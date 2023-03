El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de marzo Estos son los signos que tendrán buenas oportunidades en el trabajo ¡y el signo que recibirá un pago por una deuda pendiente! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 2 DE MARZO ¡Feliz jueves! Les cuento que la Luna hará un sextil con Urano, así que renovaremos nuestro ámbito afectivo y nos desligaremos de las emociones regresivas. Será una buena oportunidad para agrandar nuestro círculo de pertenencia abriéndoles las puertas de nuestra intimidad a personas que pueden aportarnos un estímulo diferente. Por otro lado, Venus se unirá a Júpiter subrayando la necesidad de generar vínculos que nos den espacio y que nos estimulen para crecer y desarrollarnos individualmente. Se armarán muchas parejas interraciales. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "VIVO EL AMOR LIBRE, SABIA Y APASIONADAMENTE" Si hoy, 2 de marzo estás de cumpleaños… Este será un año ideal para que encares trabajos de investigación y estudies sobre metafísica. Tu mente estará enfocada en temas pendientes del pasado e irás tranquilizándote en la medida que los vayas resolviendo. Vivirás momentos románticos junto a un ser muy sensible. La Copa de la Suerte: 4, 27, 30, 69, 73, 81 Aries: Sentirás deseos de renovar el lugar donde vives. Por eso te sugiero que inviertas en nuevos mobiliarios, que cambies los adornos que cuelgan de las paredes o crees un clima más sugerente poniendo en lugares estratégicos de la casa lucecitas de colores. Tauro: Buscarás la manera de entenderte con los demás y mejorar las relaciones con tus seres queridos. Libérate del rencor y deje que entre a tu alma un aura de paz y tranquilidad. Así estarás más pleno y no habrá cabida para la tristeza y el dolor. Géminis: Las estrellas conspirarán para que se llenen tus bolsillos y te olvides de las privaciones. Alguien te pagará una deuda y contarás con caudales extras para gastar como más te plazca. Recuerda que para llamar a la abundancia es bueno que el dinero circule. Cáncer: Te moverás en ámbitos más modernos y vanguardistas y esto hará que te saques muchos temores, complejos e inseguridades de encima. Te sentirás con deseos de emprender proyectos nuevos aunque tengas que correr algunos riesgos. Emergerá tu mejor versión. Leo: Llegarás más alto de lo que esperabas y desde la cima tendrás la oportunidad de vislumbrar todo lo que has conseguido. Mi sugerencia es que mires en retrospectiva para registrar la fórmula que te llevó al éxito y que luego te premies con un merecido descanso. Virgo: Te moverás en ámbitos diversos donde tendrás la oportunidad de conocer todo tipo de personas. Escoge tus amigos libremente y atrévete a renovar tu entorno social ya que estás necesitando vínculos más refrescantes. La interacción abrirá tu espectro de posibilidades. Libra: Te darás cuenta algunos secretos en tu entorno laboral que podrían generar un poco de tensión en el ambiente. Además, tendrás una actitud de liderazgo, muy creativa y las responsabilidades extras no te agobiarán. En los momentos más difíciles, sacarás todas tus armas. Niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Priorizarás tu crecimiento ante todo y cultivarás relaciones que te permitan avanzar en el camino. Una persona de tu entorno te facilitará los medios para que puedas viajar. Además, un tema judicial o un trámite de residencia se resolverá más rápido de lo creías. Sagitario: Tu mente, tu instinto y tus emociones se unirán para revertir algunos aspectos negativos de tu personalidad que te tiran para abajo y te impiden emerger. Recuerda que la vida es una transformación permanente y que cada tanto es necesario cambiar la piel. Capricornio: Si estás en pareja te darás cuenta que para que el vínculo se renueve es necesario reinventarse, apelar a la creatividad y hacer algunas propuestas que salgan de lo común. Si estás soltero, cambiarás tu manera de relacionarte y te mostrarás más auténtico. Acuario: Te darás cuenta de que el mundo emocional repercute en la salud y tomarás algunas medidas al respecto. También será una buena ocasión para que formules nuevos hábitos especialmente en la alimentación. Ingiere comidas livianas que se digieran más rápido. Piscis: Alguien de tu entorno te dirá palabras alentadoras que te servirán para reactivarte. Será un buen momento para que renueves tu vestuario o al menos para que te pongas accesorios un poco más modernos. Un toque de brillo y color te ayudará a captar nuevos admiradores.

