El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de octubre Las alianzas que generes en este día te aportarán y te harán crecer. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 19 DE OCTUBRE ¡Feliz y bendecido martes mi bella gente! Les cuento que hay muchos planetas en signos de aire y fuego promoviendo que nuestros vínculos se vuelvan mucho más dinámicos. Además, la interacción con otros seres nos estimulará a avanzar en nuestras vidas. Las relaciones se volverán más picantes, creativas y espontáneas. Por eso, es un momento ideal para dejarse llevar por la emoción del momento y permitir que los intercambios tomen su propia dinámica. Las alianzas que generes te aportarán pasión y te harán crecer. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "VIVO INTENSAMENTE CONMIGO Y CON MI ENTORNO". Si hoy, 19 octubre, estás de cumpleaños… Tu círculo afectivo se ampliará este año y gracias al fuerte aliento que recibirás te sentirás permanentemente estimulado. Creo que conocerás a seres de otras culturas que te incitarán a evolucionar, ampliar tus horizontes y reafirmarte a nivel personal. La Copa de la Suerte: 21, 48, 69, 75, 88, 93 Aries: Brillarás como nunca y tu carisma te llevará a ampliar tu círculo social. Aprovecha esta energía positiva para comenzar algo nuevo porque las iniciativas que tomes en este día te traerán plenitud. Te mereces todo lo bueno de la vida. Tauro: El plano espiritual tomará importancia y buscarás encontrarte contigo mismo. A través de tus afectos más próximos hallarás la oportunidad de asomarte a tu universo interior, descubrir dimensiones más profundas de tu ser y convertirte en alguien más noble. Géminis: Canalizarás tu ímpetu realizando salidas con amigos o participando de actividades grupales.Vibrarás alto y expandirás enormemente tu campo de influencias. Conocerás a seres encantadores que te inspirarán y te trasmitirán una energía muy positiva. Continúa disfrutando de la interacción. Cáncer: Los astros anuncian buenas nuevas en la esfera profesional y te colocan en una posición destacada. Será necesario que te organices y busques acuerdos con tus compañeros de trabajo en función de alcanzar tus objetivos principales. Te sentirás triunfante. Leo: Tu anhelo de ampliar conocimientos crecerá y muchas de las dudas que andan dando vuelta por tu cabeza serán resultas a través de la fe. Si combinas inteligencia con intuición llegarás muy lejos. Además, te sugiero que prepares las maletas porque un viaje está en puerta. Virgo: Estimularás el deseo a través de los placeres sensuales. Hoy más que nunca buscarás disfrutar de la vida a través del sexo y del amor. Te atreverás a incorporar mayor erotismo e intensidad. Recrea tu sentido olfativo aromatizando el ambiente con esencias orientales. Libra: Crecerán tus anhelos románticos. Si estas en pareja sentirás una química especial en las conversaciones y muchos puntos de encuentro y coincidencia. Si aún estás solo, aparecerá alguien que te interesará así que dale una señal o avanza con un gesto de acercamiento. Escorpio: Será un momento esplendido para que busques nuevos acuerdos salariales y mejores tus condiciones de trabajo. Inclusive, una excelente idea es que armonices los ambientes en los que te desenvuelves a diario con flores o adornos que te provoquen sensaciones positivas. Sagitario: Las energías de Venus y la Luna estarán a tu favor. Te sentirás muy a gusto en el ámbito sentimental porque las circunstancias se prestarán para que te desenvuelvas a tu propio ritmo. Los seres que te rodean se quedarán admirados y deslumbrados con tu estilo. Capricornio: Sentirás deseos de pasar más tiempo en el hogar y con tus seres queridos. Recordar viejos tiempos y mirar las fotos familiares revitalizará tu mundo emocional. Establece contacto con tus raíces y obtendrás la fuerza que necesitas para enfrentar el mundo. Acuario: ¡La diversión tocará tus puertas! Los comentarios de alguien cercano te estimularán y harán que veas el futuro desde una óptica mucho más optimista. Crecerá tu interés por la variedad y hay grandes posibilidades de que realices salidas con amigos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Algo se agiliza y cobrarás ese dinero extra que estabas esperando. Alguien de tu entorno se mostrará generoso y te invitará a participar en un negocio con promesas de ganancias rápidas. Disfruta de este momento de bonanza, pero no caigas en el derroche o el despilfarro.

