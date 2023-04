El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de abril Domingo de ramos: si en el pasado te equivocaste, procura reparar tu falta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 2 DE ABRIL Les cuento que hoy es el Domingo de Ramos en el que los feligreses celebran la entrada de Cristo a Jerusalén llevando a misa un ramillete de olivo o de palma. Por otro lado, la Luna transitará por Virgo y hará una oposición con Saturno, así que será la ocasión perfecta para hacer algo de ayuno o comer con moderación. Te recomiendo que mantengas un perfil bajo y que te pongas al servicio del prójimo. Y, si en el pasado te equivocaste, procura reparar tu falta. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CULTIVO UNA ACTITUD HUMILDE Y SERVICIAL". Si hoy, 2 de abril estás de cumpleaños… Durante este ciclo te tomarás muy en serio los compromisos familiares y estarás dispuesto a trabajar duro por el bienestar de los que más quieres. Te sentirás especialmente conectado con tus padres, abuelos y las generaciones que los precedieron. La Copa de la Suerte: 4, 11, 40, 51, 76, 98 Aries: Podrías encontrarte con dificultades para conciliar el sueño y relajarte, por lo que es aconsejable que tomes té de hierbas naturales. También te ayudará hacer posturas de yoga para estirar tu columna vertebral, ya que últimamente vienes acumulado tensiones en esa área del cuerpo. Tauro: En lo amoroso estarás más realista y exigente. Una antigua relación de amistad puede convertirse en algo más si tú así lo quieres. Si tienes hijos pensarás en inscribirlos en algún club o escuela para que adquieran nuevas herramientas de adaptación social. Géminis: La sobre exigencia a la que te sometes podría generarte una sensación de desamparo. En ocasiones te llevas el estrés del trabajo al hogar y eso suele empeorar las cosas, así que aprende a determinar los límites de la intimidad y a proteger tu sitio de descanso. Cáncer: Podrás hablar de tus preocupaciones con alguien pragmático que es capaz de analizar la realidad en frío. Recuerda que dos cabezas piensan más que una. La vida te pondrá a prueba para que apliques todo lo que has aprendido. Asegúrate de dar una respuesta sensata. Leo: Si vas a realizar una operación comercial asegúrate de que se ajuste a los parámetros legales y antes de firmar contratos lee con atención la letra chica. Si actúas con criterio y avanzas despacio estarás menos expuesto a conflictos. Es tiempo de ser precavido. NIño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Virgo: La Luna transitará Virgo exaltando tus cualidades esenciales y tu sentido práctico. Antes de tomar una iniciativa confecciona un plan de acción y evita andar sin un destino fijado. Tus asuntos funcionarán mejor si te alías con personas que estén dispuestas a trabajar codo a codo. Libra: Las obligaciones te marcarán el paso y, por momentos, tu rutina se tornará un tanto ardua y sobre exigida. Si cargas con presiones o responsabilidades ajenas solo conseguirás debilitarte. Un tema del pasado te demandará una solución para que puedas concluir una vieja etapa Escorpio: Cuando estés en situaciones sociales posiblemente te sientas un poco cohibido y experimentes dificultades para integrarte. A tus amigos les costará más trabajo llegar a ti debido a que tendrás puesta una especie de coraza. Trata de no censurar a los demás. Sagitario: El nivel de exigencia será más alto en el transcurrir del día y te encontrarás en posiciones de mando. Tendrás que avanzar hacia tu objetivo, aunque tus decisiones no satisfagan a tus familiares. Descubrirás que ejercer la autoridad conlleva cierto grado de soledad. Capricornio: Es probable que alguna oferta de trabajo te obligue a viajar durante un tiempo. También es posible que tengas que ocuparte de preparar un examen, realizar un trámite de inmigración o definir un tema legal. No te dejes abatir si se producen demoras. Acuario: Una operación comercial que vienes desarrollando hace tiempo pasará a una etapa más definitiva, ya sea porque cobres un juicio, una herencia o porque lleves adelante una división de bienes. Si vas a invertir dinero o saldar deudas asegúrate de cumplir con lo legal. Piscis: Te gustan las historias de amor, pero eso puede convertirse en un arma de doble filo si no das a ciertas cosas la importancia que merecen. Recuerda que los príncipes azules sólo existen en los cuentos de hadas y que el mundo de la realidad todos tenemos defectos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.