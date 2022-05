El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de mayo En tu trayecto a la cima date algunos gustos, ¡recuerda que no eres un robot! Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 19 DE MAYO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que durante este día la Luna transitará por Capricornio, así que tendremos la necesidad de formalizar, alcanzar un lugar de mayor prestigio en el plano profesional y buscar reconocimiento en las figuras de autoridad. En simultáneo, Venus te desafiará desde Aries y te presentará algunas tentaciones para recordarte que no todo en la vida es deber. Así que en tu trayecto a la cima date algunos gustos y permítete ciertas concesiones porque no eres un robot. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ASUMO MIS RESPONSABILIDADES Y EL UNIVERSO RETRIBUYE MIS ESFUERZOS". Si hoy, 19 de mayo estás de cumpleaños… En el área de los afectos te manejarás con mayor libertad y te desligarás de algunos compromisos que te tenían atado. Se producirá un cambio muy positivo en el área del hogar que podría estar relacionado con una mudanza. Te atreverás a seguir tus propias convicciones. La Copa de la Suerte: 7, 24, 38, 55, 79, 96 Aries: En el trabajo las cosas no serán color de rosas y tendrás que esforzarte para ganarte el lugar al que aspiras. Debes estar preparado para aceptar resoluciones contrarias a tus expectativas. Deja a un lado el amor propio y concéntrate en las cuestiones prácticas. Tauro: Se presentarán oportunidades interesantes, pero no tendrás ánimo para embarcarte en aventuras porque echarás de menos a alguien muy querido. El panorama mejorará si cambias tu actitud y te conformarás con lo que la vida te ofrecerá de ahora en adelante. Géminis: A la hora de intimar con esa persona que tanto te atrae podrías sentirte un poco tímido. Sueles moverte en una esfera superficial, pero te cuesta ir a fondo. Enfréntate con tu parte sombría y con tus miedos. Si pretendes tener un encuentro real con otro ser tendrás que profundizar. Cáncer: Estarás en compañía de personas con las que se facilitará el intercambio y la cooperación. Construye relaciones más comprometidas porque de esa forma madurarás. Si estás en la búsqueda de una pareja, piensa a largo plazo ¡un compañero de vida no es un trofeo! Leo: Cuídate de las malas posturas y si te duele la espalda visita a un osteópata o a un traumatólogo. En el trabajo podrías tener algunas decepciones, pero tendrás que conformarte con lo que tienes y ponerte manos a la obra. No te frustres, ni fuerces las cosas. Virgo: Si tienes un evento, vístete para la ocasión porque todas las miradas recaerán sobre ti. Aunque tendrás deseos de descontrolarte, te sugiero que seas sobrio y que recurras a esos clásicos que nunca fallan. Hay momentos donde es importante no desentonar y guardar las apariencias. Libra: Se reanudará el contacto con un antiguo afecto y esto te planteará algunas dudas sobre tu presente romántico. Si pretendes conocer a alguien deberás revisar tu pasado para no tropezarte dos veces con la misma piedra. Si estás en pareja será difícil no establecer comparaciones. Escorpio: Estarás sumido en tu mente y tu criterio será diferente al de tus colegas, por eso te costará integrarte a tu rutina de trabajo. Este es un momento para que desarrolles el pensamiento crítico. Recurre al diálogo adulto y respeta el punto de vista de los demás. Sagitario: En tu afán de protagonismo podrías gastar el dinero que no tienes con tal de generar un impacto y dejar a los demás con la boca abierta. Las vanidades, las fanfarronerías y las ostentaciones no te ayudarán a llegar a fin de mes. Revisa tu escala de valores. Capricornio: Continuarás en plena actividad y en un proceso de tomar decisiones. Es posible que surjan desacuerdos con tus familiares. Si te ocupas únicamente de complacer a tus afectos perderás autonomía. Trata de llegar a un equilibrio entre lo que quieren ellos y lo que quieres tú. Acuario: Te lloverán invitaciones interesantes y propuestas de personas cercanas. Pero tus energías serán limitadas y te costará responder de la manera que te gustaría. Ya habrá tiempo para hacer las cosas que te gustan ahora trata de descansar y aplacarte. Escucha las señales internas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Tendrás un mayor grado de participación social, interactuarás con otras personas y formarás parte de algunos equipos de trabajo. En beneficio de la integración del grupo tendrás que resignar ciertos intereses personales. Mira lo que le conviene a la mayoría.

