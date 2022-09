El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de octubre ¡Toma acción! Es momento de renunciar a la holgazanería y de que te enfoques en tus objetivos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 2 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que hoy la Luna entrará en su fase de cuarto creciente y hará cuadratura con Júpiter y Venus, por eso tendremos que renunciar a nuestra indolencia y holgazanería para cumplir objetivos más importantes. Este es un momento para que pienses a largo plazo y para que asumas una actitud más responsable. Por otro lado, Mercurio, el mensajero de los dioses, retomará su movimiento directo así que lograrás resolver esos pequeños percances que te tenían preocupado. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TOMO EL CONTROL DE MI VIDA Y ME VUELVO UNA PERSONA MÁS DISCIPLINADA". Si hoy, 2 de octubre estás de cumpleaños… Durante este ciclo trabajarás en casa, adquirirás una propiedad o fundarás una familia. Si te dedicas a la estética o a la moda alégrate ya que obtendrás un buen dinero a través de tu actividad. El panorama amoroso mejorará en la medida que avance el tiempo. La Copa de la Suerte: 10, 23, 57, 69, 75, 98 Aries: Harás un gran esfuerzo para cumplir tus ambiciones y convertirte en alguien admirable y estarás dispuesto a postergar algunos proyectos personales con tal de llegar a la cima. Prepárate porque deberás poner límites a esas personas que te desconcentran con sus problemas o dudas. Tauro: Es posible que te sientas un poco desorientado. Por eso será un tiempo propicio para conectarte con un guía espiritual que te ayude a superar complejos, culpas y temores que te impiden avanzar. Tú fe será la columna capaz de sostenerte en las buenas y las malas. Géminis: Será un buen momento para deshacerte de todo aquello que ya ha cumplido un ciclo en tu vida. Selecciona lo que ya no usas para luego regalarlo a alguien que lo necesite. Por otro lado, podrían surgir conflictos por herencias o temas financieros. Defiende lo que te corresponde. Cáncer: Cuando aprendas a ver a la persona que tienes en frente con mayor objetividad lograrás mejorar tu situación sentimental. Quizás llegó el momento de dejar atrás una relación que no te conviene para abrir las puertas a nuevas oportunidades. Dile adiós a los mandatos familiares. Leo: Deberás armarte de paciencia si se rompe algún artefacto en tu casa porque pueden surgir demoras y contratiempos con los servicios técnicos. En la salud deberás ser más precavido de lo habitual porque existe una predisposición a las contracturas y los problemas lumbares. Virgo: En el terreno amoroso ¿no te parece que estás demasiado punzante y controlador? Si quieres que tu vida sentimental prospere tendrás que aceptar al otro con sus imperfecciones. Si tienes hijos podrían enfrentar algunos gastos extras ¡no te amargues! Libra: Se plantearán algunas desavenencias en el ámbito hogareño. Te tocará a ti detectar el meollo del problema, delimitar cuál es el rol de cada miembro de la familia y poner orden. Las circunstancias requerirán que consideres los planteos de los demás a la hora de tomar decisiones. Escorpio: Podrían surgir cambios de planes respecto a estudios o viajes, así que presta atención para no olvidar documentación o información importante. El diálogo con una persona de mayor experiencia te servirá para entender donde estás parado y elaborar tus ideas. Sagitario: Te enfocarás en lograr estabilidad económica, aunque deberás trabajar la paciencia, porque los resultados no serán tan rápidos como pretendes. Ahora será importante que planifiques tus próximos pasos y enfrentes cualquier complicación con un as en la manga. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio:La luna creciente en tu signo inaugura un ciclo de definiciones importantes. Las circunstancias te forzarán a tomar decisiones que en un principio te pueden parecer desfavorables, pero pronto te darás cuenta que a una oportunidad perdida aparecen varias mejores. Acuario: Es posible que percibas que tus energías se encuentran bajas, pero el desgaste que sientes se debe a que estás cargando con peso innecesario. No tiene sentido que permanezcas atado al pasado. Quiero que cortes lazos con esas personas o circunstancias que ya no suman. Piscis: Le darás forma a algunos proyectos en los que vienes trabajando hace tiempo. Participarás de actividades grupales y te codearás con personas muy respetables. Pero ojo porque si los asuntos de dinero se mezclan con la amistad las cosas se complicarán.

