El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de mayo La armonía de Luna y libra te ayudará a mostrar tu parte más atractiva ¡sácale partido al momento, cambia de look! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 2 DE MAYO Hoy estaremos envueltos en una vibración muy armónica debido al ingreso de la Luna en Libra. Les cuento que la principal enseñanza que nos deja esta configuración es ponernos en el lugar del otro y nunca quedarnos con una versión parcial. Trata de ser justo a la hora de formarte una opinión sobre los demás. También será una buena oportunidad para que le prestes atención a la vestimenta y a los accesorios que te pones, así puedes mostrar tu faceta más atractiva. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CUANDO ESTOY EN ARMONÍA SURGE MI MEJOR VERSIÓN". MARTES, 2 DE MAYO Si hoy, 2 de mayo estás de cumpleaños… Estarás envuelto en una energía de fascinación y misterio. Es posible que te involucres en un triángulo sentimental o que experimentes un amor platónico. También estás con tendencia a gastar en salidas y eventos pasajeros, así que trata de no abusar La Copa de la Suerte: 15, 28, 46, 47, 59, 88 Aries: Atraerás la compañía de seres afines. Si estás soltero, piensa en las cualidades que quieres que tenga tu nuevo amor porque si proyectas tu idea con fuerza el universo proveerá. Si estás en pareja tu relación florecerá. Aprovecha el momento de romanticismo. Tauro: La Luna te dice que es un buen momento para mejorar tu estética corporal. Será una buena ocasión para modelar tu figura haciendo gimnasia o para realizar un tratamiento que ayude a que tu piel luzca suave y radiante. Si pones suficiente dedicación obtendrás resultados. Géminis: Te sugiero que te des un tiempo en el día para practicar tu hobby preferido o para hacer algo que te gratifique. Ponte a bailar, ve al cine a mirar una película romántica o sal a mirar los escaparates de las tiendas de moda ¡Esto renovará tu aura! Cáncer: Todo lo que tiene que ver con tu hogar estará bien aspectado y pasarás más tiempo en compañía de tus seres queridos. Si realizas una reunión familiar reinará un clima propicio para abordar los asuntos pendientes y tomar resoluciones conjuntas. Leo: Será una ocasión ideal para realizar un paseo o una salida romántica. Alguien se te acercará con la intención de conversar e intercambiar opiniones. Recuerda que se puede hablar de cualquier tema siempre que prevalezca el respeto y el interés por aprender del otro. Virgo: Las alianzas y los acuerdos comerciales serán claves para que tu economía resulte próspera. Ya que los temas de dinero fluirán sin problemas aprovecha para consentirte comprándote una nueva prenda de vestir, un perfume o un adorno para tu hogar. Libra: Te darás cuenta de que la vida es una sola y querrás aprovechar cada minuto de tu tiempo para sentirte más pleno. Es tiempo de que pienses en tu realización personal. Ponte de frente pa' lo tuyo: abrirse a las oportunidades, tomarlas, buscarlas. Escorpio :A ti te tocará saldar cuentas del pasado. Ahora necesitas cultivar la armonía interior, así que te convendrá alejar a las personas y situaciones que no te hacen bien. Si te despides en buenos términos será más fácil que te sientas en paz con tu alma. El niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: El contacto con tus amistades te mostrará una dimensión de la vida más bonita. Socializar te va a ayudar liberarte y a que circulen nuevas energías positivas. Así que, improvisa una reunión o una salida en conjunto para generar un espacio de encuentro. Capricornio: Las circunstancias te exigirán un mayor grado de participación pública, así que te vendrá muy bien actuar de manera protocolar y poner en práctica tus habilidades diplomáticas. Conocerás a personas muy distinguidas que te enseñarán un nuevo horizonte de éxito. Acuario: Esta lunación impactará de una manera muy positiva en tu estado anímico. Saca un espacio para cultivar tu fe, no importa en lo que sea que creas. El universo tiene formidables oportunidades para ti. Confía en que puedes ser plenamente feliz. Piscis: Hoy te tocará acompañar a alguien de tu círculo más íntimo que atraviesa por una crisis o un momento de cambio profundo. Todo indica que te implicarás a fondo para revertir esta situación tan compleja. Colaborar con otros te ayudará a sanar tus propias heridas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de mayo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.