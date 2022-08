El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de septiembre Este día tiene una vibración transformadora que te ayudará a sanar heridas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Escorpio y a su paso hará importantes aspectos con Plutón y Neptuno, por eso nuestro sexto sentido se agudizará y estableceremos conexiones emocionales muy profundas. También habrá una vibración transformadora que te permitirá curar tus heridas y aliviar cualquier sensación de dolor. Acepta a las demás personas con sus defectos y recuerda que la principal fuente de sanación es el perdón. Dile adiós a los rencores. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LE DIGO ADIÓS A LAS EMOCIONES NEGATIVAS Y A LOS CONFLICTOS". Si hoy, 2 de septiembre estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo te sumergirás en tus propios intereses y te rodearás de seres que disfruten de tu compañía y compartan tus aficiones. Conocerás a alguien muy compatible contigo en el plano las ideas y se abrirán las puertas al diálogo en tus relaciones afectivas. La Copa de la Suerte: 7, 23, 39, 65, 81, 99 Aries: Podrás despertar el deseo en la intimidad, provocando intensidad y generando un encuentro que dejará una grata sensación. Cuidado, no te apresures, espera que el otro tome la iniciativa, hazle sentir su poder, acompaña sus movimientos y acóplate a su energía. Tauro: Muchas veces te resulta difícil acceder a la intimidad de tu pareja, pero hoy conseguirás que te revele algunos secretos. Si te encuentras soltero podrías sentir una fuerte atracción por una persona magnética aunque de carácter intenso y difícil. Géminis: Encomiéndate en las tareas para las que estás óptimamente preparado y lograrás un alto grado de rendimiento. Además, será un momento propicio para hacer chequeos médicos y para empezar alguna dieta o rutina de ejercicios. Recuerda que la salud es lo primero. Cáncer: En cuestiones del corazón harás todo lo que esté a tu alcance para generar impactos y cautivar la atención. Pon en juego tus sentimientos, aunque esto implique enfrentar ciertos temores. Aunque parezcas osado, ciertos atrevimientos inusuales darán buenos resultados. Leo: Será un día favorable para las negociaciones con bienes inmuebles y hasta podrías contar con un préstamo o una ayuda económica que te permita acelerar tus planes. Además, personas del pasado reaparecerán en tu vida dándote la posibilidad de olvidar viejos rencores y perdonar. Virgo: Se activarán los estudios, los viajes cortos y la comunicación trayendo a tu vida mayor movimiento y la posibilidad de que efectúes algunos cambios. Te relacionarás con personas que compartirán tus inquietudes y que te ayudarán a analizar las cosas desde un punto de vista más profundo. Libra: Ahora tu prioridad estará en aumentar tus ingresos. Será un día favorable para solicitar préstamos o créditos o realizar una operación comercial en conjunto a tus familiares. Si eres empleado y consideras que mereces mejorar tu salario plantéaselo a tus superiores. Escorpio: La luna en tu signo te brindará una dosis extra de magnetismo y sensibilidad. ¿Sabías que los escorpianos son los detectives del zodíaco? Aprovecha esta percepción que tienes de las personas para descubrir situaciones ocultas y para develar secretos. Sagitario: Te resultará difícil exteriorizar tu energía y por eso actuarás como un ermitaño. Sin embargo, será una excelente oportunidad para conocerte más a fondo, aceptar tus puntos débiles y reconocer que no eres invencible. Comenzarás a elaborar en soledad algunas experiencias del pasado. Capricornio: Para poner en funcionamiento tus proyectos necesitarás colaborar con un grupo de gente. Si quieres evitar los conflictos actúa pensando en el beneficio de todos porque los cambios que quieras hacer, resultarán mejor si lo haces con la ayuda de los demás. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Deberás incrementar al máximo tu nivel de compromiso si en verdad quieres ascender en tu carrera. Tus superiores tienen expectativas puestas en ti y van a actuar de manera exigente, pero los esfuerzos que hagas no pasarán inadvertidos. Piscis: Está llegando el momento de trascender tus temores y de realizar un cambio de rumbo para seguir evolucionando. Iniciarás una amistad con una persona que te beneficiará en el plano intelectual o espiritual. Tendrás ocasión de saber y definir hacia dónde quieres ir.

