El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de octubre Podrás expresar con mucha claridad lo que llevas en el corazón y trasmitir un mensaje de fe y de confianza. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 2 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente bella! ¡Feliz sábado! Les cuento que en este día conmemoramos a los ángeles custodios, por eso enciéndele una vela bien grande a tu guardián y pídele que bendiga cada momento de tu vida. Por otro lado, la Luna, Mercurio y Júpiter confluirán armónicamente fomentando una comunicación muy fluida y elevada entre las personas. Podrás expresar con mucha claridad lo que llevas en el corazón y trasmitir un mensaje de fe y de confianza. Atraerás compañías muy positivas que te ayudarán a enaltecer tu espíritu. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "COMPARTO MI AMOR CON LOS DEMÁS". Si hoy, 2 octubre, estás de cumpleaños… Durante este año tus ambiciones individuales se incrementarán y estarás dispuesto a trabajar con determinación y perseverancia para conseguir lo que quieres. Ejercerás tu autoridad y sentirás la necesidad de hacer las cosas a tu manera. En el amor te sentirás poderoso. La Copa de la Suerte: 18, 35, 49, 56, 61, 74 Aries: Tu presencia causará gran impacto y te volverás notablemente popular en tu círculo de amistades. Tu vida amorosa se reactivará y tu pareja te hará sentir mariposas en la panza. Si estás soltero prepárate porque se asomarán nuevos protagonistas en el escenario sentimental. Tauro: Compartirás nuevos proyectos con tus familiares y sentirás que hay un espíritu de progreso compartido. Si necesitas mudarte a un lugar más amplio o modernizar tu vivienda estudia la posibilidad de pedir financiamiento. Alguien generoso e influyente te ayudará a cumplir tus propósitos. Géminis: Se reactivarán y agilizarán los asuntos relacionados con viajes, estudios y temas legales. Además, tendrás el honor de recibir la guía de un ser muy evolucionario. Así que conviértete en el mejor aprendiz y toma nota de todas las enseñanzas y consejos que te brinden. Cáncer: Tendrás un golpe de buena suerte en el plano económico así que será un excelente momento para que lleves adelante todo tipo de operaciones comerciales. Además, hay grandes posibilidades de que recibas herencias o un regalo lujoso que te dejará boquiabierto. Leo: Será un momento ideal para que te animes a abrir el corazón y para que tomes iniciativas en el ámbito de la pareja. Ese ser que es el dueño de tus desvelos sabrá corresponderte, pero esta vez debes ser tú quien de él primer paso ¿qué esperas? Virgo: Estarás dispuesto a colaborar por causas ajenas y a renunciar a ciertos caprichos personales por el bien común. Si quieres hacer una obra de caridad hazlo ahora porque todo indica que la ayuda llegará justo a tiempo y a las personas indicadas. Libra: Las estrellas te llevarán a redescubrir el sentido de la amistad, así que será un momento ideal para organizar un encuentro a fin de agasajarte y agasajar a tus compañeros de camino. Tu vibración se elevará y alcanzarás un estado de felicidad incomparable. Escorpio: Habrá un suceso muy dichoso en el área familiar que merecerá una celebración con bombos y platillos. Asumirás un rol de liderazgo y en tu círculo de pertenencia habrá muchas expectativas puestas en ti. Disfruta de esta instancia de triunfo y logro compartido. Sagitario: Tu mente estará en una frecuencia positiva y atraerás compañías entusiastas. Aprovecha para planificar viajes y ampliar tu área de influencia. El contacto con extranjeros o personas de otras culturas te ayudará a incorporar nuevos puntos de vista. Capricornio: Ejercerás un fuerte poder magnético y tu compañero de lecho quedará cautivado por tu sex appeal. Tu lívido se incrementará y te sentirás lleno de potencia. Tú técnica de seducción se basará en la autenticidad y transitarás apasionadamente el camino del deseo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario: Conocerás un ser con personalidad fuerte que te estimulará y despertará tu curiosidad y tu deseo de interactuar. Te darás cuenta de que adquieres mayor potencia y brillo si te asocias a otro. Será un momento ideal para que encares un plan de a dos. Piscis: Tu bienestar físico está profundamente ligado a tu estado anímico así que llegó el momento de que hagas un giro de consciencia y programes tu mente en positivo. Recuerda que el cuerpo es un verdadero templo interior ¡sube el nivel de vibración!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.