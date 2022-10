El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de noviembre Estarás muy sensible así que es un buen día para conectar con tus emociones. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIERCOLES, 2 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que en las primeras horas del día la Luna hará un trígono con Marte así que estaremos enérgicos y dinámicos. Por la tarde, el astro hará su ingreso en la constelación de Piscis llevándonos a un estado de mayor sensibilidad hacia el prójimo. Será una ocasión ideal para que te conectes con el mundo de las emociones. Te sugiero que escuches música y que permitas que las melodías te transporten. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY COMPRENSIVO Y SOY EMPÁTICO CON TODOS". Si hoy, 2 de noviembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo estarás rodeado de gente joven con la que tendrás una interacción muy profunda. Leerás acerca de los temas que más te interesan y buscarás estar bien informado. Además, llevarás a cabo un gran negocio que involucrará a tus familiares. La Copa de la Suerte: 3, 12, 40, 59, 60, 98 Aries En cuanto a las amistades, estarás más exigente de lo normal y solo permanecerán a tu lado aquellos seres con los que compartas intereses reales. Por la tarde, notarás que tus energías físicas van disminuyendo, así que te pondrás más introvertido y evitarás los lugares muy concurridos. Tauro Al fin terminarás de consolidar un proyecto de trabajo junto a otros colegas. Por la tarde, tendrás ganas de celebrar tus logros y salir para descomprimir tensiones. Mirarás al futuro con esperanzas, estarás en sintonía con las nuevas tendencias y te sentirás unido a tus amistades. Géminis Durante las primeras horas del día podrías recibir el llamado de amigos o parientes que viven lejos. Por la tarde, ocuparás un lugar de prestigio y obtendrás favores de tus superiores. La clave de tu éxito estará en la inspiración que puedas despertar en los demás. Cáncer Será importante que no te quedes "atrapado" en situaciones conflictivas y que ejercites tu capacidad de auto regeneración. Por la tarde, tendrás la inspiración necesaria para guiar a las personas que te rodean y te sentirás preparado para trasmitir tus conocimientos a quien lo necesite. Leo Las horas de la mañana serán cruciales, ya que sellarás compromisos o bien le pondrás fin a los acuerdos que ya no funcionan. Por la tarde irá creciendo el erotismo y adueñándose de tus fantasías. En tu alcoba lograrás una química especial que trascenderá la parte física. Virgo La idea de que no estás capacitado para afrontar las cosas que te pasan, dificulta el buen funcionamiento de tu organismo, así que si quieres estar saludable ponle punto final a la mentalidad derrotista. Por la tarde, entrarás en una sintonía espiritual con tu pareja. Libra Las primeras horas del día serán ideales para que estés junto a tus hijos o supervises sus actividades. Por la tarde, será oportuno que te ocupes de tu organismo y tu salud. Gracias a tu conexión espiritual superarás cualquier dolencia o achaque. Escorpio El día comenzará con algunos imprevistos en tu vida hogareña, así que deberás estar preparado para improvisar. Aprovecha las horas de la tarde para disfrutar de espectáculos, actividades recreativas y celebraciones donde te podrías encontrar un nuevo amor. Sagitario En la mañana tendrás conversaciones de alto vuelo con alguien con el que compartes una gran afinidad intelectual. Por la tarde, buscarás estrechar los lazos afectivos. En tu casa y junto a los tuyos te sentirás protegido física, emocional y espiritualmente. Capricornio Aprovecha la mañana para hacer presupuestos, buscar precios y abastecerte de todas las cosas que necesitas. Por la tarde, se despertará tu interés en leer sobre temas profundos y misteriosos. Te darás cuenta de que tienes mucho que aprender de las personas que te rodean. Acuario Necesitarás tener libertad de movimientos y si en algún momento sientes que te cortan las alas o te limitan buscarás otros horizontes. Por la tarde, podrían surgir gastos un poco exorbitantes así que mantén el control de tus cuentas si no quieres endeudarte. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis Te despertarás un poco sacudido por un sueño premonitorio. En la tarde, con la Luna en tu propio signo comenzarás a sentirte como pez en el agua. Tu enorme sensibilidad te llevará a conectar con el significado profundo de la existencia. Estarás motivado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.