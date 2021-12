El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de enero Será una excelente ocasión para que realices cambios en el área del trabajo y te propongas el objetivo de ganar mayor autonomía profesional. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 2 DE ENERO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz domingo para todos! Les cuento que hoy tenemos la Luna Nueva en el signo de Capricornio que confluirá armoniosamente con Urano. Ahora tendrás la oportunidad de plasmar tus ideas e implementar importantes mejoras en tu vida. Será una excelente ocasión para que realices cambios en el área del trabajo y te propongas el objetivo de ganar mayor autonomía profesional. Recurre a las nuevas tecnologías porque te ayudarán a ahorrar tiempo y alcanzar tus metas más rápido ¡aprende a trabajar en equipo! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESCUBRO LA FORMA DE PROGRESAR A NIVEL LABORAL". Si hoy, 2 de enero estás de cumpleaños… Prepárate para comenzar un capitulo nuevo de tu vida en el que podrás concretar tus sueños más preciados. Hay excelentes augurios en el plano afectivo ya que tus seres queridos te brindarán la contención que necesitas y te apoyaran en todo. La Copa de la Suerte: 4, 18, 24, 45, 62, 76 Aries: Asumirás mayores responsabilidades y velarás por los intereses de tus seres queridos. Tus esfuerzos, tus progresos y tus logros serán reconocidos. El cariño de tus familiares debe ser el estímulo que te inspire para conseguir tus más altas aspiraciones ¡persevera y triunfarás! Tauro: Hoy alcanzarás un estado de mayor claridad mental y te resultará más fácil visualizar el camino a seguir. Vive este momento positivo sin preocuparte por cuestiones que no tienen demasiada importancia. Recibirás consejos de personas de mayor experiencia ¡escúchalos! Géminis: A la hora de la intimidad, una melodía sensual preparará el terreno y ayudará a que emerja el erotismo. No intentes entender todo, conéctate con tu intuición y percibe los mensajes que te envía tu cuerpo. Este es un tiempo de mayor libertad: prueba lo nuevo y diferente. Cáncer: En esta Luna Nueva la cooperación y el respeto serán ingredientes claves para que reine la armonía. Percibirás que en tu relación de pareja el interés se renueva y que se produce un resurgimiento del proyecto conjunto. Los solteros estarán con terreno fértil para iniciar una relación. Leo: Descansarás, pero tendrás en mente el cronograma para los próximos días. Establece una agenda especial para los temas de salud porque será un tiempo favorable para marcar citas con el médico, hacerte los chequeos de rutina y comenzar una dieta más moderada. Virgo: Esta luna nueva te encontrará en eje, seguro de ti mismo y con deseos de expresarte. Aflorará una faceta nueva de tu personalidad que captará miradas y generará impacto. El clima de seducción y coqueteo estará en auge así que sácale provecho a esta energía positiva. Libra: Le darás más importancia a la vida familiar. Conmemorarás viejas épocas y retomarás el vínculo con una persona del pasado. Te recomiendo que demuestres tus sentimientos con gestos concretos para que a tus allegados les quede claro cuánto los quieres. Escorpio: Alguien de tu entorno cercano te aportará información útil que te ayudará a ampliar tu visión de las cosas y a superar algunos prejuicios. Actúa libremente pero mantén el sentido común y evitarás dar pasos en falso. En este primer día del año ¡confía en tu perspicacia! Sagitario: El universo conspirará a tu favor para que tu economía mejore y dependerá de ti que aproveches todas las oportunidades que se crucen en tu camino. Piensa una manera de organizarte que te produzca menos desgaste ¡recuerda que el tiempo es oro! Capricornio: La luna y el Sol se unirán en tu signo para que inaugures un ciclo especial. Vibrarás en positivo y atraerás la prosperidad gracias a tu buena energía. Comparte tu bienestar con tus seres queridos porque en torno a tus afectos construirás la base de tu fortuna. Acuario: Retomarás el contacto con una persona del pasado y se presentará la oportunidad de concluir un ciclo que aún no habías cerrado, ahora habrá lugar para el perdón y para saldar viejas deudas. Te quitarás un gran peso de encima y esto te traerá calma interior. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Si quieres lucirte en el ámbito social sigue los protocolos y condúcete con cautela. Las reuniones y celebraciones te traerán encuentros con personas sumamente magnetitas que te envolverán con sus atractivos. Los vínculos que generes hoy transformarán tu vida.

