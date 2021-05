El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de mayo ¡Cuidado! Es posible que en el afán de ganarte el sustento te estés dejando un poco de lado. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MIERCOLES, 19 DE MAYO ¡Feliz miércoles, gente linda! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que hoy la Luna hará un aspecto desafiante con el Sol que nos pondrá a prueba. Es posible que en el afán de ganarte el sustento te estés dejando un poco de lado. Pero ante todo te conviene ser paciente y tolerante contigo mismo y con las personas que te rodean. Por eso te recomiendo que, para compensarte, te hagas un auto regalo o dispongas de un momento para estar con el ser que más amas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME APOYO EN MI PODER DE RESISTENCIA". Si hoy, 19 de mayo, estás de cumpleaños… Tu instinto te ayudará a superar cualquier desafío y a tomar buenas decisiones. Contarás con el respaldado y el respeto de personas que son muy valiosas para ti. Te sentirás muy orgulloso por los vínculos que has construido a lo largo del tiempo. La Copa de la Suerte: 15, 31, 56, 63, 79, 81 Aries En la esfera sentimental no te ayudará mostrarte posesivo o caer en escenas de celos. Si sientes que no hay buen feedback quizás se deba a que estás un poco encaprichado en tu posición. Date un tiempo para que las cosas tomen su cauce natural. Tauro Tendrás un papel protagónico en el escenario familiar y es posible que tus parientes dependan de tus decisiones tanto en el plano económico como emocional. Ten cuidado de no caer en actitudes autoritarias porque se te puede volver en contra. Géminis Hoy conocerás gente nueva que podría abrirte algunas puertas. El buen dialogo será determinante para que tus tratativas concluyan de una manera exitosa. Te recomiendo que estés concentrado para dar una imagen favorable y que antes de decir algo imprudente mejor guardes silencio. Cáncer Las influencias planetarias te llevarán a ser muy previsor en cuestiones de dinero y a elaborar un plan de ahorro. Sin embargo, no puedes ignorar las necesidades que tienes en el presente. Si surge algún gasto extra afróntalo sin temor, luego el universo proveerá. Leo Ahora tendrás muchas iniciativas y para concretarlas deberás poner toda tu pasión y entrega. Pero recuerda que nada que merezca realmente la pena se construye de un momento al otro asique no busques soluciones instantáneas. Elabora un plan de acción. Virgo Te recomiendo que mires con los ojos del corazón porque hay verdades que no se poder ver ni tocar pero no por eso son menos ciertas. Asique hoy déjate llevar por la intuición y no dejes que interfiera la voz del escepticismo. Tendrás protección espiritual. Libra Si acudes a alguna reunión o participas de alguna actividad grupal te aconsejo que no bajes la guardia porque podrían surgir algunas rivalidades. Si alguien te provoca mejor contrólate y no caigas en su trampa. Apóyate en las personas que te respetan y aprecian. Escorpio Es posible que tu pareja, colega o socio no apoyen tus decisiones. No intentes que los demás cambien de posición porque solo lograrás que se encaprichen más. Mi consejo es que te centres en los puntos en común y que evites confrontaciones. Sagitario No te preocupes por las demoras, porque aunque el camino ahora se muestre un poco empinado tu brújula interior te indicará el norte. Recuerda que hasta en la oscuridad de la noche el sol continúa presente. Mantente centrado en tus ideales. Capricornio Si compartes tu economía con otras personas, ya sea que se trate de un socio, una pareja o un familiar, deberás tenerlos en cuenta antes de hacer una nueva inversión o gasto significativo. Si actúas sin consultarlos podrías provocar un conflicto innecesario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario En este día vas a sacrificar tus planes de descanso para cumplir con tus compromisos sociales, pero reconocerás la importancia de pasar más tiempo en la esfera privada. No hace falta que develes su intimidad a gente descocida, mantén las formas. Piscis Hoy estarás algo propenso a las distracciones. Si tienes programada una cita con el médico o una entrevista importante chequea muy bien los horarios y evita retrasarte. Además te convendrá revisar tu agenda para que no se te superpongan tus actividades.

