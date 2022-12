El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de enero Venus, el planeta del amor, se dejará sentir con fuerza ¡no te resistas! Mira lo que te deparan los astros para hoy con tu horóscopo diario por El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Y eso mi gente bella! ¡Estamos inaugurando el 2023! Esta semana sentirán las influencias renovadoras y las bendiciones de los Reyes Magos. Además, Venus, el astro del amor, ingresará en el signo de Acuario. Este tránsito sucederá del 3 de enero hasta el 27 del mismo mes, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: Durante esta etapa el goce y el placer estarán en las actividades de grupo. Cumplirás una misión muy inspiradora, conciliadora y armonizadora en tu círculo de amistadas. En la interacción aflorarán tus encantos y descubrirás nuevas herramientas de seducción. Tauro: Venus, tu planeta regente, te brinda la oportunidad de hacer cambios y romper con la inercia que te mantenía estancado y adormilado. En el ámbito de la profesión surgirá una mujer que te inspirará y te ayudará a reinventarte. Innovarás en tu trabajo. Géminis: Estarás tentado a renovar tus conocimientos y sintonizarte con las nuevas tendencias. El contacto con el extranjero será fluido y generarás vínculos más libres. Una ráfaga de esperanza reactivará tu vida romántica y te sentirás atraído por las personalidades idealistas. Cáncer: Estarás sumamente atractivo y abierto a vivir experiencias variadas en el área de la sexualidad. Además, sintonizarás con las ciencias predictivas como la numerología, la astrología y el tarot. Una persona con dones de videncia te ayudará a desarrollar tus poderes ocultos. Leo: Venus transitará el sector de la pareja haciendo que renazca el romanticismo entre tú y tu media naranja. Casado o soltero prepárate porque el amor entrará por la ventana para sacudirte, despertarte y elevarte. Alguien te dará una señal clara de interés especial. Virgo: Se incrementará tu tendencia natural a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Habrá buena relación con cualquier especialista en salud, así que aprovecha para hacer consultas. También podrías ocuparte de la medicina estética como por ejemplo temas de varices. Libra: Tus talentos artísticos y creatividad natural llegarán a su máxima expresión en este periodo. Además, modernizarás el look y en el amor, en lugar de seguir un libreto, improvisarás nuevas fórmulas. Si tienes hijos prepárate porque traerán sorpresas agradables. Escorpio: Disfrutarás mucho más de los momentos que pasas en familia. Será un período óptimo para redecorar el hogar con un criterio más moderno. Recibirás diversos huéspedes y esto te llevará a resetear tus reglas de convivencia. Serás más solidario y considerado con los tuyos. Sagitario: Aumentará tu curiosidad, así como tu deseo de explorar y hacer travesuras como, por ejemplo, visitas a lugares exóticos y viajes relámpagos. Probablemente te sientas atraído por un vecino o un compañero de trabajo. A la hora de hablar o escribir tendrán lapsos de gran inspiración. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Atraerás a tu vida dinero y posesiones materiales. Encontrarás la ayuda de personas a través de préstamos o regalos y será un tiempo óptimo para solicitar créditos. Sentirás el deseo de comprarte ropas exclusivas, joyas, objetos únicos y perfumes sofisticados. Acuario: Con el tránsito de Venus por tu signo se potenciarán tus encantos y saldrás de tu aislamiento para lucir mejor que nunca. Proyectarás una imagen bella, amable y seductora. Se promoverá el reencuentro con tus amigos y se abrirán las puertas que hasta ahora parecían cerradas. Piscis: Una relación romántica que se cortó de forma abrupta podría reaparecer. Te darás cuenta que tu pasado sentimental dejó algunas grietas y ausencias que aún tienes que cerrar y perdonar. Realiza algún ritual de despedida para poder liberarte y dar vuelta la página. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 15, 27, 39, 76, 88, 91 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

