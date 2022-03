El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de abril Haz de cuenta que frente a ti tienes una hoja en blanco con la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. Mira lo que te deparan para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 2 DE ABRIL ¡Mi gente linda! ¡Feliz sábado! Les cuento que hoy el Sol hará una conjunción exacta con Mercurio en Aries por eso te convendrá tener bien sincronizadas la mente y el instinto para crear tu propia realidad. Haz de cuenta que frente a ti tienes una hoja en blanco con la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. Hay mucha vibración de inicio y creatividad así que nos vendrá muy bien conectarnos con la energía poderosa y habilidosa del Mago que es el arcano I en el tarot. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TENGO EL MUNDO EN MIS MANOS". Si hoy, 2 de abril estás de cumpleaños Durante esta revolución solar estarás más racional y menos impulsivo. Tu mirada estará orientada en el futuro y estarás dispuesto a trabajar muy duro para concretar tus proyectos. Te relacionarás con personas visionarias que te ayudarán a madurar. La Copa de la Suerte: 7, 16, 29, 40, 75, 86 Aries:El Mago te ayudará a conectarte con lo que quieres y a liberarte de algunas presiones que te tenían bastante preocupado. Recuerda que tú tienes el poder de transformar tu realidad y tu vida. Por la tarde saborea una comida casera o cómprate algo que te guste. Tauro:El Mago te ayudará a conectarte con una técnica de sanación espiritual y a liberarte de una situación kármica. Por la tarde pisarás fuerte y percibirás claramente que tomas el control de tu vida. Todas las semillas que siembres en este día darán sus frutos en un futuro cercano. Géminis:A través de la alquimia del Mago podrás resolver un conflicto que te tenía un poco alejado de un amigo, darás vuelta la página y orientarás tu mirada hacia el futuro. Por la tarde, lograrás serenarte, bajar el ritmo y escuchar tu voz interior, disfruta de este estado contemplativo. Cáncer:Si tienes que hablar en público o manifestar tus opiniones a viva voz invoca a la energía del Mago porque ganarás mucha elocuencia y convicción. Gracias a tu astucia escalarás posiciones. Por la tarde, llama algún amigo porque sociabilizar te permitirá distenderte. Leo:Quiero que eleves el nivel de confianza porque con pesimismo no solucionarás tus problemas. El Mago te ayudará a encontrar un nuevo rumbo y a expandir tu campo de acción. Por la tarde, todo lo que hagas cobrará trascendencia pública asique mejor mantente calmo y estable. Virgo:Tú necesitas desprenderte de los pensamientos negativos y de algunas compañías que te están tirando para abajo asique invoca las vibraciones transformadoras del Mago. Por la tarde, el horizonte se despejará y te plantearás la posibilidad de realizar un viaje a un lugar rural. Libra:Si en tu pasado romántico hubo una fase oscura ya es hora de que la superes. El Mago te ayudará a usar tus armas de seducción y a conquistar a esa persona que tanto te interesa. Por la tarde tu energía erótica aflorará y en tu alcoba gozarás con todos los sentidos. Escorpio:El Mago te ayudará a desplegar tus habilidades y a desarrollar tu oficio y muchas personas querrán contratar tus servicios. A la vez, si tienes algún achaque te sugiero que evoques la vibración de este arcano para dar con un buen tratamiento. Por la tarde estarás bien de amores ¡ya verás! Sagitario:Contarás con muchísima destreza para los deportes y tendrás garantizada la diversión si realizas salidas al aire libre. El Mago te ayudará a conectarte con tu creatividad y también te permitirá mejorar la comunicación con los seres que amas. Si tienes hijos diles cuanto los quieres. Capricornio:Si te toca re tapizar los muebles, pintar las paredes de tu casa de un nuevo color o cambiar la iluminación invoca la energía del Mago porque el contribuirá a que tu vivienda eleve su nivel de vibración. Por la tarde expresarás tu dicha bailando o cantando. Acuario:El Mago te ayudará a estimular a las personas que te rodean. Tu mente y tus palabras tendrás una vibración muy poderosa. Si sientes que puedes brindar información útil o aportar datos de interés no te frenes. Por la tarde buscarás la tranquilidad del hogar. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Los temas económicos continuarán ocupando las primeras planas y tendrás mucha agilidad para abordar las cuestiones comerciales. Evoca al Mago para entrar en contacto con tu talento ypara explotar tu potencial latente. Por la tarde recibirás una buena noticia que te reconfortará.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.