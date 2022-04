El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de abril Este día El Niño Prodigio te contará cuál es el área de tu vida que cobrará más relevancia durante este mes. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 20 DE ABRIL ¡Feliz miércoles, mi gente bella! Les cuento que hoy el Sol estará dando sus primeros pasos por Tauro y este es un signo que, por ser del elemento tierra, está muy ligado a lo material, así que, en los próximos 30 días, si te lo propones, podrás generar y ahorrar dinero. Te recomiendo que aproveches esta influencia para disfrutar de los placeres terrenales saboreando ricos manjares, dándote masajes o contemplando un paisaje natural. Ahora te contaré que área de tu vida cobrará más relevancia durante este mes ¡Presta atención! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CONVIERTO CADA EXPERIENCIA EN UNA OPORTUNID DE GOCE". Si hoy, 20 de abril estás de cumpleaños… Durante ciclo te sentirás lleno de ímpetu. Las decisiones que tomes serán acertadas porque combinarán intuición con sentido común. Estarás menos materialista y más abocado al arte y la espiritualidad. Aprovecha para estudiar canto o baile o para hacer un curso de pintura. La Copa de la Suerte: 8, 21, 33, 59, 76, 98 Aries: El área que cobrará más relevancia durante este mes será la del dinero, las posesiones y de las cuestiones financieras. Tomarás conciencia de la importancia de tener un colchoncito para poder recurrir frente a cualquier imprevisto y comenzarás a ahorrar. Tauro: Durante estos 30 días estarás muy enfocado en los nuevos inicios. Promoverás emprendimientos personales y tomarás decisiones importantes. Todo lo que necesites lo conseguirás porque estarás muy productivo y práctico. ¡Explota tu belleza y atractivos naturales! Géminis:El área de la espiritualidad cobrará más relevancia durante este mes. Le dirás adiós a viejas etapas y disiparás fantasmas. También sentirás la necesidad de calmar tu vida y reconciliarte con tu pasado. Dejar de cargar culpas y rencores te ayudará a encontrar paz interior. Cáncer: Durante los próximos días estarás muy interesado en el área de la amistad. Tus vínculos se volverán más sólidos y tendrás muestras concretas de compromiso por parte de tu círculo social. Iniciarás un proyecto que dará muy buenos frutos en el futuro. Leo: El área del trabajo cobrará más relevancia durante todo este mes. Estarás más ambicioso y buscarás que todos los esfuerzos que realices rindan frutos. Se incrementarán tus responsabilidades y te consolidarás en una posición prestigiosa. Disfruta de tu carrera de ascenso y de tu consagración. Virgo: Durante este mes los temas que tendrás metidos en la mente serán los viajes y la fe. El contacto con la naturaleza te ayudará a conectar con las energías trascendentales así que visita un sitio rural. Pídele al universo que te de abundancia y él te la concederá. Libra: Durante este mes se activará el área del sexo y del dinero compartido. Por eso recibirás préstamos, herencias y donativos. Además, tu erotismo se activará y ejercerás un poder de atracción muy intenso sobre los demás. Te sentirás como si fueras una especie dios o una diosa del sexo. Escorpio: En el próximo mes se activará el área de la vida vinculada a las relaciones. Generarás alianzas que te traerán beneficios económicos. Si deseas que tu pareja prospere mantén una actitud colaborativa. Si estás solo prepárate porque surgirá alguien que captará tu atención y despertará tu interés. Sagitario: Estos próximos treinta días se activará todo lo concerniente a la salud y la vida cotidiana. Ocúpate de mejorar tu alimentación consumiendo muchas más frutas y verduras de estación. Tu nivel de trabajo se incrementará, pero obtendrás una buena recompensa por tus esfuerzos. Te sentirás productivo. Capricornio :Durante todo este mes se activará el área vinculada a los hijos y la creatividad. Te sentirás rejuvenecido y actuarás con mayor naturalidad así que mejorará la relación con tus retoños. Expresarás tus talentos a través del canto, las artes plásticas o el baile. Acuario: Durante el próximo mes el área de la vida que cobrará más relevancia será la del hogar y la familia. En este periodo tendrás la oportunidad de estrechar los lazos con tus seres más cercanos. Permite que tu mundo afectivo se consolide y recibe las demostraciones de cariño sin ofrecer resistencias. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Durante el próximo mes el área de la vida que cobrará más relevancia será la de los estudios. Las oportunidades de progreso vendrán de la mano del de la capacitación. Necesitarás de una atmósfera tranquila y silenciosa para concentrarte y aclarar tus pensamientos.

