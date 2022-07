El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de agosto Si quieres que tus relaciones prosperen tendrás que ser autónomo y respetar la libertad del otro. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 2 DE AGOSTO ¡Feliz martes, mi gente linda! Les cuento que la Luna transitará por Libra y hará una oposición con Júpiter en Aries. Por eso, se reactivarán todos los asuntos relacionados con la justicia. Además, podrían presentarse ciertas discusiones sobre temas éticos y morales. Te relacionarás con personas que incentivarán tus deseos de crecer y le darás prioridad a aquellas relaciones que te permitan desarrollarte. Si quieres que tus vínculos prosperen tendrás que ser autónomo y respetar la libertad del otro. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LAS RELACIONES ME TRAEN GRANDES BENEFICIOS". Si hoy, 2 de agosto estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar tus relaciones fluirán de manera suave y armónica. Además, aumentará tu interés por informarte, por aprender y por estudiar cosas nuevas. Una persona de gran sabiduría te ayudará a pensar en positivo y ese será tu pasaporte a la felicidad. La Copa de la Suerte: 8, 27, 36, 63, 79, 84 Aries Buscarás conciliar tus propios intereses con los de las personas que más quieres. Será importante que consultes a tus seres queridos antes de tomar decisiones, así encontrarás equilibrio. El amor te estará rondando y podrías encontrar esa persona especial para ti. Tauro Utiliza tu sentido de la estética para aclimatar el lugar donde trabajas. Recurre a las técnicas milenarias como la Cromoterapia y el Feng Shui. Además, te recomiendo que cooperes con tus colegas y que tomes una actitud servicial. Géminis Tu parte creativa aflorará y te atraerá todo lo que sea juego y entretenimiento. Prepárate porque recibirás halagos y te ganarás la admiración de las personas que te rodean. En el amor el clima de coqueteo estará en auge. Cáncer Se presentará una oportunidad de ascenso que mejorará las perspectivas en la esfera del hogar y facilitará el progreso familiar. Sabrás orientar a tus seres queridos y trasmitirles autoridad de una manera amable. Lograrás generar un clima de convivencia armónico. Leo Tu mente estará muy activa y te atraerá todo lo que sea estudios y conocimiento. Busca personas espirituales que te ayudarán a tomar las mejores decisiones para tu futuro. Conocerás a alguien muy especial en un viaje o en un ámbito de aprendizaje. Virgo Los asuntos monetarios cobrarán importancia y buscarás fuentes de ingreso alternativas. Harás nuevas alianzas comerciales y recibirás fondos para llevar adelante un negocio. Te tocará tomar algunas decisiones respecto a las finanzas y resolver como administrar o invertir el dinero. Libra Estarás en primer plano así que mejora tu imagen, ponte bello y sal al mundo mostrando lo mejor de ti. Determinarás si los compromisos que tomaste últimamente están cumpliendo con tus expectativas. Acepta la colaboración que te ofrecen los demás. Escorpio Los astros activarán el sector del inconsciente y del servicio espiritual, por eso, te olvidarás de ti mismo y desplegarás toda tu energía para ayudar a los demás, pero cuídate de algunas personas que hablan a tus espaldas o te traicionan. Sagitario Desplegarás una intensa vida social y brillarás con "luz propia" entre tus amigos. Si has estado trabajando junto a un grupo de gente llegó el momento de aclarar cuál es el rol de cada uno. Si quieres que tus relaciones progresen sé amable y sincero. Capricornio Un contacto surgido de tu ambiente cercano puede serte útil para escalar posiciones. Será importante que emplees la diplomacia porque gran parte de tu éxito dependerá de tu habilidad social. Recuerda que tu imagen pública debe quedar intacta. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Los astros te ponen en contacto con diferentes personas y formas de ver la vida. Será un momento ideal para planificar o para terminar los preparativos de un viaje. En asuntos legales tendrás más claro el rumbo a seguir y recibirás noticias de trámites atrasados. Piscis Te enfrentarás a tus miedos y a tus inseguridades para que dejes atrás todo lo que te atormenta. Además, tendrás la posibilidad de reflotar un negocio o crear una nueva sociedad comercial con buenos márgenes de ganancias.

