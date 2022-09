El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de septiembre La noche del martes 22 de septiembre ocurrirá el Equinoccio de Otoño. Mira lo que tiene para decirte El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 19 DE SEPTIEMBRE ¡Feliz y bendecido comienzo de semana! ¡Mi gente bella! Les cuento que la noche del martes 22 de septiembre ocurrirá el Equinoccio de Otoño en el Hemisferio Norte dando inicio a esta estación del año. Presta atención a lo que te espera. Aries: En este otoño tu vida social estará activa, conocerás gente nueva y te rencontrarás con viejos amigos. Pero antes de decir algo piensa las consecuencias y habla cuando estés en frio. No te estreses si las cosas no resultan como lo planeas. Tauro: Este otoño marcará un antes y un después en tu carrera. Alcanzarás grandes logros y una formidable reputación. Los beneficios económicos podrían retrasarse pero no debes impacientarte. No te permitas sentirte confundido en el plano sentimental. Géminis: En esta nueva estación del año surgirán propuestas en el extranjero que implicarán un despliegue a largo plazo. Los asuntos legales finalmente tomaran carriles favorables. Esta semana debes ser muy cuidadoso si te mudas o realizas negocios con familiares. Cáncer: En este otoño encontrarás al ser que te ayudará a conocer más a fondo tu sexualidad y a descubrir las vías que te llevan a más placer. Esta trata de no enredarte en detalles a la hora de hablar. Cuida tu sector de la comunicación. Leo: En esta estación del año terminarás de definir los temas de pareja. Algunas relaciones cumplirán su ciclo y otras comenzarán con perspectivas de prolongarse a través del tiempo. Te recomiendo que, en el sector del dinero, mires con lupa los contratos comerciales. Virgo: En este otoño te ascenderán, cambiarás a un mejor empleo o te lanzarás a trabajar por tu cuenta. Si tienes achaque y quieres superarlo definitivamente hazme caso y busca un médico de cabecera. Durante estos días te convendrá manejar tus tiempos y evitar las tensiones. Libra: Quizás este otoño llames a la cigüeña y si tus retoños están crecidos te esforzarás por allanarles el futuro. Cualquiera que sea tu hobby o afición buscarás perfeccionarte. Esta semana le darás vueltas a un asunto pendiente que tienes que resolver. Escorpio: Este otoño al fin te mudarás a una casa más grande o conseguirás volverte propietario de una vivienda. Creo que encontrarás tu lugar en el mundo y plantarás bandera. Cuida muy bien tus palabras durante estos días y evita los resentimientos. Sagitario: Este otoño comenzarás a percibir de manera palpable todo lo que has aprendido a través de tus estudios, viajes e investigaciones. Además, habrás aprendido lo que es el verdadero compañerismo. Si firmas contratos de trabajo lee bien la letra chica porque con Mercurio retrógrado nunca se sabe. Capricornio: En este otoño harás una adquisición muy importante y también es factible que pongas en venta algo valioso. Forjarás las bases de tu nuevo proyecto económico y te capitalizarás. Esta semana podrían presentarse retrasos en temas judiciales o administrativos. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: En este otoño definirás el rumbo que le darás a tu vida. Se te ofrecerán opciones y tendrás que elegir teniendo en cuenta muchas variables y factores, se juegan asuntos trascendentales, así que enfócate. Préstale atención a cualquier proceso crediticio que tengas vigente. Piscis: Para ti será una estación de conclusiones y despedidas. A algunas personas les dirás adiós con una sonrisa y a otras con una lágrima ¡pero tus angelitos estarán allí para iluminar tu alma! Además, si tienes pareja, lo notarás un poco introvertido ¡Dale su espacio! Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 7, 18, 45, 50, 75, 89 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego

