El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de abril ¡Es muy importante que cuides de tu economía! Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MARTES, 20 DE ABRIL ¡Y eso mi gente bella, feliz martes! Les cuento que hoy es un día muy especial porque el Sol y Mercurio están dando sus primeros pasos por la constelación de Tauro. Estas influencias nos llevarán a conectarnos con el goce y el disfrute. Tus cinco sentidos estarán exaltados y te tomarás tu tiempo para experimentar las sensaciones agradables que te ofrece la vida. Si tienes la posibilidad de visitar espacios naturales donde haya abundante vegetación no dejes de hacerlo. También será necesario que te ocupes de tu económica. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LE RINDO HOMENAJE A LA VIDA DISFRUTANDO". Si hoy, 20 de abril, estás de cumpleaños… Las personas que te rodean te colmarán de atenciones y te demostrarán que ocupas un lugar destacado en su corazón. Te sentirás muy dichoso y agradecido por todo lo que recibes. Disfruta de este momento que te regala la vida, porque te lo has ganado. La Copa de la Suerte: 1, 8, 35, 64, 77, 91 Aries Será un día en que no pasarás desapercibido y estarás bastante pendiente de la imagen que le muestras al mundo. Posiblemente sientas deseos de comprarte ropa para lucir tu figura y tus encantos, pero ten cuidado de no derrochar. Date un gusto, pero no te encapriches. Tauro Hoy preferirás mantenerte en la esfera íntima para encontrar el eje, conectar con tu fuerza interior y recargar las baterías. Además, el Sol estará dando sus primeros pasos por tu signo así que sentirás que pisas sobre terreno firme. Tus allegados te tratarán como un rey. Géminis Hoy te recomiendo que elijas muy bien a tus confidentes y que seas cuidadoso con lo que dices. Estás con un poco de cansancio acumulado y eso puede impedir que pienses con claridad. Si necesitas distraerte sal a dar un paseo al aire libre. Cáncer Los asuntos de dinero cobrarán mayor importancia y dedicarás gran parte de tu tiempo a planificar tu porvenir económico. Pero te sugiero que no te adelantes demasiado para evitar tropiezos. Retoma tus proyectos cuando tengas controlada tu situación actual. Leo Hoy la Luna transitará por tu signo aportándote mucha fuerza y luz para tomar decisiones importantes. Por momentos podrían sentirte un poco sobrecargado, pero conseguirás cumplir con todas las demandas. Gracias a tu poder de liderazgo superarás cualquier desafío. Virgo Te recomiendo que le bajes el volumen a las voces de la mente para escuchar los designios de tu corazón. Si te regalas un momento de pausa podrás recargar energías y retomar el contacto con tu esencia. Dentro de ti se encuentras todas las respuestas. Libra Se presentarán invitaciones o eventos en los que estarás en contacto distintas personas. Pero ten cuidado porque podrían surgir situaciones de competencia, celos o enojos. Recuerda que no eres el único que quiere brillar y sédeles un poco de protagonismos a los otros. Escorpio Aumentará tu nivel de exposición y es probable que te toque hacer frente a importantes desafíos en los que estará en juego tu reputación. Te sugiero que no te apoyes en otras personas porque es posible que no estén a la altura de las circunstancias. Sagitario Si estás tramitando tu visa o planificando un viaje te sugiero que te armes de paciencia porque podrían surgir demoras. En el caso que te encuentres con alguna traba no te desanimes y manténte el espíritu en alto. Pronto verás el horizonte. Capricornio Hoy notarás que se incrementa tu deseo sexual. Al momento de entregarte a otro ser, recuerda que se trata de una experiencia compartida y que tú no eres el único protagonista. Trata de no mostrarte muy demandante o autoritario. Dosifica las pasiones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Los asuntos románticos ocuparán un primer plano. Si te encuentras en pareja presta atención porque la rutina y el roce de la convivencia podrían apagar las llamas de la pasión. Si estás soltero deja de mirar hacia el pasado y concéntrate en tus posibilidades actuales. Piscis Tus ocupaciones diarias requerirán de tu atención y esmero. Por eso te recomiendo que no te distraigas con charlas o chismorreos y que prestes atención a lo que haces para prevenir fallas o errores. Recurre a algún truco o estrategia que te ayude a concentrarte.

Share options

Close Login

View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.