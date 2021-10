El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de noviembre Es importante que este día recuerdes respetar las condiciones que te pone el otro y también hacer valer tus reglas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 2 DE NOVIEMBRE ¡Y eso gente linda! ¡Feliz martes! Les cuento que hoy es el día de todos los muertos y miles de personas se dirigen a los cementerios a preparar los sepulcros de sus fieles difuntos, a llevar flores y orar. Por otro lado, la Luna transitará Libra desde donde hará un trígono con Saturno y esto nos ayudará a construir relaciones maduras, con pautas claras que perdurarán a través del tiempo. Es un buen momento para que respetes las condiciones que te pone el otro y también hagas valer tus reglas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS RELACIONES SE BASAN EN EL RESPETO Y LA CORDIALIDAD". Si hoy, 2 noviembre, estás de cumpleaños… En esta revolución solar tendrá lugar una importante reconciliación que te producirá una sensación de firmeza interior. El pasado será la piedra angular sobre la que construirás tu momento presente y proyectarás el futuro. Tu familia te apoyará en todo. La Copa de la Suerte: 15, 27, 49, 64, 76, 80 Aries: Hoy tus relaciones te ayudarán a madurar, a concretar tus sueños y a construir un futuro a la medida de tus esperanzas. Préstale atención a la propuesta que te hacen los demás y aprecia su punto de vista. Tu pareja puede ser tu guía y consejero. Tauro: Tendrás deseos de lucir mejor y por eso vas a incorporar hábitos más saludables a tu vida cotidiana. Adopta una alimentación más variada y ejercita tu cuerpo practicando caminatas frecuentes. En el trabajo te irá muy bien si cumples con todas tus metas. Géminis: Todo lo que tú desees se cumplirá porque transmitirás una vibración muy positiva. Además, tus ideas generalmente encuentran la vía para materializarse. Ahora podrás ponerle tu marca de tu creatividad a muchas cosas y volverte un modelo de inspiración para otros. Cáncer: Los vínculos más cercanos serán tu principal motivación. Ahora estarás más comprensivo y aceptarás las opiniones de los distintos miembros de tu familia para que reine un clima de armonía en tu hogar. Los pequeños acuerdos harán toda la diferencia. Leo: Es momento de disfrutar en compañía de otro ser y sentar las bases de una buena comunicación. Cuando te sientes a gusto contigo mismo es más fácil entenderte con los demás. Con palabras simples y sin dar muchas vueltas lograrás trasmitir tu mensaje. Virgo: Será conveniente que pienses en ingresar en un plan de ahorros o en recortar algunos gastos porque este es el momento de guardar algo de dinero para planes futuros. Así que organízate y evita la tentación de gastar en caprichos. Proyéctate a largo plazo. Libra: Se incrementará tu voluntad de acción y te comprometerás fuertemente con tus proyectos personales. Tu capacidad de mando se acentuará y tu carácter despertará gran admiración en las personas que te rodean. Si tienes hijos sabrás como enderezarles el camino. Escorpio: Es el momento de reconciliarte con las personas de las que te has alejado últimamente. Todavía hay algunas heridas que no cierran, pero te recomiendo que dejes de lado los rencores y perdones de corazón. El cambio llegará cuando comiences a actuar en paz y armonía. Sagitario: Tu vida social se incrementará y surgirán conversaciones serias con tu grupo de amigos. Prepárate porque cada cual expresará su punto de vista. Recuerda que, aunque hallan desacuerdos o diferencias de opinión, una actitud amable puede mejorarlo todo. Capricornio: Cuida tu imagen y reputación si aspiras a ascender en tu posición laboral. Es muy importante que te expreses con corrección y que tu trato con superiores sea respetuoso y cordial. Irás construyendo una plataforma de progreso y prosperidad que perdurará en el tiempo. Acuario: Obtendrás resultados concluyentes en los asuntos legales o inmigratorios y todo indica que saldrás beneficiado. Será necesario que te concentres a la hora de determinar un nuevo rumbo para tu vida. Te encuentras en un momento de crecimiento y eres tu quien marcará las pautas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: A nivel personal podrían aparecer algunos fantasmas del pasado. Sin embargo, todo lo que viviste te hará caer en cuenta que mirar atrás ya no es una opción para ti. Por otro lado, si tienes pareja, entonces podrás superar cualquier prejuicio que tengas con respecto al sexo.

