El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de octubre Es importante que este día no pierdas tiempo pensando en las apariencias. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 19 DE OCTUBRE ¡Feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Hoy la Luna hará configuraciones intensas con Saturno y Urano. Definiremos cuestiones importantes que nos construyen como persona y en el proceso, es probable que nos toque hacer cambios y cortes drásticos. Por sobre todas las cosas priorizaremos nuestra autonomía. Mi sugerencia es que no busques la aprobación externa y que te atrevas a ser tú mismo, aunque esto pueda impresionar a otras personas ¡no pierdas tiempo pensando en las apariencias! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "NACE UNA VERSIÓN DE MI MÁS AUTÉNTICA". Si hoy, 19 de octubre estás de cumpleaños… Durante este nuevo ciclo tus sueños y proyectos personales cambiarán por completo. Te despedirás de algunas amistades y comenzarás a frecuentar nuevos ambientes. Tú sueles ser un poco indeciso e intermitente para las cuestiones del corazón, pero este año será distinto. La Copa de la Suerte: 12, 29, 56, 75, 87, 99 Aries Las exigencias y las críticas de tu entorno social podrían inhibirte. No dejes de lado tu espontaneidad, tampoco intentes llamar la atención a toda costa. Si tienes conflictos con tus hijos te anticipo que las actitudes autoritarias no te ayudarán. Tauro Definirás cuestiones importantes en tu hogar, como puede ser una reforma o una inversión en bienes raíces. Por otro lado, es probable que tus objetivos no coincidan con los de tus familiares, pero no siempre puedes tener contentos a todos. Géminis Se presentarán varias opciones y deberás elegir si seguir por el camino antiguo y acostumbrado o atreverte a innovar y a cambiar tu manera de pensar. Si vas a decir algo importante recuerda previamente chequear tus fuentes. Cáncer Mantén el dominio sobre los asuntos económicos y asegúrate de administrar tus recursos con conciencia. No será un buen momento para arriesgar tu dinero en inversiones poco seguras, te sugiero que solamente inviertas en negocios seguros y que no toques tus reservas. Leo Es momento de luchar por lo que deseas, aunque podrías encontrar la oposición de algunas personas o fuerzas externas. Para marcar tu territorio tendrás que poner un límite a los demás. Te reconciliarás o bien pondrás punto final a una relación. Virgo Deberás asumir algunas cargas extras y en algunas ocasiones podrías sentirte con pocas energías, como si llevaras un peso en tus espaldas. Necesitarás algunos momentos de soledad y de reflexión para conectarte con tu mundo interior y recargar tus baterías. Libra Llegarán a tu vida amistades que te movilizan profundamente y que te impulsarán a hacer una transformación personal. Desplegarás una intensa vida social por lo que tu pareja puede quejarse de la falta de atención. ¡Intenta incluirla en tus planes y salidas! Escorpio En el ámbito profesional las circunstancias te llevarán a acelerar tu ritmo y también se incrementarán las exigencias familiares. Si tus seres queridos te están adjudicando cargas que no te corresponden será mejor poner un alto. Sigue tus propias reglas. Sagitario Si estás en algún proceso legal o tienes un emprendimiento ligado con el extranjero, es posible que se te presenten algunos obstáculos. Pero tendrás la suerte de encontrarte con personas que te guiarán en los momentos de incertidumbre y te ayudarán a atravesar las tormentas. Capricornio Un acuerdo comercial puede llevarse a cabo, o bien puede finalizar. Además, atravesarás por momentos de gran intensidad emocional. Es tiempo de enfrentarte con tus actitudes autodestructivas o derrotistas, te vendría bien comenzar una terapia o curso de autoconocimiento. Acuario Buscarás imponer tu personalidad y que los demás te acepten y respeten, pero no debes caer en actitudes autoritarias. Si consideras que en una relación o sociedad las diferencias son cada vez más profundas, tal vez llegó el momento de poner un punto final. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis Si te sientes insatisfecho con tu trabajo, llegó el momento de buscar nuevos horizontes. Por otro lado, te sugiero que te inscribas en un gimnasio, que comiences una dieta y que cortes con hábitos nocivos. El ejercicio físico te ayudará a salir del estado de preocupación.

