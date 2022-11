El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de noviembre Será una buena oportunidad para ocuparse de temas legales ya que la balanza se inclinará hacia el lado de la justicia. Presta atención a lo que tiene para decirte El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SABADO, 19 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que la Luna transitará por Libra y hará aspectos muy armónicos con Mercurio y con Venus, por eso conocerás gente de distintos ámbitos y abrirás tu mente a otros puntos de vista. Será una buena oportunidad para ocuparse de temas legales ya que la balanza se inclinará hacia el lado de la justicia. Quiero que le des lugar a tu costado idealista y que hagas tu aporte para mejorar la sociedad. Sigue tus más altos principios. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TENGO UNA INFLUENCIA POSITIVA EN MI COMUNIDAD". Si hoy, 19 de noviembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo te asociarás con personas muy acaudaladas que te ayudarán a progresar y te abrirán la puerta de los mercados extranjeros. Tendrás la oportunidad de ayudar a tu prójimo y de colaborar con los más necesitados. Bríndate sin esperar nada cambio. La Copa de la Suerte: 4, 10, 21, 39, 79, 83 Aries: Hoy uno de tus intereses principales será lograr la armonía en tus relaciones. Te mostrarás más cordial, amable y dispuesto a sociabilizar. Será una ocasión ideal para llevar a cabo tus proyectos y realizar planes e ideas en conjunto a otras personas. Tauro: Encontrarás tranquilidad ocupándote de las pequeñas cosas, ordenando tu agenda y tus papeles. Crear una atmósfera agradable a tu alrededor te ayudará a disfrutar de tus actividades. La creatividad y la colaboración grupal serán claves para progresar en tu trabajo. Géminis: Tendrás una racha positiva en la esfera del amor y por momentos sentirás que tu vida se convirtió en un cuento de hadas. Cuida tu apariencia y manera de vestirte para que proyectes un nivel mayor de refinamiento, ya que la primera impresión es la que más cuenta. Cáncer: La energía astral será propicia para que soluciones cualquier problema que tengas en tu casa y para fortalecer positivamente la relación entre aquellos que viven contigo. Además, tendrás una visión optimista de tu pasado y recordarás los momentos más positivos. Leo: En este día aumentará tu lista de intereses y tu vida social. Te relacionarás con personas variadas que te resultarán divertidas y te mostrarán nuevas facetas de la realidad. Habrá buen entendimiento con tus hermanos, primos y compañeros de estudio. Virgo: Harás una reorganización de lo que son tus pertenencias y cosas de valor. Además, tus finanzas comenzarás a mejorar notablemente. Si estabas pasando aprietos económicos, esto ahora se acabó. Confía en tus capacidades porque demostrarás todo lo que vales. Libra: Con la Luna en tu signo será importante que cuides tu manera de expresarte y que apeles a tus "encantos" para persuadir a los demás, con la diplomacia y delicadeza que caracterizan a tu signo. Usa perfume de madera para favorecer la atracción. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: La Luna transitará en el sector de la vida espiritual exaltando tu intuición. Estarás dispuesto a sacrificarte por los demás y a dejar de lado tus ambiciones personales. Trasmitirás buen juicio a las personas que te rodean y los ayudarás a tomar decisiones complejas. Sagitario: Los ánimos se irán aflojando y querrás salir para distraerte. Trata de reponer el tiempo perdido pasando más tiempo junto a tus amigos más cercanos. Mirarás al futuro con esperanzas y se te ocurrirán ideas para desarrollar en conjunto. Capricornio: Estarás dispuesto a hacer grandes esfuerzos para alcanzar tus objetivos. Además, recibirás propuestas que te permitirán acceder a mayores privilegios y escalar en tu posición. Trata de ganarte el respaldo de tus colegas y que tus decisiones cuenten con la aprobación de todos. Acuario: Los astros te acercarán a personas con un gran caudal de sabiduría que enriquecerán todos los aspectos de tu vida. Se activarán las comunicaciones con el extranjero y te surgirá la posibilidad de hacer pequeños viajes. Piscis: Tendrás una capacidad especial para descubrir secretos y detectar lo que los demás quieren ocultar. Además, te volverás un experto amante, asegúrate de crear un ambiente de relax, erotismo y sensualidad para cautivar a tu pareja.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.