El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de febrero Este día es especial para que las mujeres pidan para conseguir marido o para quedar embarazadas. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 2 DE FEBRERO ¡Feliz y bendecido jueves! Hoy celebramos la fiesta de la Candelaria, también llamada la fiesta de las velas, así que encendemos una vela blanca y pedimos que en nuestra casa haya luz espiritual y amor. Además, este día es especial para que las mujeres pidan para conseguir marido o para quedar embarazadas. Por otro lado, les cuento que la Luna transitará por Cáncer y hará un trígono con Venus, así que habrá una vibración femenina de fertilidad, receptividad, sensibilidad y ensueño. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CULTIVO VÍNCULOS QUE NUTREN MI ALMA". Si hoy, 2 de febrero estás de cumpleaños… En este ciclo disfrutarás de tu vida cotidiana y desarrollarás un nuevo oficio. Trabajarás mucho y obtendrás recompensas por tus esfuerzos, tendrás la posibilidad de concederte algunas gratificaciones extras. Además, estarás acompañado por seres muy alegres que sabrán aconsejarte. La Copa de la Suerte: 1, 29, 35, 48, 59, 72 Aries Las experiencias anteriores te volvieron más comprensivo, sensible y conciliador con tus seres queridos. Ahora, tendrás la oportunidad de saldar una deuda kármica con un familiar, aceptando la historia compartida, disculpándote por tus fallas y agradeciendo las vivencias conjuntas. Tauro Este será un día de interacción y contacto con otros. Recibirás noticias de un amigo y no sería llamativo que te sorprenda de visita en tu casa o que te invite a realizar un paseo. Todas las actividades que encares en conjunto te proporcionarán alegría. Géminis Cosecharás los frutos de lo que sembraste, sobre todo en el terreno material. El dinero no será un problema, así que fluye con el ciclo natural de las cosas y disfruta de todo lo que tienes. Deleita tu sentido gustativo probando manjares en un buen restaurante. Cáncer Contarás con una cuota extra de vitalidad y encararás actividades vinculadas a lo que más te gusta como la fotografía, la cocina o el cuidado de niños. Tendrás la sabiduría de la generosidad, ya que descubrirás que cuánto más das, más recibes a cambio. Leo Hoy mirarás hacia tu interior para tomar contacto con tus emociones y sensibilidad. Te resguardarás y tomarás conciencia de que este es un tiempo para la reflexión. Cuando te liberes de las cargas del pasado, estarás listo para iniciar un nuevo ciclo más liviano de equipaje. Virgo Las estrellas te traerán un momento de fe en un futuro mejor. Te sentirás pleno de nuevas esperanzas y te mostrarás más amable con las personas que te rodean. Te unirás a grupos espirituales o de trabajo social para mejorar las condiciones de tu entorno. Libra En el área profesional se producirá un círculo virtuoso, ya que ascenderás posiciones haciendo lo que más te gusta y el trato con tus colegas será excelente. Lograrás enfocarte en tus objetivos principales y gozar de una formidable reputación. Escorpio Si no sabes cómo usar tiempo libre, aprovecha para hacer cosas diferentes que nunca te atreviste hacer. Te recomiendo que investigues sobre metafísica y estudios espirituales, porque estos conocimientos te ayudarán a encontrar respuestas. Una luz te guiará en el camino hacia la verdad. El Niño Prodigio promos2 Sagitario La luna movilizará las energías ocultas que hay dentro de ti y agudizará tus instintos para los asuntos comerciales. Un allegado tendrá la pieza que te falta para que un negocio te salga a la perfección. Si necesitas un préstamo lo obtendrás con solo pedirlo. Capricornio Las estrellas conspirarán para que vivas momentos de idilio junto a otro ser. Una conversación con tu pareja renovará el vínculo y hará que comience una nueva etapa en la relación. Si estás soltero, prepárate porque aparecerá la persona de tus sueños. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Buscarás un orden en tu rutina y necesitarás programar tu día y horarios para tener un mejor rendimiento. Además, te encontrarás con buenas nuevas en el ámbito de la salud. Será oportuno invertir el dinero en productos que eleven tu calidad de vida. Piscis Hoy te dará mucha felicidad saber que puedes hacer lo que más te gusta. Te ocuparás de mejorar tu imagen y de resaltar tus atractivos personales. Desarrollarás tu creatividad y te acercarás al ser amado. Vivirás momentos muy mágicos y te sentirás protagonista de una película romántica.

