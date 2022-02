El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de marzo Este día conecta con tu intuición y fluye como el agua. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 2 DE MARZO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido miércoles! Les cuento que este es un día muy especial porque tendremos la Luna Nueva en el signo de Piscis que contará con la benéfica influencia de Júpiter, así que quiero que te conectes con tu intuición y simplemente fluyas porque una brújula mágica orientará tu alma. En tu interior sentirás una vibración de alivio. Con todo tu ser comprenderás que en el amor y en la unidad se encuentran todas las respuestas. AFIRMACION DEL DIA: "ENCUENTRO MI MISIÓN A TRAVÉS DE LA GUÍA ESPIRITUAL". Si hoy, 2 de marzo estás de cumpleaños… Es posible que se sume un nuevo integrante a tu familia, que te mudes a una casa más grande o que inicies un proyecto de vida en el extranjero. Los cierto es que sentirás que eres transportado por los angelitos y que un hilo mágico te indica el camino. La Copa de la Suerte: 9, 23, 37, 45, 61, 79 Aries:Se presentará una oportunidad que venías esperando hace tiempo y sientas que ya es tarde o que ahora has perdido el interés. Si dudas acerca de qué camino seguir haz una pausa, respira hondo y escúchate, la respuesta que buscas emanará de tu interior. Tauro:Los tránsitos planetarios te dicen que es tiempo de cortar con la monotonía. Cultivar tu vida social cambiará tu humor y será la mejor válvula de escape para tus presiones. Conéctate con tus amigos y aprovecha para distraerte disfrutando de su compañía. Géminis:Este será un momento oportuno para que te postules a un mejor puesto o solicites ascensos o para buscar trabajo si estás desempleado. Contarás con el apoyo de personas influyentes. Lograrás los objetivos que te propongas si tienes confianza en ti. Cáncer:Hoy contarás con guía, sabios consejos y orientación. Recuerda que la energía del amor es capaz de abrir puertas, derribar barreras y mover montañas. Además, tendrás una cuota extra de buena suerte para los asuntos legales y los tramites inmigratorios. Leo:Esta Luna Nueva te presentará misterios, enigmas y desafíos que deberás resolver y abordar apelando a tu sexto sentido. Te sentirás poderosamente atraído por personalidades envolventes. Te recomiendo que no peques de ingenuo ni creas en todo lo que te dicen. Virgo:En esta Luna Nueva concentrarás tu atención en los demás y tomarás grandes iniciativas. Las personas con las que te relaciones te aportarán una cuota extra de sabiduría. Quiero que confíes en el amor y que recorras el camino junto al ser que tienes al lado. Libra:Este será un buen momento para incorporar pequeñas mejoras en tu rutina de manera que se vuelva más llevadera. Recibirás ayuda de personas generosas y podrás pactar condiciones de trabajo más favorables para ti. Si atraviesas por algún malestar físico darás con el tratamiento indicado. Escorpio:Te conectarás con tu niño interior y te darás un baño de creatividad. Tus dones, tus virtudes y tus talentos naturales emergerán y llegarás al corazón de las personas que te rodean. Será un momento ideal para enamorarte ¡el romanticismo invadirá tu vida! Sagitario:Si te estás considerando la opción de remodelar tu casa o realizar un emprendimiento inmobiliario sigue adelante porque contarás con el apoyo de tus familiares. Comenzarás una nueva etapa en el plano afectivo y tendrás la oportunidad de reencontrarte con alguien del pasado. Capricornio:Hoy sentirás el anhelo de vincularte con seres que compartan tus inquietudes, estarás más comunicativo e intercambiarás información valiosa. Aprovecha para estudiar, inscribirte en cursos y para investigar sobre tus temas preferidos. ¡Abre tu mente y tu imaginación! Acuario:El flujo de dinero aumentará notablemente y sentirás que eres bendecido con abundancia. Será un momento ideal para que inicies nuevos proyectos comerciales, pero te recomiendo que planifiques bien tus gastos y que no malgastes tu capital. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Hoy habrá Luna Nueva en Piscis, así que aprovecha esta vibración positiva para renovar tu vida. La fe y la confianza te llevarán a conseguir tus metas en un futuro muy próximo. Tienes los astros a tu favor para que des lo mejor de ti ¡expándete!

