El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de agosto ¡Ojo! Tu palabra tendrá mucho impacto en los demás. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. SÁBADO, 20 DE AGOSTO ¡Feliz sábado, mi gente! Les cuento que la Luna transitará por Géminis, así que estaremos con un ánimo muy inquieto. Por si fuera poco, Marte, el planeta rojo, también se adentrará en la constelación de los Gemelos donde permanecerá por más de siete meses. Prepárate para un periodo en el que tus intereses serán variados y la curiosidad te llevará a actuar en diversos ámbitos. En lugar de dirigir toda tu energía en un solo emprendimiento te involucrarás en varios proyectos a la vez. Además, la palabra tendrá mucho impacto. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME COMUNICO DE MANERA FRANCA Y DIRECTA". Si hoy, 20 de agosto estás de cumpleaños… Defenderás tus ideas, si consideras que son justas y verdaderas, aunque no sean aceptadas socialmente o vayan contra la corriente. De otras regiones te llegará una gran oportunidad de trabajo o un nuevo amor. Tu seducción natural creará el clímax para el romance. La Copa de la Suerte: 2, 23, 48, 57, 79, 96 Aries: Por convicción defenderás tu punto de vista a capa y espada, pero ésta no siempre es la mejor táctica para encarar una conversación. Recuerda que hay maneras de debatir que resultan más efectivas que otras. Cuando digas lo que piensas cuídate de no ofender a nadie. Tauro: Querrás ver los resultados a corto plazo y serás más inteligente al tomar decisiones especialmente en todo lo que tenga que ver con las finanzas y el manejo del dinero. Si quieres ganar autonomía en el ámbito comercial dedícate a establecer contactos favorables. Géminis:Estarás lleno de ímpetu y le darás la espalda a todo negativo y atrasado. Lucharás valientemente por lo que quieres y no te darás por vencido ante los retos que te presente la vida. Confío en que sabrás elegir las mejores opciones. Cáncer: Haz limpieza para descartar todo lo que ya no tiene valor ni sentido en tu vida. Busca la esencia y el valor trascendental en vez de la envoltura superficial. De aquí en más aprenderás a cuidar tu paz espiritual y mental como algo sagrado. Leo: Es el momento para analizar hacia dónde quieres ir en tu vida y para darle luz verde a nuevos proyectos. En el ámbito social estarás muy pasional y a la hora de interactuar te moverás por impulso. Ten cuidado de no ser ofensivo con tus amistades. Virgo: Todo lo que hagas y lo que digas durante el día de hoy será tomado como un ejemplo por aquellos que te aprecian y te admiran, así que muestra tu mejor faceta. Trabajarás más, pero también se te multiplicarán las ganancias y los reconocimientos. Libra: Tus deseos de estudiar y mejorarte te llevarán a participar de seminarios, conferencias y otras actividades vinculadas con el aprendizaje. Una persona instruida te brindará ayuda para resolver un trámite o un asunto legal. Confía en ti y en la justicia porque la verdad siempre triunfa. Escorpio: Notarás que hay secretos, misterios y cosas ocultas a tú alrededor, así que tu genio de detective se pondrá en acción. Descubrirás los motivos secretos de otras personas. A la vez tus deseos eróticos serán fuertes y podrás alcanzar un clímax perfecto entre tus sabanas. Sagitario: Hoy la vida te pone en una posición en la que necesitas cooperar con otros y generar alianzas fuertes para salir adelante. Evita conversar de temas ásperos y desarrolla cierta paciencia para tolerar lo que normalmente te irrita o te ofusca. Capricornio: Recuerda que hay una relación muy estrecha entre tu mente y tu cuerpo. Por eso los pensamientos positivos generan en tu cerebro señales que llegan a tu organismo para que te sientas en total plenitud física. Cuando hagas deporte enfócate en la respiración. Acuario: Brillarás gracias a la fuerza de tu intelecto y a que tu palabra llegará al corazón de los que te escuchan. Este es un tiempo de aventuras y conquistas amorosas. Sin lugar a dudas, te abrirás caminos en la esfera sentimental y vivirás un romance muy vertiginoso. Piscis: Usarás tu tiempo libre para estar en tu casa, pero mantente atento porque podrían desatarse conflictos de convivencia. Recuerda que tu familia es la que te da fuerzas para tu seguir hacia adelante, así que mantente en calma e intenta ser comprensivo.

