmar algún contrato comercial revisa punto por punto. Sagitario: Todo lo relacionado con temas de dinero, compra de propiedades y otro tipo de negocios podría retrasarse. Si vas a compartir un emprendimiento comercial, tómate tu tiempo para evaluar si la persona con la que piensas asociarte es la correcta. Capricornio: Durante este período verás de qué manera puedes embellecer tu vida. Le darás más importancia a tu aspecto físico y querrás suavizar un poco tu imagen. También te cuestionarás si eres lo suficientemente atractivo y buscarás la forma de reforzar tus armas de seducción. Acuario: Esta será una etapa en la que posiblemente te comportes de una forma un poco ermitaña. Disfrutarás de tu propia compañía y hasta es posible que evoques un antiguo amor con cierta nostalgia. Aprovecha la ocasión para perdonarte por antiguas faltas o errores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Tomarás distancia de algunas amistades con las que ya no te sientes a gusto. Tus distintos grupos de pertenencia pasarán por un examen y de aquí en más serás más selectivo a la hora de vincularte. Te preguntarás quienes pueden ayudarte a concretar tus sueños. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 6, 22, 36, 49, 53, 77

