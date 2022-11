El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de diciembre Tu espíritu de lucha te hará avanzar a pasos agigantados. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 2 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que la Luna y el Sol trazarán un trígono que se perfeccionará a la hora del atardecer. Esta configuración tan positiva entre los luminares se dará en signos de fuego, así que imagina un montón de leños ardiendo y como esa vibración poderosa va encendiendo todo tu ser. Quiero que pongas tus cosas en marcha y que salgas al mundo en plan de conquista. Tu espíritu de lucha te hará avanzar a pasos agigantados. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI VALENTÍA Y ENERGÍA ME IMPULSAN A CRECER" Si hoy, 2 de diciembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo ejercerás las artes de la seducción con total maestría. Gracias a tus encantos conseguirás la admiración de los demás y en todo lugar donde vayas ganarás seguidores. En el ámbito del amor luego de algunos debates, contradicciones y fuegos cruzados lograrás definirte. La Copa de la Suerte: 9, 13, 44, 47, 80, 95 Aries Este es un momento excelente para que pongas en marcha nuevos emprendimientos con el único propósito de cultivarte y mejorarte como individuo. Un ser muy sabio te dará un consejo que iluminará tu camino. Además, te brindarán aliento desde un país extranjero. Tauro Concluirás una etapa de la mejor manera y este cierre de ciclo te dejará con mucha energía disponible. Mi sugerencia es que te des un tiempo para que las emociones hagan su propio recorrido y para que el volcán que tienes en tu interior se vaya apaciguando. Géminis Tus amigos serán tu principal fuente de estímulos y te incitarán a que pases a la acción. Si te invitan a fiestas o reuniones acude sin dudarlo porque conocerás gente que será determinante para tu vida. Las llamas de tu ser se encenderán en compañía. Cáncer Esta será una jornada triunfal para ti en la que lograrás imponer tu autoridad y consagrarte como un líder. Alguien muy generoso te brindará su colaboración para que puedas cumplir con tus objetivos principales. En el ámbito del trabajo los augurios no podrían ser mejores. Leo Una aventura descomunal y excitante golpeará a tu puerta. Es posible que realices un viaje, una excursión o que te vayas de campamento. Si participas de una actividad deportiva o recreativa seguramente obtendrás un premio por tu esplendida performance. Virgo Pasarás por importantes desafíos, pero estarás dispuesto a "dar pelea" y conseguirás salir fortalecido de las experiencias. Es posible que recibas el dinero de una herencia o que realices un negocio junto a tus familiares. Sentirás que el aliento de tus seres queridos te potencia. Libra Tu mundo romántico se reactivará e inaugurarás una dinámica de intercambio con tu pareja donde abundará la diversión y el espíritu de camaradería. Si estás soltero recibirás una propuesta interesante por parte de un vecino, de un colega o de un compañero de estudios. Escorpio Cada átomo de tu cuerpo emanará vigor y cada paso que des será como una explosión de vida. Resolverás cada desafío cotidiano de forma rápida y eficaz. Hay chances de que hagas muy buen dinero mediante un trabajo, un oficio o una actividad independiente. Sagitario En este día acapararás el centro de la escena. Tendrás un gesto heroico que despertará la admiración y el reconocimiento de quienes te rodean. Celebrarás la vida junto a un hijo o alguna otra persona amada y brindarás tu corazón generosamente. Capricornio Abrirás el baúl de los recuerdos y encontrarás maravillosos tesoros. Evocar la historia que tienes en común con tus familiares intensificará tu sensación de pertenencia. Te sentirás orgulloso de tus orígenes y descubrirás que tus afectos son la fuerza primordial que te mantiene en pie. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Nuevas compañías te motivarán para que puedas hablar con total franqueza. Las conversaciones que mantengas con tus amigos te ayudarán a despertar y a vislumbrar diversas alternativas. Se te ocurrirán ideas brillantes que llevarás a la acción con la rapidez del rayo. Piscis Los deseos de acceder a un mejor nivel de vida harán que pongas en marcha operaciones comerciales exitosas. Tu jefe o alguna otra persona de autoridad favorecerán tus intereses. Si trabajas en relación de dependencia aprovecha la ocasión para pedir aumento.

