El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de junio ¡Cuidado con tus desiciones! Es recomendable que te dejes llevar por la intuición. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MIERCOLES, 2 DE JUNIO ¡Feliz miércoles, mi bella gente! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que en este día la Luna hará un trígono con Marte que nos dará mucho empuje, principalmente en el plano afectivo. Tomarás decisiones que involucrarán a tus seres queridos y estarás dispuesto a luchar para defender lo que sientes. Además, Venus ingresará en el signo de Cáncer trayendo una corriente de armonía con tus vínculos más cercanos. Ahora estarás mucho más tierno y protector. Te recomiendo que te dejes llevar por la intuición. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME CONECTO CON MI MUNDO EMOCIONAL". Si hoy, 2 de junio, estás de cumpleaños… Tendrás un halo de encanto que cautivará la atención de aquellos que te rodean y hará que más de uno caiga rendido a tus pies. Además estarás muy centrado y eso inspirará mucho respeto y admiración. Prepárate porque un sueño se te volverá realidad. La Copa de la Suerte: 19, 42, 58, 71, 85, 98 Aries Hoy absorberás las ondas de alrededor como una esponja. Asique te recomiendo que evites los lugares con amontonamientos de gente, ruido, o polución. Escucha una música relajante o camina por un lugar tranquilo para mantenerte al margen de cualquier impacto negativo. Tauro Hoy será oportuno que promuevas el dialogo y la comunicación con las personas que te interesan. Si tienes un tema que aclarar con algún amigo aprovecha ahora porque tu mensaje será escuchado. No temas hablar con honestidad si tu intención es positiva. Géminis Los astros te motivarán a asumir un rol de autoridad sin tantas vacilaciones. Dejarás de buscar excusas para no madurar y entenderás que no puedes pasarte toda la vida evadiendo tus responsabilidades. Tu cambio de actitud te traerá mayor prosperidad. Cáncer Si tienes en mente conocer un lugar nuevo podrías aprovechar para averiguar los costos de los pasajes. Si comienzas a estudiar algún idioma o quieres aprender algo nuevo busca un profesor con el que te sientas cómodo. Date la oportunidad de crecer. Leo Hazte un momento en el día para aclarar cuentas, ya sea que te toque cobrar una deuda, cancelarla, o establecer un plan de pago. Se asomarán nuevos negocios en el horizonte pero te conviene ser cauto. Ahora dedícate a estudiar propuestas, luego decidirás. Virgo Si estás soltero, piensa que para armar algo verdadero necesitas darte tiempo para conocer a la persona que tienes en frente y no saltearte ningún paso importante. Pero si te encuentras en pareja, entonces deja que aflore el romanticismo y no te pongas demasiado exigente. Libra Tu trabajo requerirá de toda tu dedicación asique cuidado con volar demasiado lejos con la mente. Hay personas que tienen muchas expectativas puestas en ti y no querrás decepcionarlas. Tener una actitud más atenta y servicial te ayudará a funcionar mejor. Escorpio En el amor, debes guíate por los ojos y los oídos del corazón que nunca se equivocan. Será importante que te mantengas en eje y que no des lugar a comentarios mal intencionados. No permitas que las dudas empañen tus momentos de felicidad. Sagitario Surgirán algunos compromisos sociales un poco inoportunos. No permitas que esto te inquiete y si afloran los nervios tomate un té relajante. Te sentirás mucho más aliviado sí pides ayuda a tus seres queridos. Necesitas que muestras de afecto y comprensión. Capricornio Si tienes que explicar algo evita irte por las ramas y recuerda que a veces un silencio dice más que mil palabras. A la hora de realizar trámites, prepárate porque tendrás que cumplir con numerosos requisitos y todo lo que presentes será revisado con lupa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Sueles restarle importancia a los temas materiales, pero últimamente experimentas deseos de gratificarte. Dispondrás de más recursos y sentirás la tentación de gastarlos. No creo que tu idea sea derrochar, pero si querrás consentirte, así que permítete algún capricho. Piscis Estarás muy decidido y querrás dar inicio a nuevos proyectos. No permitas que las opiniones de tus allegados te hagan dudar o flaquear. Recuerda que eres el dueño de tu propia vida y que nadie tiene derecho a juzgarte. Solo escucha los consejos bien intencionados.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de junio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.