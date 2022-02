El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de febrero Sintonízate con las ondas positivas del cosmos y déjate fluir. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 2 DE FEBRERO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz miércoles! Les cuento que hoy celebramos la fiesta de la Candelaria también llamada la fiesta de las velas así que enciende una vela blanca y pide que en tu casa haya luz espiritual y amor. Por otro lado, la Luna se asociará Júpiter en el signo de Piscis así que estarás vibrando en una energía mágica y sutil. Tu alma te proveerá del alivio, la protección y la ayuda que necesitas. Sintonízate con las ondas positivas del cosmos y déjate fluir. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "FLOTO EN UN OCÉANO CÁLIDO Y PURIFICADOR". Si hoy, 2 de febrero estás de cumpleaños… Encararás proyectos en grupo y volcarás tu energía hacia la comunidad. Brindarte a los demás te colmará de dicha y estarás dispuesto a sacrificarte por el bienestar común. Te pondrás manos a la obra para construir el mundo idílico con el que sueñas. La Copa de la Suerte: 9, 11, 38, 56, 78, 91 Aries:Se despertará tu interés por investigar y profundizar en temas relacionados con la psicología o las ciencias ocultas. Tendrás el don de la clarividencia así que, si alguien recurre a ti en busca de ayuda bríndale orientación. La compasión se hospedará en tu alma. Tauro:Mirarás la vida con ojos renovados porque aparecerán personas que te mostrarán nuevas facetas de la realidad y facilitarán una apertura. La solidaridad se convertirá en un valor esencial. Tu alma será bendecida con una nueva amistad ¡retornarán las esperanzas! Géminis:Estás dispuesto a resignar momentos de ocio y tiempo libre en pos del trabajo y el progreso. Asumirás que cumples una misión importante y que hay muchas expectativas puestas en ti. Alguien generoso e influyente te llevará a las antesalas de la fama. Cáncer: Con la Luna y Júpiter a tu favor contarás con una cuota extra de vitalidad que te ayudará a conseguir lo que quieras. Será un buen momento para resolver asuntos legales. Las oportunidades están esperándote, anímate a tomar lo que te ofrece el universo. Leo: Encararás cambios profundos y contarás con la fuerza necesaria para desprenderte de aquellas, cosas, relaciones y hábitos que ya no son útiles para ti. Recuerda que la vida es un continuo circuito de finales y comienzos y que cada tanto necesitas reciclarte. Renacerás. Virgo: Los cuerpos celestes te favorecerán en los asuntos del corazón. Si tienes intenciones de vivir experiencias románticas e involucrarte con otro ser este es tu momento. Recuerda que para que una relación crezca es necesario que haya ideales en común. Libra: Será una excelente oportunidad para que te ocupes de los temas de salud. Aprovecha para hacer chequeos médicos, para comenzar una dieta más liviana e incorporar a tu rutina la práctica de ejercicio. Hoy el bienestar físico debe ser tu prioridad. Escorpio: Recibe la magnífica fuerza que los astros te brindan y abre tu corazón de par en par. Sueles ser un poco desconfiado, pero te prometo que no te arrepentirás si optas por zambullirte en las aguas del amor. Todo confluirá para que vivas un romance de película. Sagitario: El hogar, los seres cercanos y los afectos cobrarán una enorme importancia para ti. Cultiva esos sentimientos de pertenencia y deja los compromisos de otro tipo para después. Refugiarte en tu intimidad será como una caricia para tu alma. Capricornio: Desembolsarás tu dinero para cancelar tus deudas o para realizar una inversión de gran impacto. En cualquier operación económica que lleves adelante deberás cumplir estrictamente con los requisitos previamente pautados. No asumas riesgos innecesarios. Acuario: Las energías astrales te ayudarán a materializar tus sueños y ampliar tus recursos. Contarás con el apoyo de nuevos inversores para tus proyectos y te abrirás camino en el área comercial. La vida te mostrará su faceta de generosidad y abundancia. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: La Luna y Júpiter se unirán en tu signo exaltando y expandiendo tus cualidades naturales. El clima será más que propicio para que asumas nuevos desafíos. Tu sabiduría interior aflorará y un nuevo camino se desplegará ante ti. Guiarás a otras personas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de febrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.