El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de noviembre Excelente día para tomar el timón de tu vida y liberarte de emociones tóxicas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 19 DE NOVIEMBRE ¡Y eso gente linda! ¡Feliz viernes! ¡Se acerca el fin de semana! Les cuento que hoy a primeras horas de la mañana se producirá un Eclipse Lunar Parcial y esto nos tendrá bastante movilizados. El cosmos nos pedirá que tomemos consciencia de nuestras pulsiones secretas y que seamos sensatos para no ser arrastrados de un lugar al otro por la corriente. Recuerda que eres tú quien debe tener el timón de tu vida y no tus pasiones. Quiero que te liberes de las emociones tormentosas, tóxicas y conflictivas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY CAPAZ DE MANEJAR TODA SITUACIÓN CON SENSATEZ". Si hoy, 19 de noviembre, estás de cumpleaños… Durante este año aprenderás a darle al otro el lugar que se merece porque a veces estás demasiado centrado en ti y eso te ciega. En el plano económico busca que todas las partes salgan favorecidas, tú ganas más si tu socio también se beneficia. La Copa de la Suerte: 12, 22, 31, 46, 64, 98 Aries: El sector de la comunicación será activado por el ingreso de la Luna, por eso tendrás con quien mantener un diálogo fluido y compartir tus intereses. Estarás al corriente de todas las novedades y hasta es posible que te animes a escribir. Tauro: Las situaciones te llevarán a implementar cambios en lo que respecta a la economía y a buscar nuevas estrategias para subsistir. En el afán de que haya un mayor flujo de dinero te encontrarás realizando operaciones de compra venta o cumpliendo horas extras. Géminis: Las pruebas fueron intensas, pero finalmente tomarás la decisión que pondrá fin a tus dificultades. Además, cortarás con lo que en el pasado te tenía estancado o deprimido, así que toma la oportunidad y corrige de una vez por todas lo que no va bien en tu vida. Cáncer: Hoy estarás al servicio de la red universal y cumplirás una misión de ayuda al prójimo. La mejor manera de encauzar tu energía será a través de la fraternidad y de la entrega. Eres un ser de luz, así que asegúrate de vibrar en una frecuencia positiva. Leo: Después de unos días muy exigidos podrás descomprimir y liberarte de las tensiones acumuladas. Estarás rodeado de seres inteligentes que te estimularán para que implementes cambios y vivas experiencias nuevas. Tus vínculos te restaurarán y te interesarás por nuevos proyectos. Virgo: Tus colegas y compañeros te verán como una figura de autoridad y tu opinión tendrá peso a la hora de tomar decisiones. Tendrás poco tiempo para el descanso, pero el clima de trabajo será agradable y, pese a las exigencias, las horas se te pasarán volando. Libra: Los angelitos moverán los hilos de tu vida y provocarán una serie de sucesos afortunados. Te darás cuenta de lo poderosa que puede ser tu mente cuando te sintonizas en positivo. Además, se activarán los trámites inmigratorios y llegarán buenas noticias del extranjero. Escorpio: Sentirás la necesidad interna de encarar cambios y contarás con el apoyo de tus familiares para atravesar esta transición. Todo el afecto que has dado volverá a ti en los momentos que más lo necesites. Recuerda que vale la pena crecer, aunque duela un poco. Sagitario: En el amor, aprovecha para limar viejas asperezas ya que en tu relación primará una actitud abierta y razonable que favorecerá el entendimiento. Si estás soltero busca alguien inteligente que te escuche y te muestre la otra cara de la moneda ¡no te quedes encerrado! Capricornio: Tu agenda estará colmada de compromisos. Llegó la hora de que repartas las tareas con otras personas porque si cargas con todo sobre tus hombres terminarás estresado. Pide ayuda y recurre a la simpatía y al buen humor para crear un clima más llevadero. Acuario: Los astros se armonizarán para brindarte un día muy positivo. Pondrás tu sello personal en todo lo que hagas, y dejarás una estela de brillo y alegría por dónde vayas. Aprovecha estas buenas vibraciones para compartir un momento único junto a ese ser que tanto amas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Los negocios familiares tendrán buenas perspectivas, así como las mudanzas o las transacciones vinculadas con bienes raíces. Infórmate bien y evalúa las diferentes opciones antes de cerrar cualquier trato. Tus allegados te ofrecerán datos y opiniones útiles que te convendrá escuchar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.