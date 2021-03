El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de abril ¡Cuidado! Trata de evitar entrar en peleas o debates acalorados. Si tienes que decir algo, dilo, pero toma precauciones. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir VIERNES, 2 DE ABRIL ¡Feliz y bendecido viernes santo, mi gente bella! Hoy es un día para pensar en la Cruz como la razón de nuestra liberación de los pecados, para guardar silencio, para meditar, pedir perdón y evitar las ofensas. Por otro lado, a nivel astrológico, te sentirás alegre y confiado para lanzarte a nuevas aventuras. Puede ser un momento excelente para que te embarques en un viaje o en un nuevo proyecto de estudio. Pero trata de evitar entrar en peleas o debates demasiado acalorados. Si tienes que decir algo, dilo, pero si ofender a nadie. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ABRO A LA VARIEDAD". Si hoy, 2 de abril, estás de cumpleaños… Los astros te proporcionarán una energía muy potente y expansiva que te motivará a viajar y a interactuar con personas de otras culturas. También harás avances notables en el terreno de la enseñanza y el aprendizaje. Participarás de charlas interesantes. La Copa de la Suerte: 13, 27, 58, 60, 73, 96 Aries Será un momento propicio para que realices un viaje de estudio o para que vivas una aventura junto a otras personas con deseos de divertirse. Pero ten cuidado porque estás con una tendencia un poco idealista. Que las fantasías no te impidan disfrutar del presente. Tauro El área económica se presentará sumamente activa. Tomarás diversas iniciativas financieras que implicarán un incremento de tu capital. Te verás tentando a invertir tu dinero en un emprendimiento de un familiar cercano o de un colega. ¡Confía en tu instinto! Géminis La Luna transitará por Sagitario, tu signo opuesto, generándote deseos de ampliar tu horizonte social y de conocer gente nueva. La interacción reavivará tu motivación y despertará tus inquietudes dormidas. Si estás soltero podías conocer a alguien en una salida o actividad grupal. Cáncer Será un momento propicio para que escuches las señales de tu cuerpo y te quites de encima cualquier vestigio de estrés que hayas acumulado. Si te cuesta conciliar el sueño podría ser una buena idea que salgas a caminar antes de terminar el día. Leo Hoy las demandas de tu pareja confrontarán con tus deseos de mayor libertad y por momentos podrías sentirte un poco desbordado. Si te encuentras soltero evita las conquistas pasajeras para que nadie salga herido. Expresa lo que sientes con calma. Virgo Tendrás la necesidad de otorgarle más tiempo al relax para reponer tus energías. Por eso te convendrá mantener las obligaciones de trabajo a raya e impedir que las preocupaciones afecten tu descanso. Asegúrate de que el clima de tu hogar esté libre de tensiones. Libra Tendrás deseos de tomarte un recreo para despejar la mente y olvidarte por un rato de las preocupaciones diarias. Además, podría surgir una oportunidad desde otra región o a través de una persona extrajera. Responde de acuerdo a tu intuición. Escorpio Tienes que saber que en lo económico no tendrás que lamentarte, tu esfuerzo hará que triunfes en la vida. Recibirás interesantes propuestas de trabajo y negocios, que te llevarán más lejos de lo que en algún momento habrás pensado. Te administrarás muy bien. Sagitario Si tienes pareja, vas a desear comprometerte más y si estás soltero encontrarás a alguien que estará dispuesto a ponerlo todo. Sin embargo, las influencias de Marte podrían traer discusiones. Respeta la opinión del otro y recuerda que no siempre puedes tener la razón. Capricornio Será muy importante que te tranquilices y administres mejor tu energía, sobre todo en el área emocional. Son momentos para que seas reflexivo y tomes las enseñanzas que te dejó el pasado. Trata de no tropezar dos veces con la misma piedra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Se viene un período en el que renovarás tus esperanzas, tus sueños y tus utopías. La amistad tocará a las puertas de tu vida y tendrás la sabiduría para elegir a las personas indicadas. Planea el futuro guiándote por tus más altos principios. Piscis Este es un día para actuar con determinación y no esperar que las personas tomen las decisiones por ti. A nivel de trabajo, todas las ofertas que te propongan deberán ser profundamente analizadas antes de asumir un nuevo compromiso.

