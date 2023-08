El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de agosto Día movido porque podrían abrirse viejas heridas, pero ¡recuerda! por cada dolor hay una razón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Niño Prodigio Credit: Getty Images DOMINGO, 20 DE AGOSTO Les traigo la noticia de que la Luna estará de paseo por Libra, y va a enfrentarse al asteroide Quirón en Aries. ¿Qué significa esto? Pues que las relaciones serán el centro de atención y podrían despertar viejas heridas. Pero no te preocupes, porque siempre hay una razón detrás de cada dolor. Si a través de una conexión se evidencia una herida, es para que puedas sanarlo y mirar tus sentimientos desde otra perspectiva. Tal vez sientas alguna frustración, pero con las personas adecuadas al lado, podrás lograr algo realmente interesante. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL AMOR Y LA SANACIÓN FLUYEN EN MIS RELACIONES" Si hoy, 20 de agosto estás de cumpleaños… Irradiarás armonía y buscarás siempre el punto de encuentro con los demás. El dinero y los negocios serán vitales, pero no permitas que la ambición te ciegue ante posibles estafas. Deja que tu ingenio e intuición revelen las intenciones ocultas de los demás. La Copa de la Suerte: 14, 19, 36, 48, 59, 72 Aries: Conocerás gente cautivante que abrirá nuevas dimensiones en tu vida. Al interactuar, descubrirás una herida sin sanar. Te mirarás a través de los ojos de los demás y eso puede ser tan doloroso como revelador. Es momento de abordar esta cuestión con creatividad y valentía. Tauro: Cuidarás tu bienestar psicofísico, pero encontrarás un antiguo dolor que afecta tu armonización. Busca cura en terapias alternativas, explorando el pasado. Con sabiduría fortalecerás tu ser en sus múltiples dimensiones. Encuentra la paz en tu proceso de sanación. Géminis: Aunque tienes todo para sentirte pleno, el dolor en tu entorno dificultará tu disfrute. Pintarás pinceladas de belleza y armonía en tu comunidad. Descubrirás cómo hacer que otros se sientan mejor. La creatividad y solidaridad tendrán un efecto sanador Cáncer: ¡Escucha con atención! Te conectarás con familiares y revivirás vínculos del pasado. Tu meta principal debe ser la cura de heridas relacionadas con tus padres y figuras de autoridad. Con sabiduría, enfócate en sanar y empoderarte. Leo: Entablarás conversaciones en busca de respuestas, vislumbrando otras perspectivas. Una vez que escuches todos los puntos de vista estarás listo para formar tu propia opinión. Descubrirás que la falta de fe en ti mismo necesita sanación. Virgo: Estarás atento a temas económicos, buscando opciones para mejorar tu nivel adquisitivo. Aprovecha para sanar una predisposición negativa que tienes hacia la adquisición de recursos. Para prosperar, debes superar todos tus miedos. Libra: Te sentirás radiante, potenciando tu gracia natural. Pero atraerás seres que han sido golpeados por la vida en lugar de candidatos fuertes. Esta oportunidad te permitirá ver reflejados en tus relaciones aspectos profundos de tu ser. Con sabiduría, te fortalecerás con cada encuentro Escorpio: Te sumergirás en reflexiones sobre el pasado y quizás necesites retirarte del mundo por un momento. No descuides tu bienestar físico, atiende cualquier malestar con terapias holísticas y filosofías curativas. Sanarás heridas, permitiendo un renacimiento integral en tu ser. Sagitario: Estarás rodeado de amigos y conexiones sociales enriquecedoras. La búsqueda de equilibrio y justicia guiará tus acciones en el plano social. Sin embargo, podrías enfrentar heridas de autoestima y confianza. A través de la solidaridad, encontrarás sanación. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Te destacarás en el ámbito profesional, utilizando tus habilidades diplomáticas para lograr tus metas. Sin embargo, podrías enfrentar heridas emocionales relacionadas con tu crianza o figura paterna. Buscar la aprobación externa no te llevará a la verdadera sanación. Acuario: Te sentirás atraído por el conocimiento y la búsqueda de la verdad. Tus estudios te llevarán a expandir tu conciencia. Sin embargo, enfrentarás heridas relacionadas con el aprendizaje y la comunicación. Tu espiritualidad te ayudará a sanar. Piscis: Enfrentarás situaciones emocionales bien profundas y transformadoras en tus lazos íntimos y en el ámbito económico. Sentirás que es la hora de curar esa sensación de no poder valerte por ti mismo. Aprovecha esa oportunidad para liberarte de patrones negativos.

