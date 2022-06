El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de julio ¡Cuidado! Que los imprevistos y las sorpresas te encuentren centrado en tu propio eje. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 2 DE JULIO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Leo y a su paso hará algunas configuraciones tensas con Saturno y Urano, así que podríamos experimentar ciertos cortes y rupturas y también sentirnos un poco sobre exigidos. Será importante que te enfoques en ti y que determines tus prioridades porque de esa forma estarás entero a la hora de enfrentar los cambios. Que los imprevistos y las sorpresas te encuentren centrado en tu propio eje. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "AUNQUE EL EXTERIOR ESTÉ AGITADO MI LLAMA INTERIOR PERMANECE TRANQUILA". Si hoy, 2 de junio estás de cumpleaños… Durante este nuevo ciclo estarás más consiente de las necesidades materiales y planificarás la mejor manera de aumentar tus ingresos y de controlar tus gastos para llevar la prosperidad a tu hogar. Lleva tus cuentas en orden y rígete siempre por la ley. La Copa de la Suerte: 9, 18, 45, 57, 76, 95 Aries: Hoy podrías sentir que el terreno amoroso se muestra un poco áspero. Pero si le pones garra, demuestras interés y actúas con buena predisposición podrás revertir cualquier tendencia desfavorable. Si tienes hijos estarás dispuesto a trabajar duro para ofrecerles un futuro mejor. Tauro: Hoy estarás repartido entre la familia y el trabajo y por momentos podrías sentirte exigido. Será importante que aprendas a pedir ayuda y sostén para solucionar tus asignaturas pendientes. Quítale el peso a tu mochila y tu presente cobrará brillo Géminis: Eres muy inteligente y estudiar, informarte e investigar a cerca de los temas que más te interesan será la mejor manera de mantener vivo tu espíritu curioso. Si interrumpiste tus estudios será el momento de retomarlos. Recibirás el consejo de un ser sabio y experimentado ¡escúchalo! Cáncer: Tu interés principal estará en consolidar tu situación financiera. En la medida que clarifiques tus prioridades y que tomes consciencia de tus capacidades lograrás atraer la prosperidad y las cosas que necesitas. La base del éxito económico estará en tu perseverancia. Leo: Tomarás la iniciativa tanto en el plano del trabajo como del amor. Irradiarás un brillo especial y tendrás un grupo de personas dispuestas a servir a tus propósitos con total fidelidad. Acepta las sugerencias y las críticas constructivas. Virgo: Podrías extrañar un poco a una persona que está ausente y añorar aquello que pudo haber sido pero que finalmente no fue. Ciérrale la puerta a la tristeza y cultiva la vida espiritual a través de las oraciones, la meditación o la práctica de yoga. Libra: El contacto con otras personas te aportará vitalidad y te permitirá renovar tu estado de ánimo. Aunque estés de capa caída no le cierres la puerta a la verdadera amistad. Cultivar vínculos fraternos hará que tu vida se vuelva mucho más llevadera. Escorpio: Asumirás un rol de liderazgo, tus responsabilidades aumentarán y tendrás el reconocimiento que te mereces. Asegúrate que los miembros de tu familia respeten los acuerdos establecidos y que los temas que manejas no se escapen de tu control. Sagitario: Un nuevo camino se desplegará ante ti y junto con el la oportunidad de crecer y desarrollarte. Actúa de acuerdo a tus propias convicciones y toma distancia de las personas que te infunden dudas e inseguridades. Siempre que elijas avanzar estarás en lo cierto, no sientas culpa. Capricornio: Estás dispuesto a luchar por lo que quieres, aunque esto implique enfrentar transformaciones profundas. Pierde el miedo a indagar y atrévete a ir unos pasos más allá de las apariencias, bien vale la pena descubrir que hay debajo de la alfombra. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Llegarán nuevas personas a tu vida y se presentarán las condiciones favorables para los encuentros románticos. Aunque sueles ser un poco reacio a los compromisos estarás dispuesto a cederle terreno a tu pareja y a establecer acuerdos duraderos. Piscis: Si logras organizar tu rutina y proporcionarle a tu cuerpo los cuidados que se merece encontrarás tu eje y te sentirás más vital. Ordena tus horarios, aliméntate de manera más natural y toma té relajante antes de dormir porque eso te ayudará a conciliar el sueño.

