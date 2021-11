El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de diciembre ¡Cuidado! Si ves algo que no te agrada, no te pongas en el rol de justiciero porque esto podría acarrear conflictos innecesarios. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 2 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente bella! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy la Luna se asociará a Marte en el signo de Escorpio y esto te dará un enorme poder transformador. Tu accionar será potente y tendrás la posibilidad de resolver cualquier misterio. Si algo te intrigaba y buscabas una respuesta ahora finalmente correrás el velo de las apariencias para descubrir la verdad. Si encuentras algo que no te agrada no te pongas en el rol de justiciero porque esto podría acarrear conflictos innecesarios. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CAMBIO Y RENUEVO MI ENERGÍA BLOQUEADA". Si hoy, 2 de diciembre estás de cumpleaños… En esta revolución solar contarás con una enorme tenacidad y te sentirás capaz de hacerle frente a cualquier desafío. Tu sagacidad te permitirá implementar estrategias que te permitirán obtener tu más profundo deseo. Pero no permitas que la ambición te ciegue. La Copa de la Suerte: 26, 39, 45, 62, 74, 85 Aries: La Luna y Marte te invitarán a hacer una transformación profunda. Enfrentarás algunos desafíos, pero comprobarás que podrás resolver todo. Encontrarás la respuesta a todo y desatarás algunos nudos emocionales. ¡Los momentos de crisis quedarán atrás! Tauro: La Luna se asociará a Marte en el sector de las relaciones indicando un resurgimiento de la pasión en tu pareja, pero también aumentará las posibilidades de que surjan peleas. No permitas que otros tomes tus decisiones por ti o te lleven por las narices. Géminis: Te conectarás con las cuestiones más elementales y buscarás mejorar tu estado físico a través de la práctica de ejercicio y de una mejor alimentación. Ocuparte de tu cuerpo y ya verás cómo te sientes mucho más fuerte y saludable. Cáncer: Al fin saldrás de tu caparazón y le mostrarás al mundo quién eres sin pedir permisos. En el terreno amoroso habrá resurgimientos y estará plagado de opciones atractivas. Si tienes hijos te sentirás orgulloso de sus hazañas, recuerda: "de tal palo, tal astilla" Leo: En el ámbito familiar tendrás que tomar decisiones trascendentes y presentar algunas batallas. ¿Acaso un ser querido enfrenta algún conflicto? No te aflijas, porque pronto hallarás la estrategia perfecta para ayudar a los tuyos y salir a flote. Virgo: Hoy todo lo que digas causará un fuerte impacto en quienes te escuchen, así que aprovecha este momento para exponer tus opiniones. Contarás con una dosis extra de magnetismo al comunicarte y esta habilidad te permitirá convencer a los demás. Libra: Los asuntos de dinero tomarán importancia y pensarás cuáles son los próximos pasos que vas a dar para lograr una mejor posición económica. Pero que no te mueva el deseo de aparentar o de ostentar porque serán malos consejeros a la hora de comunicarte con los demás. Escorpio: La Luna y Marte transitarán por tu signo generando a su paso las condiciones ideales para que incrementes tu autonomía, tomes nuevas iniciativas y apuestes a tus proyectos personales. Se te planteará una definición así que utiliza tu astucia y olfato para avanzar. Sagitario: Será conveniente que dilates las decisiones demasiado importantes hasta que tengas claro lo que realmente quieres. Si percibes que se asoman nubes grises aprovecha para elevar tu espíritu a través de la reflexión profunda, las afirmaciones positivas y la meditación. Capricornio: Cualquier desencuentro o conflicto con tus amigos podría provocarte un gran dolor así que haz todo lo que esté a tu alcance para evitar los enfrentamientos. Si alguien ha sido sarcástico o hiriente contigo quítate la espina del pecho y no alimentes el rencor. Acuario: Las estrellas indican que liberarás una buena parte de tu energía en el trabajo y desarrollarás las actividades profesionales con mayor entusiasmo. Lograrás enfocar tus más altos objetivos y te podrás en marcha con fines de alcanzar el éxito esperado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Tu mente necesitará estímulos más elevados y se manifestarán en ti las ansias de adquirir nuevos conocimientos. Podrías realizar alguna capacitación profesional o iniciar un nuevo plan de estudios. Sigue adelante porque un océano de oportunidades está cerca.

