El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de abril Hoy ocurre el Eclipse Solar Híbrido que dará inicio a nuevos comienzos y provocará muchos cambios en los signos ¡mira cómo influirá al tuyo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 20 DE ABRIL Este jueves, a primeras horas del día, se produjo el Eclipse Solar Hibrido al final de Aries que nos señala que a nivel planetario llegaremos a un punto crucial en el que será urgente ponerle punto final a la violencia. Además, en el transcurso del día, el Sol ingresará en Tauro, que es un signo muy pacífico, mientras no amenacen con quitarle sus posesiones. Por eso recuerda esa frase que dice "solo eres dueño de aquello que no puedes perder en un naufragio" AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ACEPTO EL PROCESO NATURAL DE LAS COSAS". Si hoy, 20 de abril estás de cumpleaños… Te espera un ciclo de nuevos inicios en el que repetidas veces te estarás debatiendo entre dos opciones. También tendrás que aprender a volcar tu energía en distintas direcciones y a resolver más de un tema a la vez. Será buena idea buscar buenos asesores o un socio comercial. La Copa de la Suerte: 13, 25, 39, 52, 69, 76 Aries: Te sentirás próspero y solvente para asumir tus gastos. Aprovecha para planificar tu economía, para llevar a cabo nuevas inversiones o para hacer gestiones comerciales que contribuyan a consolidar tu posición. La estabilidad financiera te ayudará a experimentar sensaciones de calma. Tauro: Hoy el Sol te bañará con su luz y calor, así que aprovecha para renovarte por dentro y por fuera. Te sentirás con más energías tanto en el plano físico como espiritual y comenzarás a realizar esos proyectos que por un motivo u otro estaban demorados. Géminis: Comenzarás un periodo de revisión, introspección y reflexión. Trata de evitar las aglomeraciones de gente, y disminuye el ritmo vertiginoso que vives y alejarte de los factores de presión porque estarás más receptivo a las influencias del medio. Cáncer: Con el Sol y la Luna en el sector de la amistad y las actividades grupales te abrirás al intercambio y disfrutarás de la riqueza inigualable de trabajar en equipo. Saldrás de tu caparazón para vivir nuevas experiencias en conjunto a otras personas. Leo: Debido a que el Sol y la Luna coincidirán en tu medio cielo los compromisos y las responsabilidades se incrementarán. Si como león que eres pretendes ejercer su rol de rey de la selva tendrán mayores posibilidades de obtener su cometido, aunque deberán trabajar de manera persistente. Virgo: El panorama astral será auspicioso para viajar, para aprender nuevas lenguas o para realizar emprendimientos en otras regiones. Tu nivel de confianza crecerá y te sentirás capacitado para alcanzar tus metas. La vida te mostrará su cara de prosperidad, generosidad y abundancia. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Libra: El Sol y la Luna transitarán por el sector de las energías ocultas, la sexualidad y las grandes transformaciones y esto hará que te relaciones con la vida de una manera más intensa. Se caerán algunas máscaras y aflorarán características de tu personalidad que estaban bajo la superficie. Escorpio: Será un momento óptimo para que crees nuevas sociedades, interactúes con otras personas y vivas experiencias románticas. Si estás soltero tendrás mayores posibilidades de conocer a alguien interesante. Si te encuentras en pareja disfrutarás de las delicias de la vida conyugal. Sagitario: Los astros te motivarán a incorporar hábitos que promuevan tu bienestar, así que aprovecha para visitar al nutricionista, para hacer ejercicio físico y para comenzar una dieta natural. Es tiempo de que reconozcas la importancia de las pequeñas cosas. Capricornio: Te esperan alegrías en el área del amor. Irradiarás una energía de gran sensualidad que cautivará a las personas que te rodean y así como estarás más encantador también te sentirás más creativo. Exprésate a través de la pintura, el canto o el baile. Acuario: El pasado, la familia y la vida hogareña tomarán mayor importancia. Retomarás el vínculo con personas que no veías hace tiempo, recibirás apoyo por parte de tus seres queridos y disfrutarás de la incomparable sensación de tener bases firmes. Piscis:Tu mente estará presta al aprendizaje y receptiva para asimilar nuevos conocimientos. Podrán surgir mudanzas y viajes tanto por fines comerciales como románticos. Disfrutarás de grata compañía y te sentirás con buena energía para hablar y compartir tus cosas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.